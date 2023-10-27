杭州亞殘運港隊最新賽果獎牌榜︱朱文佳男單封王　69歲鄧順儀奪金

杭州亞運落幕，亞殘運緊接上演，羽毛球的陳浩源、朱文佳、王鎮炎、輪椅劍擊的余翠怡、硬地滾球的梁育榮、何宛淇、游泳的陳睿琳、乒乓球的黃家汶、吳玫薈等去屆創出歷來最佳戰績，合力為港隊掃走11金16銀21銅。

今屆亞殘運於10月22日正式開幕，部份賽事開幕前已經展開，至10月28日閉幕。本文持續更新港隊戰績，以及獎牌榜形勢。



杭州亞殘運港隊獎牌一覽（持續更新）

金牌（7）

鄧韋樂 游泳 男子200米自由泳S14級

陳睿琳 游泳 女子100米背泳S14級

楊曉林 硬地滾球 女子個人BC2級

鄔文英 草地滾球 女子個人B7級

陳睿琳 游泳 女子100米蝶泳S14級

朱文佳 羽毛球 男子單打SH6級

李志明／鄧順儀 草地滾球 混合雙人B2



銀牌（15）

張浚諾 游泳 男子200米自由泳S14級

陳穎健﹑陳㬢、鄺遠興 劍擊 男子佩劍團體賽銀牌

余翠怡﹑鍾婉萍﹑范珮珊﹑林嘉雯 劍擊 女子花劍團體賽銀牌

鄧子朗 草地滾球 男子個人B3級

陳睿琳、張可盈、張浚諾、鄧韋樂 游泳 男女混合4X100米自由泳接力S14級

鄧順儀 草地滾球 女子個人B2級

焦槿珊 乒乓球 Class 7女單

王婷莛 乒乓球 Class 11女單

陳睿琳 游泳 女子100米蛙泳S14級

朱文佳／王鎮炎 羽毛球 男子SH6級雙打

鄧子朗／陳嘉敏 草地滾球 混合B3級雙打

梁育榮／張沅 硬地滾球 混合雙人BC4

謝德樺／何宛淇 硬地滾球 混合雙人BC3

陳睿琳 游泳 女子SM14級200米混合泳決賽

鄧韋樂 游泳 男子SM14級200米混合泳決賽



銅牌（23）

黃漢彥 游泳 男子200米自由泳S14級

吳卓恩 游泳 女子100米背泳S13級

余翠怡 輪椅劍擊 女子花劍個人A級

梁育榮 硬地滾球 男子個人BC2

郭海瑩 硬地滾球 女子個人BC2

張沅 硬地滾球 女子個人BC4

李志明 草地滾球 男子個人B2

陳月呂 草地滾球 女子個人B6

吳玫薈 乒乓球 Class 11女單

王志賢 乒乓球 Class 9男單

彭穎加 乒乓球 Class 6女單

余翠怡 輪椅劍擊 女子重劍個人A級

黃景陽 田徑 男子T13級1500米

陳浩源 羽毛球 WH2男子單打

王鎮炎 羽毛球 SH6男子單打

任國芬 田徑 T36女子100米

唐志銘/蔡慶霖 乒乓球 男子MD14級雙打

温偉樂/范嘉豪 乒乓球 男子MD22級雙打

梁仲仁/蔡明輝 乒乓球 男子MD22級雙打

王志賢/何嘉盛 乒乓球 男子MD18級雙打

王愉程/焦瑾珊 乒乓球 女子WD18級雙打

黃家汶/黃珮淇 乒乓球 女子WD22級雙打

張可盈 游泳 女子SM14級200米混合泳決賽



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10月27日港隊戰績

游泳

陳睿琳在女子SM14級200米混合泳決賽以2分31秒53奪得銀牌，成為她個人今屆第5面獎牌，共得2金3銀；張可盈則在同項目以2分35秒11奪得一面銅牌，劉肖儀排第8。

