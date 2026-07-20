世界盃2026神射手榜｜麥巴比入10球做神射手 累積22球歷屆之冠
世界盃2026神射手塵埃落定，麥巴比以10個入球及4次助攻排名射手榜第一，美斯以8個入球及4次助攻排名第二，比寧咸、夏蘭特等球星緊隨其後。
本文同時列出世界盃歷屆神射手排名，麥巴比在季軍戰後累積22球，列歷屆神射手榜之首，美斯則以21球排歷屆神射手第二。
世界盃2026神射手排名（只列5球或以上）
入球
球員
助攻
上陣時間
10
麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）
4
769
8
美斯（Lionel Messi / 阿根廷）
4
845
7
祖迪比寧咸（Jude Bellingham / 英格蘭）
1
698
7
夏蘭特（Erling Haaland / 挪威）
-
537
6
奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé / 法國）
2
648
6
哈利卡尼（Harry Kane / 英格蘭）
2
729
5
奧耶沙巴爾（Mikel OYARZABAL / 西班牙）
1
595
世界盃2026神射手金靴獎準則
世界盃金靴獎標誌着該屆神射手，頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列，將以助攻次數定奪神射手誰屬（以FIFA官方數據為準）；若助攻次數皆相同，則計算上陣時間，由上陣時間較短者獲獎。
世界盃歷屆神射手（2026年賽事進行中）
排名
球員
國家
總入球
參賽年份
1
*麥巴比（Kylian Mbappé）
法國
22
2018、2022、2026
2
*美斯（Lionel Messi）
阿根廷
21
2006、2010、2014、2018、2022、2026
3
高路斯（Miroslav Klose）
德國
16
2002、2006、2010、2014
4
朗拿度（Ronaldo）
巴西
15
1994、1998、2002、2006
5
武勒（Gerd Müller）
西德
14
1970、1974
*哈利卡尼（Harry Kane）
英格蘭
2018、2022、2026
7
方亭（Just Fontaine）
法國
13
1958
*為現役球員
排名
球員
國家
總入球
參賽年份
8
比利（Pelé）
巴西
12
1958、1962、1966、1970
9
高錫斯（Sándor Kocsis）
匈牙利
11
1954
奇連士文（Jürgen Klinsmann ）
德國
1990、1994、1998
*C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
葡萄牙
2006、2010、2014、2018、2022、2026
*為現役球員