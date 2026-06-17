世界盃2026射手榜持續更新　美斯麥巴比夏蘭特力爭神射手金靴獎

美斯在世界盃2026阿根廷首戰大放異彩，以3個入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特等球星力爭金靴獎。

本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前已憑16球追平德國前鋒高路斯的歷屆入球紀錄。



世界盃2026神射手排名（持續更新）

世界盃2-26神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 3 美斯（Lionel Messi / 阿根廷） - 83

世界盃2-26神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 2 巴洛根（Folarin Balogun / 美國） - 77 2 夏維斯（Kai Havertz / 德國） - 100 2 耶辛艾耶利（Yasin Ayari / 瑞典） - 10 2 伊利亞祖斯（Elijah Just / 新西蘭） - 101 2 夏蘭特（Erling Haaland / 挪威） - 103 2 麥巴比（Kylian Mbappe / 法國） - 106

世界盃2-26神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 丹尼斯烏達夫（Deniz Undav / 德國） 2 31 1 尼敦布朗（Nathaniel Brown / 德國） 1 78 1 黃仁範（Hwang In-beom / 韓國） 1 87 1 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak / 瑞典） 1 94 1 約基利斯（Viktor Gyökeres / 瑞典） 1 101 1 麥巴比（Kylian Mbappe / 法國） - 106 1 列沙伊安（Ramin Rezaeian / 伊朗） 1 101 1 史雲貝治（Mattias Svanberg / 瑞典） - 13 1 基奧雲尼雷拿（Gio Reyna / 美國 - 17

世界盃2-26神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 施利拿連（Cyle Larin / 加拿大） - 20 1 巴特利巴高拿（Bradley Barcola / 法國） - 20 1 伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye / 塞內加爾） - 25 1 吳賢揆（Oh Hyeon-gyu / 韓國） - 28 1 阿密特迪亞路（Amad Diallo / 科特迪瓦） - 43 1 馬里斯奧柏度（Maurício / 巴拉圭） - 53 1 阿拿奧杜域（Marko Arnautovic / 奧地利） - 58 1 伊蘭觀達（Nestory Irankunda / 澳洲） - 64 1 祖禾盧傑（Jovo Lukic / 波斯尼亞） - 65

世界盃2-26神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 穆斯亞拿（Jamal Musiala / 德國） - 69 1 森馬維（Crysencio Summerville / 荷蘭） - 73 1 安馬阿梳亞（Emam Ashour / 埃及） - 75 1 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha / 德國） - 78 1 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez / 墨西哥） - 80 1 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones / 墨西哥） - 82 1 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araújo / 烏拉圭） - 85 1 洛文奴舒密特（Romano Schmid /奧地利） - 86 1 約翰麥甘尼（John McGinn / 蘇格蘭） - 86

世界盃2-26神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 沙巴利（Ismael Saibari / 摩洛哥） - 92 1 鎌田大地（Daichi Kamada / 日本） - 99 1 中村敬斗（Keito Nakamura / 日本） - 99 1 雲迪積克（Virgil van Dijk / 荷蘭） - 99 1 卡積治（Ladislav Krejci / 捷克） - 100 1 干拿麥卡菲（Connor Metcalfe / 澳洲） - 100 1 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck / 德國 - 100 1 高美蘭西亞（Livano Comenencia / 庫拉索） - 100 1 奧馬列卻克（Omar Rekik / 突尼西亞） - 101