男子賽事方面，SM14級200米混合泳決賽，鄧韋樂游出2分16秒26獲銀牌，黃漢彥則以2分17秒95排第4名。今屆亞殘運游泳賽事已全部結束，香港游泳隊共奪得3金5銀3銅。

硬地滾球

梁育榮／張沅在混合雙人BC4決賽，1：2不敵中國組合，獲得銀牌；力爭衛冕混合雙人BC3的謝德樺／何宛淇，則2：7不敵韓國對手姜順喜／程浩元，同樣獲銀牌，硬地滾球港隊今屆以1金2銀3銅完成賽事。

乒乓球

男子MD14級雙打，港隊組合唐志銘／蔡慶霖在8強打足5局淘汰日本組合千原拓郎／来田啓幹，惟在4強遭中國組合的廖克力／閆碩直落三局擊敗，最終獲一面銅牌；MD22兩對香港組合温偉樂／范嘉豪和梁仲仁／蔡明輝一同打入4強，惟都未能晉身決賽，各得一銅；王志賢／何嘉盛也在男子MD18級雙打獲銅牌。

女子WD18級雙打方面，香港組合王愉程/焦瑾珊在4強不敵泰國組合，獲得銅牌。女子WD22級雙打4強則上演港隊內訌，吳玫薈／王婷莛直落三局擊敗隊友黃家汶／黃珮淇，打入周六閉幕日的決賽爭金；黃家汶／黃珮淇則獲銅牌。

草地滾球

鄧子朗、陳嘉敏在草地滾球混合B3級雙打，先在4強以12：9擊敗中國組合，再在金牌戰7：14不敵另一中國組合宋晉齊/孔橋麗，獲得一面銀牌。

李志明／鄧順儀在混合雙人B2項目，上午先於4強賽以12：11險勝印尼組合，在決賽再鬥中國組合朱夏麗／豐書貴，憑第九局及第十局分別取得4分與3分，一舉把差距拉開，最終以15：8取勝，奪得金牌，成為港隊今屆的第7面金牌，69歲的鄧順儀也成為今屆年高齡的金牌運動員。

羽毛球

朱文佳今日在男子單打SH6級決賽對東京殘奧金牌得主、印度球手Krishna Nagar，第一局先勝21：10，第二局遭對手以21：8追回，到決勝局，這位港將再以21：11鎖定勝局，局數2：1奪金，連續兩屆亞殘運都在男單封王，他稍後夥拍王鎮炎出戰男子雙打SH6級決賽，不敵中國隊的林乃利／曾慶濤，獲得銀牌。

10月26日港隊戰績

田徑

出戰男子T13級1500米以第4名完賽的黃景陽，因其中一位獎牌得主被取消資格，因此黃景陽補上奪得一面銅牌。

早前在T36級別女子200米因踩界犯規而取消資格的任國芬，轉戰100米賽事，跑出15.47秒的個人最佳時間，同時打破香港紀錄摘下銅牌，而隊友余春麗則以17.02秒衝線得第5名。

輪椅劍擊

陳穎健﹑陳㬢﹑周朗浩合力出戰男子花劍團體賽，8強硬撼中國隊，最終以31：45不敵對手，無緣晉級。

余翠怡﹑鍾婉萍﹑范珮珊﹑林嘉雯早前奪得女子花劍團體銀牌後，轉戰女子重劍團體，4強遇上中國隊，結果以29：45落敗，銅牌戰將鬥韓國隊，惜再以37：45告負，未能獲得獎牌。

羽毛球

上屆銀牌得主陳浩源，出戰WH2級別男子單打4強，硬撼日本好手梶原大暉，首局曾經落後9：14，其後力追至一度反超前17：16，可惜未能力保優勢，以20：22先輸一局。陳浩源第二局再輸11：21，直落兩局落敗，無緣決賽，摘下銅牌。

至於SH6級別男單4強，由兩名港將朱文佳及王鎮炎對碰，結果朱文佳以21：12及21：10直落兩局淘汰隊友，殺入決賽，王鎮炎則奪得一面銅牌。兩人其後轉戰SH6級別男雙，以21：8及21：5大勝印度組合，殺入決賽，朱文佳有望奪兩金。

