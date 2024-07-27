巴黎奧運｜江旻憓重劍個人賽爭金　淘汰美國劍手21:50再戰8強

江旻憓今日亮相巴黎奧運女子重劍個人賽，力爭獎牌。她已打入晚上9時50分的8強，若再晉級，4強在深夜1時舉行，決賽將於深夜3時30分上演。

本文持續更新江旻憓的即時戰況及晉級之路。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



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21:50 女子重劍個人賽8強

【20:25】江旻憓出戰女子重劍16強，面對世界排名19的美國劍手賀絲臣，首一分鐘彼此先試探未有得分，按例被出示黃牌警告，之後雙方打得更主動，江旻憓連取兩分領先，第一局結束時領先3：1。第二節江旻憓發揮更佳，未嘗讓對手打到「單燈」，第二節完時領先8：3，最終以15：11擊敗對手，順利打入晚上9:50的8強賽，對手將是加拿大劍手Xiao Ruien對烏克蘭Olena Kryvytska的勝方。

【17:50】金牌熱門之一、世界排名第4的中國劍手孫一文，在32強打到決一劍，爆冷13：14不敵排名43的日本劍手吉村美穗，孫一文完賽後一度投訴，遭現場觀眾噓聲，她最終主動與日本劍手握手。

【17:08】江旻憓首度登場，在32強對侯絲辛，對手先得1分，Vivian即反超2：1，但又遭對手連取兩分，第一節完時落後2：3。第二節江旻憓開始不斷主動向對手施壓，稍稍拉開分差至7：5，第二節結束時領先到11：8。侯絲辛在餘1分鐘時追至11：12，但江旻憓又取一劍拉開分數，最終以15：11擊敗對手，順利晉級，晚上8:10會再戰16強，對手會是美國劍手賀絲臣（Hadley Husisian）。

江旻憓出戰巴黎奧運。（袁志浩攝）

【16:19】江旻憓首圈（64強）輪空，次圈對手剛剛決出，埃及的20歲劍手侯絲辛（Aya Hussein）以15：14險勝塞內加爾的迪昂格（Ndeye Binta Diongue）。侯絲辛今季在國際賽未曾打入正賽圈，由於早前於非洲錦標賽摘下銅牌，世界排名升上第51位。江與侯絲辛過去未曾碰頭，但以江旻憓之實力，應無太大考驗。

【15:15】劍擊比賽場地巴黎大皇宮（Grand Palais），本為1900年世界博覽會而設，擁有過百年歷史。為了今次賽事，特地翻新，翻新後雄偉瑰麗，與劍擊這種貴族運動十分配合。

巴黎奧運2024｜巴黎大皇宮翻新後典雅宏偉，與劍擊賽事十分匹配。（袁志浩攝）

【15:00】30歲的江旻憓第三次出戰奧運。2016年里約奧運是她第一次踏上五環舞台，當屆雖然16強止步，但仍創下香港劍擊奧運首勝歷史。之後她在兩年內先後弄傷左膝及右膝，韌帶斷裂，但極速康復，期間曾經登上世界排名第一，她矢志於東京奧運爭奪獎牌，可惜八強止步，賽後強忍淚水，接受傳媒訪問時，為八強出局三度向香港人道歉。

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