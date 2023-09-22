杭州亞運速報︱男子足球分組賽中國提早出線　戴偉浚又有入球

杭州亞運9月23日揭幕，各國運動員在61個比賽項目競逐，《01體育》持續更新重點比賽戰報。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

9月21日重點戰報

男子足球：

19：25 中國對緬甸︱9月21日國足再次登場對緬甸，戴偉浚再度正選上陣。中國隊佔盡優勢，譚龍4分鐘內梅開二度，先後在15分鐘、19分鐘取得入球，王振澳22分鐘擴大比數，加上戴偉浚完半場前的入球，國足半場已遙遙領先4：0。戴偉浚連續兩仗均有入球。下半場中國繼續佔盡上風，惟未能增添紀錄，以4：0勝果完場，並2戰2勝提早出線，晉身16強。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、17-黃嘉輝、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



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杭州亞運9月23日正式開幕，在此之前部分項目已率先展開分組賽或初賽。9月19日為首個比賽日，男子足球分組賽事展開，焦點賽事為戴偉浚有份入選的中國足球代表隊（國足）率先在A組出戰，對手為印度。

9月19日重點戰報

男子足球：

19：25 中國對印度︱中國上半場佔盡上風並由高天意先開紀錄，惟印度完半場前扳平。下半場戴偉浚的入球，加上陶強龍梅開二度及方昊錦上添花，國足以5：1大勝印度。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、5-朱辰傑、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



亞運背景：



首屆亞運會1951年在印度新德里舉行，自此成為4年一度亞洲體壇盛事，杭州亞運本在2022年上演，受疫情影響延期一年。今屆為第19屆亞運會，也是繼1990年北京、2010年廣州之後，第三度由中國主辦。



由1978年第8屆亞運開始，近11屆獎牌榜三甲一直由中國、日本及韓國佔據，而中國對上10屆均為榜首。中國在上屆雅加達亞運獲132金92銀65銅，惟仍未及他們在2010廣州亞運時創下的199金119銀98銅共416面獎牌的紀錄。