游泳

早前在女子100米背泳S13級奪銅牌的吳卓恩，出戰女子100米蛙泳SB6級，本來游出第二快的時間，可惜因泳鏡意外脫落而遭取消資格。已奪1金2銀的陳睿琳，再戰女子100米蝶泳S14決賽，游出1分04.73秒破亞殘運紀錄的時間，奪得個人第二面金牌，也是香港今屆第5面金牌。

10月25日港隊戰績

港將今日在強項草地滾球和硬地滾球強勢出擊，楊曉林在硬地滾球女子個人BC2級勇奪金牌，鄔文英在草地滾球女子個人B7級亦封后，加上乒乓球、游泳、輪椅劍擊再添獎牌，今日新增2金4銀9銅，今屆賽事暫時獲4金9銀12銅共25面獎牌，暫列獎牌榜第11位。

游泳

贏得女子100米背泳金牌的陳睿琳，今日轉戰蛙泳再創佳績，1分20.69秒獲得女子SB14級100米蛙泳銀牌。日本泳手芹澤美希香以1分16.85秒一次過刷新亞洲紀錄及亞殘運紀錄奪金。陳睿琳賽後指蛙泳不常練，對成績已感滿意，明日轉戰強項100米蝶泳，她希望創出個人最佳成績。

乒乓球

王婷莛出戰乒乓球女子C11級單打決賽，面對日本的和田夏樹，王婷莛13：11先取首局，日本球手以11：3、11：6連下兩城反超前。決勝局雙方早段爭持，和田夏樹以11：6再勝一局贏得金牌。王婷莛為乒乓球隊再添一銀。

硬地滾球

楊曉林在女子個人BC2先在4強以8：1擊敗日本的蛯沢文子，決賽再擊敗韓國選手程小榮，兩人激戰四局後以6：6戰平，楊曉林於附加局勇挫對手奪得金牌，成為港隊今屆第3金，郭海瑩在同一項目摘銅。

梁育榮在男子個人BC4則在4強不敵泰國的蓬喬叻延，在銅牌戰擊敗日本選手江崎俊，獲得一面銅牌，張沅在女子個人BC4獲銅牌。

草地滾球

現年69歲的香港女將鄧順儀，在B2級個人賽，鬥中國的朱夏麗以14：19落敗奪得銀牌，成為今屆亞殘運最高齡的得獎者；首次出戰亞殘運的陳月呂在女子個人B6銅牌戰18：7擊敗印度對手安朱巴拉，摘得銅牌；李志明也在男子個人B2銅牌戰以17：12擊敗中國對手李書貴，也獲銅牌。

鄔文英稍後在女子個人B7金牌戰面對泰國對手，兩度打成平手、第7局更被超前的劣勢中，戰至第12局成功反超前，終以15：12勝出奪冠，為港隊今屆賽事獲得第4面金牌。

乒乓球

TT7女單，港將焦瑾珊在4強以3：1擊敗韓國球手金成玉，再於決賽鬥中國球手王睿，力戰之下1：3不敵對手，仍獲得一面銀牌。TT11女單方面，王婷莛在4強對日本球手古川佳奈美，落後一局下以3：1反勝對手，打入決賽，將在今日下午5：30爭金牌；同樣出戰TT11女單的吳玫薈則在4強1：3不敵日本的和田夏樹，獲得銅牌。

