杭州亞殘運港隊最新賽果獎牌榜︱10.23余翠怡女子花劍入4強

杭州亞運落幕，亞殘運緊接上演，羽毛球的陳浩源、朱文佳、王鎮炎、輪椅劍擊的余翠怡、硬地滾球的梁育榮、何宛淇、游泳的陳睿琳、乒乓球的黃家汶、吳玫薈等去屆創出歷來最佳戰績，合力為港隊掃走11金16銀21銅。

今屆亞殘運於10月22日正式開幕，部份賽事開幕前已經展開，至10月28日閉幕。本文持續更新港隊戰績，以及獎牌榜形勢。



杭州亞殘運香港隊名單賽程 港台電視32免費直播+比賽日期及時間（詳情按此）

10月23日港隊戰績

游泳

13歲的吳卓恩出戰女子S6級別100米背泳，游出1分33.37秒，第3名觸池，不敵兩名中國隊選手摘銅，奪得港隊今屆亞殘運首面獎牌。

吳卓恩在女子S6級別100米背泳摘銅。（中國香港殘疾人奧委會提供）

田徑

港隊的任國芬與余春麗出戰女子200米T36級別決賽，任國芬以33.61秒衝線，以「梗頸四」完賽，與獎牌相差1.66秒，而余春麗跑出37.33秒﹑取得第6位，可惜兩人踩到內線被取消資格。冠軍落在中國隊的史逸婷身上，她跑出28.17秒同刷新自己所保持的世界紀錄。

輪椅劍擊

余翠怡力爭衛冕A級女子花劍個人金牌，這名港產「輪椅劍后」未受太大壓力，接連大勝兩名韓國代表，殺入4強，至少穩奪一面銅牌，將與中國劍手辜海燕爭入決賽。另一港將林嘉雯則在8強不敵中國的陳遠東。鍾婉萍與湯雅婷在女子花劍16強憾負，無緣晉級。港隊的陳穎健及鄺遠興參與A級男子佩劍，二人在16強同樣不敵中國劍手止步。

羽毛球

港隊今日上演各個組別預賽，出戰WH2級別男子單打的陳浩源，以21：5及21：5大勝伊拉克選手。朱文佳夥拍蔡詠琪出戰SH6級別混雙賽事，直落兩局不敵印尼組合，男單的李仁平（SL4級別）及羅嘉鋒（SU5級別）同樣淨負兩局告負。

10月22日港隊戰績

乒乓球

今日為杭州亞殘運開幕禮，唯一有賽事的是乒乓球項目的預賽。港隊6位成員分別上陣，當中5位港將旗開得勝。

男子單打C9級別賽事，何嘉盛在E組以3：0擊敗菲律賓選手Benedicto GAELA，王志賢在C組同以3：0直落3局擊敗韓國的申承源；

男子單打C8級別賽事，林嘉偉在2：0領先下，被印尼球手Mohamad Rian PRAHASTA連追兩局扳平，戰至決勝局以11：8勝出，暫居E組榜首。

女子單打C11級別賽事，吳玫薈在D組以3：0擊敗澳門球手莫釹恩；王婷莛則在B組面對另一澳門球手蔡諾瑤，同樣以3：0勝出。

黃珮淇在C組硬撼日本球手古川佳奈美，以6：11、5：11、8：11敗陣，暫以1分排在小組次席。

10月21日港隊戰績

羽毛球

第四次、也是最後一次出戰亞殘運的陳浩源今天亮相，他於男單WH2預賽C組旗開得勝，以21：8及21：9輕挫印尼球手Supriadi。

以衛冕為目標的朱文佳，在SH6預賽A組同樣兵不血刃，淨贈泰國球手Bunthan Yaemmali兩蛋，同賽項的王鎮炎則於C組以2：0擊敗印尼的Tri Dimas Aji，連同昨日賽事，兩人於小組賽兩連捷。

