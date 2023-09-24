杭州亞運速報︱中國朝早橫掃六金　澳門宋子君長拳奪銅

杭州亞運9月23日揭幕，各國運動員在61個比賽項目競逐，《01體育》持續更新重點比賽戰報。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

9月24日重點戰報

賽艇：

11:10 女子四人單槳無舵手A組決賽，中國隊的張書賢、劉曉鑫、王子鳳、徐星葉以6分42.03秒贏得金牌，日本慢5.01秒得銀牌，越南得季軍。

10:43 男子雙人雙槳A組決賽中，中國組合劉治宇/張亮贏得金牌，這是中國賽艇隊今屆第4面金牌，也是中國代表團的第六金。劉治宇/張亮以6分21.54秒首先衝線，烏茲別克隊慢4.71秒得亞軍，印尼獲季軍。

10:15 賽艇女子雙人雙槳A組決賽中，中國組合魯詩雨/沈雙美以7分03.41秒贏得金牌，伊朗及泰國分別得銀牌及銅牌。魯詩雨/沈雙美領先伊朗隊13.67秒衝線，優勢非常大。這是中國代表團在今屆的第五金，也是中國在賽艇項目的今屆的第三金。

武術：

10:00 男子長拳決賽，中國的孫培原以9.84分贏得金牌，這是中國代表隊在今屆亞洲的第4面金牌。中國隊在一小時內贏得四金！印尼選手得銀牌，澳門的宋子君則以9.76分贏得銅牌，奪得澳門代表團今屆第一面獎牌。

杭州亞運｜澳門早過香港奪首面獎牌 宋子君男子長拳奪銅

射擊：

09:50 女子10米氣步槍團體決賽，中國代表韓佳予、黃雨婷、王芝琳以總成績1896.6奪得冠軍，同時打破亞洲紀錄。

賽艇：

09:50 賽艇男子羽量級雙人雙槳A組決賽，范俊杰/孫滿為中國贏得金牌。

09:20 杭州亞運第一面金牌在今早9時多在賽艇項目中誕生，中國隊的鄒佳琪/邱秀萍在女子羽量級雙人雙槳A組決賽首先衝線，贏得今屆亞運首面金牌。這個也今屆第一個決出獎牌的項目。

杭州亞運第一金｜中國首金誕生！鄒佳琪/邱秀萍賽艇雙人雙槳封后

9月22日重點戰報

女子足球：

21:00 小組賽第1輪中國女足主場迎戰蒙古女足。中國女足有王霜獨建五功，加上王珊珊梅開二度、劉艷秋、楊莉娜破門，閆錦錦亦連中兩元，以及烏日古木拉攻入兩球、歐懿垚破門、張馨再梅開二度，最終狂數蒙古女足16：0。

中國隊球員王霜（右）和進球的中國隊球員王珊珊擊掌慶祝。（新華社）

9月21日重點戰報

男子足球：

19:25 中國對緬甸︱9月21日國足再次登場對緬甸，戴偉浚再度正選上陣。中國隊佔盡優勢，譚龍4分鐘內梅開二度，先後在15分鐘、19分鐘取得入球，王振澳22分鐘擴大比數，加上戴偉浚完半場前的入球，國足半場已遙遙領先4：0。戴偉浚連續兩仗均有入球。下半場中國繼續佔盡上風，惟未能增添紀錄，以4：0勝果完場，並2戰2勝提早出線，晉身16強。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、17-黃嘉輝、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



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杭州亞運9月23日正式開幕，在此之前部分項目已率先展開分組賽或初賽。9月19日為首個比賽日，男子足球分組賽事展開，焦點賽事為戴偉浚有份入選的中國足球代表隊（國足）率先在A組出戰，對手為印度。

9月19日重點戰報

男子足球：

19:25 中國對印度︱中國上半場佔盡上風並由高天意先開紀錄，惟印度完半場前扳平。下半場戴偉浚的入球，加上陶強龍梅開二度及方昊錦上添花，國足以5：1大勝印度。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、5-朱辰傑、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



亞運背景：



首屆亞運會1951年在印度新德里舉行，自此成為4年一度亞洲體壇盛事，杭州亞運本在2022年上演，受疫情影響延期一年。今屆為第19屆亞運會，也是繼1990年北京、2010年廣州之後，第三度由中國主辦。



由1978年第8屆亞運開始，近11屆獎牌榜三甲一直由中國、日本及韓國佔據，而中國對上10屆均為榜首。中國在上屆雅加達亞運獲132金92銀65銅，惟仍未及他們在2010廣州亞運時創下的199金119銀98銅共416面獎牌的紀錄。