TT9男單，王志賢在4強1：3敗予中國的趙裔卿，獲得銅牌；彭穎加也在Class 6女單4強0：3不敵韓國的李均羽，同樣獲銅牌。

焦瑾珊獲TT7女單銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

10月24日港隊戰績

香港隊今日在強項輪椅劍擊、游泳及草地滾球3線出擊爭牌，共取得1金4銀，累計兩日賽事暫得2金5銀3銅。

草地滾球

草地滾球男子個人賽B3級，視障運動員鄧子朗晉身金牌戰，面對中國球手宋晉齊，香港代表以6：15不敵對方，仍為香港增添一面銀牌。

游泳

陳睿琳在女子S14級100米背泳封后、摘下港隊今屆第二面金牌後，夥拍隊友張浚諾、鄧韋樂及張可盈轉戰男女混合S14級4X100米自由泳接力決賽，游出3分55.20秒，僅次游出3分53.63秒的日本隊，摘下一面銀牌。

港隊今次的時間亦創下新香港紀錄，舊紀錄為原亞洲紀錄的3分56.61秒，由港隊同一陣容今年8月在曼徹斯特2023世界殘疾人游泳錦標賽創下。

女子100米背泳S14級決賽，陳睿琳、張可盈兩位港將同闖決賽，陳睿琳全程領放，並以1分9.15秒贏得金牌，張可盈則以1分14.18秒得第四名。

男子100米背泳S14級決賽，上屆金牌得主港將許家俊以1分3.41秒得第四名，未能衛冕。日本選手山口尚秀以1分00.61秒新亞殘運紀錄奪金。

輪椅劍擊

男子佩劍團體賽，主場的中國隊未有參賽，港隊與伊拉克爭奪4強席位，由陳穎健﹑陳㬢、鄺遠興出戰，以45：24擊敗對手，晉身4強，其後再以45：14大勝印度，躋身決賽。港隊與泰國隊爭金，陳穎健最後一局狂追15分，可惜未能反勝，港隊增添一面銀牌。

由「大師姐」余翠怡領軍的女子花劍隊，4強鬥泰國隊，港隊大部分時間落後，「守尾門」的余翠怡登場時落後28：40，但她一口氣連追17分，最終以45：43逆轉勝，殺入決賽，決賽鬥東道主中國隊，卻以28：45落敗，屈居亞軍。

港隊女子花劍團體摘銀，由左至右鍾婉萍﹑余翠怡﹑林嘉雯﹑范珮珊。（中國香港殘疾人奧委會提供）

羽毛球

朱文佳與王鎮炎分途出戰男子SH6級別男單預賽，同樣以直落兩局擊敗來自中華台北及印度的選手，其後兩人合作出戰男雙，以局數2：1力克中國組合，旗開得勝。

乒乓球

出戰女子單打第6級別的港將彭穎加，先在分組賽以局數3：0擊敗泰國選手晉級，其後在8強同樣直落3局淘汰伊拉克選手；參加第7級別女單的焦瑾珊在8強同樣直落3局擊敗印尼選手，兩名港將齊齊晉級明日的4強戰，同樣面對韓國球手爭入決賽，至少港隊增添兩面銅牌。

10月23日港隊戰績

游泳

港隊在男子200米自由泳S14級決賽，包辦金銀銅。鄧韋樂破大會紀錄1分56.76秒摘金、張浚諾以1分57.34秒取銀牌、黃漢彥2分00.65秒得銅牌。

13歲的吳卓恩出戰女子S6級別100米背泳，游出1分33.37秒，第3名觸池，不敵兩名中國隊選手摘銅，奪得港隊今屆亞殘運首面獎牌。

吳卓恩在女子S6級別100米背泳摘銅。（中國香港殘疾人奧委會提供）

田徑

港隊的任國芬與余春麗出戰女子200米T36級別決賽，任國芬以33.61秒衝線，以「梗頸四」完賽，與獎牌相差1.66秒，而余春麗跑出37.33秒﹑取得第6位，可惜兩人踩到內線被取消資格。冠軍落在中國隊的史逸婷身上，她跑出28.17秒同刷新自己所保持的世界紀錄。

輪椅劍擊

余翠怡力爭衛冕A級女子花劍個人金牌，這名港產「輪椅劍后」未受太大壓力，接連大勝兩名韓國代表，殺入4強，可惜以4：15不敵中國劍手辜海燕，無緣決賽增添一面銅牌。另一港將林嘉雯則在8強不敵中國的陳遠東。鍾婉萍與湯雅婷在女子花劍16強憾負，無緣晉級。港隊的陳穎健及鄺遠興參與A級男子佩劍，二人在16強同樣不敵中國劍手止步。

