世界盃2026射手榜持續更新 美斯麥巴比夏蘭特力爭神射手金靴獎
美斯在世界盃2026阿根廷首戰大放異彩，以3個入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特等球星力爭金靴獎。
本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前已憑16球追平德國前鋒高路斯的歷屆入球紀錄。
世界盃2026神射手排名（持續更新）
入球
球員
助攻
上陣時間
3
美斯（Lionel Messi / 阿根廷）
-
83
入球
球員
助攻
上陣時間
2
巴洛根（Folarin Balogun / 美國）
-
77
2
夏維斯（Kai Havertz / 德國）
-
100
2
耶辛艾耶利（Yasin Ayari / 瑞典）
-
10
2
伊利亞祖斯（Elijah Just / 新西蘭）
-
101
2
夏蘭特（Erling Haaland / 挪威）
-
103
2
麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）
-
106
入球
球員
助攻
上陣時間
1
丹尼斯烏達夫（Deniz Undav / 德國）
2
31
1
尼敦布朗（Nathaniel Brown / 德國）
1
78
1
黃仁範（Hwang In-beom / 韓國）
1
87
1
阿歷山大伊沙克（Alexander Isak / 瑞典）
1
94
1
約基利斯（Viktor Gyökeres / 瑞典）
1
101
1
麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）
-
106
1
列沙伊安（Ramin Rezaeian / 伊朗）
1
101
1
史雲貝治（Mattias Svanberg / 瑞典）
-
13
1
基奧雲尼雷拿（Gio Reyna / 美國
-
17
入球
球員
助攻
上陣時間
1
施利拿連（Cyle Larin / 加拿大）
-
20
1
巴特利巴高拿（Bradley Barcola / 法國）
-
20
1
伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye / 塞內加爾）
-
25
1
吳賢揆（Oh Hyeon-gyu / 韓國）
-
28
1
阿密特迪亞路（Amad Diallo / 科特迪瓦）
-
43
1
馬里斯奧柏度（Maurício / 巴拉圭）
-
53
1
阿拿奧杜域（Marko Arnautovic / 奧地利）
-
58
1
伊蘭觀達（Nestory Irankunda / 澳洲）
-
64
1
祖禾盧傑（Jovo Lukic / 波斯尼亞）
-
65
入球
球員
助攻
上陣時間
1
穆斯亞拿（Jamal Musiala / 德國）
-
69
1
森馬維（Crysencio Summerville / 荷蘭）
-
73
1
安馬阿梳亞（Emam Ashour / 埃及）
-
75
1
菲歷斯尼美查（Felix Nmecha / 德國）
-
78
1
魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez / 墨西哥）
-
80
1
祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones / 墨西哥）
-
82
1
麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araújo / 烏拉圭）
-
85
1
洛文奴舒密特（Romano Schmid /奧地利）
-
86
1
約翰麥甘尼（John McGinn / 蘇格蘭）
-
86
入球
球員
助攻
上陣時間
1
沙巴利（Ismael Saibari / 摩洛哥）
-
92
1
鎌田大地（Daichi Kamada / 日本）
-
99
1
中村敬斗（Keito Nakamura / 日本）
-
99
1
雲迪積克（Virgil van Dijk / 荷蘭）
-
99
1
卡積治（Ladislav Krejci / 捷克）
-
100
1
干拿麥卡菲（Connor Metcalfe / 澳洲）
-
100
1
尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck / 德國
-
100
1
高美蘭西亞（Livano Comenencia / 庫拉索）
-
100
1
奧馬列卻克（Omar Rekik / 突尼西亞）
-
101
入球
球員
助攻
上陣時間
1
穆罕默德穆希比（Mohammad Mohebi / 伊朗）
-
101
1
艾安利（Abdulelah al-Amri / 沙特阿拉伯）
-
102
1
比列安保路（Breel Embolo / 瑞士）
-
103
1
艾文侯賽因（Aymen Hussein / 伊拉克）
-
103
1
雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior / 巴西）
-
104
1
艾利奧雲（Ali Olwan / 約旦）
-
107