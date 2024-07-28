巴黎奧運．直擊｜江旻憓勇闖重劍個人賽決賽　首奪獎牌坐銀望金

江旻憓今日亮相巴黎奧運女子重劍個人賽，力爭獎牌。她已打入深夜1時舉行的4強，決賽將於深夜3時30分上演。

本文持續更新江旻憓的即時戰況及晉級之路。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



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【01:00】女子重劍個人賽4強，江旻憓與世界排名第12的愛沙尼亞劍手迪菲特（Nelli Differt）爭入決賽。

江旻憓首節與對手打成2：2平手，Vivian次節稍為主動，以一劍埋身補劍取得領先，Vivian隨後連失兩分，幸好及時追平5：5，同樣以一劍補劍「單燈」領先，其後再取得兩劍「雙燈」，完成兩節後領先8：7。江旻憓第三節初段反攻得分，及後迪菲特即回敬一分，Vivian嘗試主攻刺空，對方反攻得手，打成9：9平手。江旻憓主動進攻，再以埋身補劍刺中再取領先，其後再以一劍防守還擊，拉開兩分距離，結果以15：11奠勝，晉身決賽。

江旻憓殺入決賽，坐銀望金，穩奪獎牌，今晚深夜3:30出戰決賽，力爭金牌。

（袁志浩攝）

【21:55】來到8強，世界排名前五名的劍手中，只餘江旻憓及「世三」的意大利劍手辛杜絲奧（Alberta Santuccio）未被淘汰，上屆金牌孫一文、「世二」的簡達沙美（Marie-Florence Candassamy）、排名第5的Giula Rizzi和第7的韓國劍手宋世羅在8強前都已先後出局。

在8強戰，江旻憓對上37歲的烏克蘭劍手基維絲嘉，江旻憓率先刺中對方手部得分，很快已領先到3：0，也以此比數完成第一局。第二局早段江旻憓將比分擴大至5：0，基維絲嘉此時連追3劍，但Vivian迅即回敬四劍，領先9：4進入最後一節。最終江旻憓以15:7獲勝，進入深夜1:00的4強戰，刷新生涯最佳奧運成績，她將會對愛沙尼亞的迪菲特（Nelli Differt），再勝一場便能打入深夜3:30的決賽、坐銀望金，若然落敗，則會出戰深夜2:40的銅牌戰。

巴黎奧運：江旻憓順利打入4強。（袁志浩攝）

【20:25】江旻憓出戰女子重劍16強，面對世界排名19的美國劍手賀絲臣，首一分鐘彼此先試探未有得分，按例被出示黃牌警告，之後雙方打得更主動，江旻憓連取兩分領先，第一局結束時領先3：1。第二節江旻憓發揮更佳，未嘗讓對手打到「單燈」，第二節完時領先8：3，最終以15：11擊敗對手，順利打入晚上9:50的8強賽，對手將是世界排名33的烏克蘭劍手基維絲嘉（Olena Kryvytska）。

江旻憓順利打入巴黎奧運8強。（袁志浩攝）

【17:50】金牌熱門之一、世界排名第4的中國劍手孫一文，在32強打到決一劍，爆冷13：14不敵排名43的日本劍手吉村美穗，孫一文完賽後一度投訴，遭現場觀眾噓聲，她最終主動與日本劍手握手。

【17:08】江旻憓首度登場，在32強對侯絲辛，對手先得1分，Vivian即反超2：1，但又遭對手連取兩分，第一節完時落後2：3。第二節江旻憓開始不斷主動向對手施壓，稍稍拉開分差至7：5，第二節結束時領先到11：8。侯絲辛在餘1分鐘時追至11：12，但江旻憓又取一劍拉開分數，最終以15：11擊敗對手，順利晉級，晚上8:10會再戰16強，對手會是美國劍手賀絲臣（Hadley Husisian）。

江旻憓出戰巴黎奧運。（袁志浩攝）

【16:19】江旻憓首圈（64強）輪空，次圈對手剛剛決出，埃及的20歲劍手侯絲辛（Aya Hussein）以15：14險勝塞內加爾的迪昂格（Ndeye Binta Diongue）。侯絲辛今季在國際賽未曾打入正賽圈，由於早前於非洲錦標賽摘下銅牌，世界排名升上第51位。江與侯絲辛過去未曾碰頭，但以江旻憓之實力，應無太大考驗。

【15:15】劍擊比賽場地巴黎大皇宮（Grand Palais），本為1900年世界博覽會而設，擁有過百年歷史。為了今次賽事，特地翻新，翻新後雄偉瑰麗，與劍擊這種貴族運動十分配合。

巴黎奧運2024｜巴黎大皇宮翻新後典雅宏偉，與劍擊賽事十分匹配。（袁志浩攝）

【15:00】30歲的江旻憓第三次出戰奧運。2016年里約奧運是她第一次踏上五環舞台，當屆雖然16強止步，但仍創下香港劍擊奧運首勝歷史。之後她在兩年內先後弄傷左膝及右膝，韌帶斷裂，但極速康復，期間曾經登上世界排名第一，她矢志於東京奧運爭奪獎牌，可惜八強止步，賽後強忍淚水，接受傳媒訪問時，為八強出局三度向香港人道歉。

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