余翠怡在A級女子花劍摘下一面銅牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

羽毛球

港隊今日上演各個組別預賽，出戰WH2級別男子單打的陳浩源，以21：5及21：5大勝伊拉克選手。朱文佳夥拍蔡詠琪出戰SH6級別混雙賽事，直落兩局不敵印尼組合，男單的李仁平（SL4級別）及羅嘉鋒（SU5級別）同樣淨負兩局告負。

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10月22日港隊戰績

乒乓球

今日為杭州亞殘運開幕禮，唯一有賽事的是乒乓球項目的預賽。港隊6位成員分別上陣，當中5位港將旗開得勝。

男子單打C9級別賽事，何嘉盛在E組以3：0擊敗菲律賓選手Benedicto GAELA，王志賢在C組同以3：0直落3局擊敗韓國的申承源；

男子單打C8級別賽事，林嘉偉在2：0領先下，被印尼球手Mohamad Rian PRAHASTA連追兩局扳平，戰至決勝局以11：8勝出，暫居E組榜首。

女子單打C11級別賽事，吳玫薈在D組以3：0擊敗澳門球手莫釹恩；王婷莛則在B組面對另一澳門球手蔡諾瑤，同樣以3：0勝出。

黃珮淇在C組硬撼日本球手古川佳奈美，以6：11、5：11、8：11敗陣，暫以1分排在小組次席。

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10月21日港隊戰績

羽毛球

第四次、也是最後一次出戰亞殘運的陳浩源今天亮相，他於男單WH2預賽C組旗開得勝，以21：8及21：9輕挫印尼球手Supriadi。

以衛冕為目標的朱文佳，在SH6預賽A組同樣兵不血刃，淨贈泰國球手Bunthan Yaemmali兩蛋，同賽項的王鎮炎則於C組以2：0擊敗印尼的Tri Dimas Aji，連同昨日賽事，兩人於小組賽兩連捷。