陳浩源第四次出戰亞殘運，也是最後一次。圖為他兩年前角逐東京殘奧。（Getty Images）

硬地滾球

女子個人BC2循環賽，郭海瑩及楊曉林奏凱，前者以10：1大勝中華台北的陳龍愛，後者以9：1輕取伊朗的Zarifeh Ahmadi。

男子個人BC3循環賽，謝德樺亦未受考驗，以8：2擊敗印度選手Sachin Chamaria。

東京殘奧銀牌得主劉慧茵及剛剛當選傑青的何宛淇亦在小組賽報捷。另一主將梁育榮出戰男子個人BC4預賽，以7：1勝伊朗選手Farshid Estajloo。

楊曉林。（資料圖片；香港傷殘人士體育協會提供）

草地滾球

男子個人B2預賽B組，郭永和李志明合演港隊內訌，前者以15：13險勝。黃健光、畢熾揚、陳月呂亦分別於自己所屬小組勝出。

以下為港隊今屆全名單：

射箭

陳婉華、方家強、危家銓、胡同生、袁永昌、翁文泰、翁沐茵



田徑

鮑錐耀、蔡愷琳、朱澤生、李振輝、黃景陽、任國芬、楊肇麒、余春麗

莊恭源、周志偉、鄧雨澤、謝彩玉、謝浩賢、嚴鉦熙



羽毛球

陳浩源、蔡詠琪、朱文佳、林貞榕、羅嘉鋒、李仁平、王鎮炎



硬地滾球

張沅、何宛淇、郭海瑩、劉慧茵、梁美儀、梁育榮、龍子健、謝德樺、黃君恒、楊曉林



草地滾球

陳嘉敏、陳月呂、郭永、李志明、呂偉光、畢熾揚、鄧順儀、鄧子朗、唐蔚森、黃健光、黃偉賢、鄔文英



賽艇

葉家怡、劉兆浚



射擊

翟文鳳、郭迪生、林錦萍、鄧志誠、黃仁禾



游泳

區樂詒、周宏基、林樂兒、吳卓恩

陳睿琳、張淬淇、張可盈、張浚諾、徐浩邦、許家俊、劉肖儀、鄧韋樂、黃漢彥



乒乓球

陳思魯、焦瑾珊、蔡慶霖、何嘉盛、林嘉偉、彭穎加、唐志銘、唐志勇、王志賢、王愉程

范嘉豪、梁仲仁、吳玫薈、蔡明輝、溫偉樂、黃家汶、黃珮淇、王婷莛



輪椅劍擊

陳穎健、周朗浩、鍾婉萍、范珮珊、陳㬢、鄺遠興、林嘉雯、湯雅婷、余翠怡



輪椅網球

莫家安



以下為2018雅加達亞殘運港隊戰績：

金牌

羽毛球 朱文佳 男子SS6級單打

硬地滾球 何宛淇/曾鈴茵/謝德樺 混合BC3級雙人賽

草地滾球 鄧順儀 混合B3級單打

草地滾球 鄧順儀/郭永 混合B4級雙打

草地滾球 鄧美儀/李應榮 混合B8級雙打

游泳 陳睿琳 女子S14級100米蝶泳

游泳 許家俊 男子S14級100米背泳

游泳 鄧韋樂 男子S14級200米自由泳

乒乓球 吳玫薈 女子TT11級單打

乒乓球 吳玫薈/黃家汶/李曉桐 女子TT11級團體賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級花劍個人賽

銀牌

田徑 余春麗 女子T36級100米

羽毛球 陳浩源 男子WH2級單打

硬地滾球 郭海瑩/梁美儀/楊曉林/陳錦洲/龍子健 混合BC1/2級團體賽

草地滾球 鄔文英 女子B7級單打

草地滾球 李志明 混合B2級單打

草地滾球 郭永 混合B4級單打

草地滾球 嚴敏清/郭永 混合B2級雙打

游泳 陳睿琳 女子SM14級200米混合泳

游泳 鄧韋樂 男子SM14級200米混合泳

乒乓球 蔡兆雄/高行易 男子TT2-3級雙打

乒乓球 陳思魯/李銘業 男子TT6-7級雙打

乒乓球 梁仲仁/蔡明輝/溫偉樂 男子TT11級團體賽

保齡球 黃美蘭 女子TPB8級個人賽

輪椅劍擊 鍾婉萍/范佩珊/吳舒婷/余翠怡 女子花劍團體賽

輪椅劍擊 范佩珊/吳舒婷/湯雅婷/余翠怡 女子重劍團體賽

輪椅劍擊 張明仔 男子A級花劍個人賽

銅牌

田徑 任國芬 女子T36級200米

羽毛球 林芷煖 女子SU5級單打

羽毛球 王鎮炎 男子SS6級單打

硬地滾球 楊曉林 混合BC2級個人賽

硬地滾球 何宛淇 混合BC3級個人賽

草地滾球 嚴敏清 混合B2級單打

草地滾球 鄧美儀 女子B8級單打

游泳 陳睿琳 女子S14級100米背泳

乒乓球 黃佩儀 女子TT5級單打

乒乓球 焦瑾珊 女子TT7級單打

乒乓球 黃家汶 女子TT11級單打

乒乓球 高行易 男子TT3級單打

乒乓球 王志賢 男子TT9級單打

保齡球 袁詠珊 女子TPB3級個人賽

輪椅劍擊 吳舒婷 女子A級花劍個人賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級佩劍個人賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級重劍個人賽

輪椅劍擊 鍾婉萍 女子B級花劍個人賽

輪椅劍擊 湯雅婷 女子B級重劍個人賽

輪椅劍擊 陳穎健 男子A級佩劍個人賽

輪椅劍擊 張明仔 男子A級佩劍個人賽

