世界盃2026射手榜持續更新　美斯麥巴比夏蘭特力爭神射手金靴獎

撰文：普利森
出版：更新：

美斯在世界盃2026阿根廷首戰大放異彩，以3個入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特等球星力爭金靴獎。
本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前已憑16球追平德國前鋒高路斯的歷屆入球紀錄。

世界盃2026神射手排名（持續更新）

世界盃2-26神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

3

美斯（Lionel Messi / 阿根廷）

-

83

世界盃2-26神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

2

巴洛根（Folarin Balogun / 美國）

-

77

2

夏維斯（Kai Havertz / 德國）

-

100

2

耶辛艾耶利（Yasin Ayari / 瑞典）

-

10

2

伊利亞祖斯（Elijah Just / 新西蘭）

-

101

2

夏蘭特（Erling Haaland / 挪威）

-

103

2

麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）

-

106

世界盃2-26神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

丹尼斯烏達夫（Deniz Undav / 德國）

2

31

1

尼敦布朗（Nathaniel Brown / 德國）

1

78

1

黃仁範（Hwang In-beom / 韓國）

1

87

1

阿歷山大伊沙克（Alexander Isak / 瑞典）

1

94

1

約基利斯（Viktor Gyökeres / 瑞典）

1

101

1

麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）

-

106

1

列沙伊安（Ramin Rezaeian / 伊朗）

1

101

1

史雲貝治（Mattias Svanberg / 瑞典）

-

13

1

基奧雲尼雷拿（Gio Reyna / 美國

-

17

世界盃2-26神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

施利拿連（Cyle Larin / 加拿大）

-

20

1

巴特利巴高拿（Bradley Barcola / 法國）

-

20

1

伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye / 塞內加爾）

-

25

1

吳賢揆（Oh Hyeon-gyu / 韓國）

-

28

1

阿密特迪亞路（Amad Diallo / 科特迪瓦）

-

43

1

馬里斯奧柏度（Maurício / 巴拉圭）

-

53

1

阿拿奧杜域（Marko Arnautovic / 奧地利）

-

58

1

伊蘭觀達（Nestory Irankunda / 澳洲）

-

64

1

祖禾盧傑（Jovo Lukic / 波斯尼亞）

-

65

世界盃2-26神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

穆斯亞拿（Jamal Musiala / 德國）

-

69

1

森馬維（Crysencio Summerville / 荷蘭）

-

73

1

安馬阿梳亞（Emam Ashour / 埃及）

-

75

1

菲歷斯尼美查（Felix Nmecha / 德國）

-

78

1

魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez / 墨西哥）

-

80

1

祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones / 墨西哥）

-

82

1

麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araújo / 烏拉圭）

-

85

1

洛文奴舒密特（Romano Schmid /奧地利）

-

86

1

約翰麥甘尼（John McGinn / 蘇格蘭）

-

86

世界盃2-26神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

沙巴利（Ismael Saibari / 摩洛哥）

-

92

1

鎌田大地（Daichi Kamada / 日本）

-

99

1

中村敬斗（Keito Nakamura / 日本）

-

99

1

雲迪積克（Virgil van Dijk / 荷蘭）

-

99

1

卡積治（Ladislav Krejci / 捷克）

-

100

1

干拿麥卡菲（Connor Metcalfe / 澳洲）

-

100

1

尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck / 德國

-

100

1

高美蘭西亞（Livano Comenencia / 庫拉索）

-

100

1

奧馬列卻克（Omar Rekik / 突尼西亞）

-

101

世界盃2-26神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

穆罕默德穆希比（Mohammad Mohebi / 伊朗）

-

101

1

艾安利（Abdulelah al-Amri / 沙特阿拉伯）

-

102

1

比列安保路（Breel Embolo / 瑞士）

-

103

1

艾文侯賽因（Aymen Hussein / 伊拉克）

-

103

1

雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior / 巴西）

-

104

1

艾利奧雲（Ali Olwan / 約旦）

-

107

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