陳浩源第四次出戰亞殘運，也是最後一次。圖為他兩年前角逐東京殘奧。（Getty Images）

硬地滾球

女子個人BC2循環賽，郭海瑩及楊曉林奏凱，前者以10：1大勝中華台北的陳龍愛，後者以9：1輕取伊朗的Zarifeh Ahmadi。

男子個人BC3循環賽，謝德樺亦未受考驗，以8：2擊敗印度選手Sachin Chamaria。

東京殘奧銀牌得主劉慧茵及剛剛當選傑青的何宛淇亦在小組賽報捷。另一主將梁育榮出戰男子個人BC4預賽，以7：1勝伊朗選手Farshid Estajloo。

楊曉林。（資料圖片；香港傷殘人士體育協會提供）

草地滾球

男子個人B2預賽B組，郭永和李志明合演港隊內訌，前者以15：13險勝。黃健光、畢熾揚、陳月呂亦分別於自己所屬小組勝出。

以下為港隊今屆全名單：

射箭

陳婉華、方家強、危家銓、胡同生、袁永昌、翁文泰、翁沐茵



田徑

鮑錐耀、蔡愷琳、朱澤生、李振輝、黃景陽、任國芬、楊肇麒、余春麗

莊恭源、周志偉、鄧雨澤、謝彩玉、謝浩賢、嚴鉦熙



羽毛球

陳浩源、蔡詠琪、朱文佳、林貞榕、羅嘉鋒、李仁平、王鎮炎



硬地滾球

張沅、何宛淇、郭海瑩、劉慧茵、梁美儀、梁育榮、龍子健、謝德樺、黃君恒、楊曉林



草地滾球

陳嘉敏、陳月呂、郭永、李志明、呂偉光、畢熾揚、鄧順儀、鄧子朗、唐蔚森、黃健光、黃偉賢、鄔文英



賽艇

葉家怡、劉兆浚



射擊

翟文鳳、郭迪生、林錦萍、鄧志誠、黃仁禾



游泳

區樂詒、周宏基、林樂兒、吳卓恩

陳睿琳、張淬淇、張可盈、張浚諾、徐浩邦、許家俊、劉肖儀、鄧韋樂、黃漢彥



乒乓球

陳思魯、焦瑾珊、蔡慶霖、何嘉盛、林嘉偉、彭穎加、唐志銘、唐志勇、王志賢、王愉程

范嘉豪、梁仲仁、吳玫薈、蔡明輝、溫偉樂、黃家汶、黃珮淇、王婷莛



輪椅劍擊

陳穎健、周朗浩、鍾婉萍、范珮珊、陳㬢、鄺遠興、林嘉雯、湯雅婷、余翠怡



輪椅網球

莫家安



以下為2018雅加達亞殘運港隊戰績：

金牌

羽毛球 朱文佳 男子SS6級單打

硬地滾球 何宛淇/曾鈴茵/謝德樺 混合BC3級雙人賽

草地滾球 鄧順儀 混合B3級單打

草地滾球 鄧順儀/郭永 混合B4級雙打

草地滾球 鄧美儀/李應榮 混合B8級雙打

游泳 陳睿琳 女子S14級100米蝶泳

游泳 許家俊 男子S14級100米背泳

游泳 鄧韋樂 男子S14級200米自由泳

乒乓球 吳玫薈 女子TT11級單打

乒乓球 吳玫薈/黃家汶/李曉桐 女子TT11級團體賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級花劍個人賽

銀牌

田徑 余春麗 女子T36級100米

羽毛球 陳浩源 男子WH2級單打

硬地滾球 郭海瑩/梁美儀/楊曉林/陳錦洲/龍子健 混合BC1/2級團體賽

草地滾球 鄔文英 女子B7級單打

草地滾球 李志明 混合B2級單打

草地滾球 郭永 混合B4級單打

草地滾球 嚴敏清/郭永 混合B2級雙打

游泳 陳睿琳 女子SM14級200米混合泳

游泳 鄧韋樂 男子SM14級200米混合泳

乒乓球 蔡兆雄/高行易 男子TT2-3級雙打

乒乓球 陳思魯/李銘業 男子TT6-7級雙打

乒乓球 梁仲仁/蔡明輝/溫偉樂 男子TT11級團體賽

保齡球 黃美蘭 女子TPB8級個人賽

輪椅劍擊 鍾婉萍/范佩珊/吳舒婷/余翠怡 女子花劍團體賽

輪椅劍擊 范佩珊/吳舒婷/湯雅婷/余翠怡 女子重劍團體賽

輪椅劍擊 張明仔 男子A級花劍個人賽

銅牌

田徑 任國芬 女子T36級200米

羽毛球 林芷煖 女子SU5級單打

羽毛球 王鎮炎 男子SS6級單打

硬地滾球 楊曉林 混合BC2級個人賽

硬地滾球 何宛淇 混合BC3級個人賽

草地滾球 嚴敏清 混合B2級單打

草地滾球 鄧美儀 女子B8級單打

游泳 陳睿琳 女子S14級100米背泳

乒乓球 黃佩儀 女子TT5級單打

乒乓球 焦瑾珊 女子TT7級單打

乒乓球 黃家汶 女子TT11級單打

乒乓球 高行易 男子TT3級單打

乒乓球 王志賢 男子TT9級單打

保齡球 袁詠珊 女子TPB3級個人賽

輪椅劍擊 吳舒婷 女子A級花劍個人賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級佩劍個人賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級重劍個人賽

輪椅劍擊 鍾婉萍 女子B級花劍個人賽

輪椅劍擊 湯雅婷 女子B級重劍個人賽

輪椅劍擊 陳穎健 男子A級佩劍個人賽

輪椅劍擊 張明仔 男子A級佩劍個人賽

