杭州亞運2023賽程+有線HOY TV免費直播　香港隊比賽日期及時間

杭州亞運將於2023年9月23日開幕，香港隊星級戰將如張家朗、何詩蓓、江旻憓、謝影雪等再次出擊，本文將列出香港隊比賽時間表及焦點賽程，有線HOY TV將設三條頻道，獨家免費直播杭州亞運。



香港隊杭州亞運名單，各項目已經陸續公布，已確定人選的隊伍目前有滑浪風帆、柔道、空手道及游泳（包括馬拉松游泳）。雖然劍擊、乒乓、空手道等仍未公布名單，但預計一眾東京奧運獎牌得主張家朗、劉慕裳、杜凱琹、李皓晴及蘇慧音等，將再為港隊競逐獎牌，「女車神」李慧詩則已退役，肯定不會參賽。

今屆亞運由有線電視旗下三條免費頻道直播，進一步詳情將在6月26日公布。以下為港隊焦點日子，賽程將會陸續更新，讀者不妨mark定日子及時間支持香港運動員。

9月19日：首個比賽日

9月23日：開幕禮

9月24日：男子花劍及女子重劍個人賽同日舉行，張家朗、蔡俊彥、江旻憓等分途出戰，可能成為香港隊第一金

9月25日：何詩蓓出戰強項女子200米自由泳，除了看她能否奪得獎牌，會否打破自己保持的亞洲紀錄、甚至世界紀錄，也是焦點

9月26日：女子100米自由泳亦是何詩蓓的另一獎牌項目，是日上演初賽及決賽；同日舉行七人欖球決賽，港隊去屆亞運奪金，看看今屆能否衛冕

9月27日：滑浪風帆上演最後一天賽事，是港隊獎牌希望之一；女子100米背泳此日上演，預計將是歐鎧淳最後一屆亞運；劍擊館再有張家朗和江旻憓登場，他們將與隊友爭奪團體賽獎牌

9月28日：場地單車館將上演女子麥迪遜賽，港隊去屆於此項目摘銀，今屆也是爭牌目標之一

9月29日：男子跳馬決賽，香港「跳馬王子」石偉雄力爭三連霸；回到劍擊館，男子重劍及女子佩劍此日決出團體獎牌，港隊在今年亞錦賽表現出色，誓於亞運再下一城；田徑賽事是日展開，預計將有程小雅出戰女子20公里競步

9月30日：去屆奪得銅牌的「欄后」呂麗瑤，是日將亮相田徑場，出戰女子100米跨欄初賽；港隊強項壁球亦會上演團體決賽；乒乓球亦決出混雙金牌誰屬，期望港隊過關斬將殺入決賽

10月1日：女子100米欄決賽為是日焦點，看看呂麗瑤能否連續兩屆亞運奪牌而回

10月2日：羽毛球混雙賽事展開，預計鄧俊文/謝影雪將會登場；三項鐵人舉行混合接力賽，港隊去屆勇奪此項目銅牌，期待眾將今屆再下一城

10月5日：空手道館上演女子個人形，東京奧運銅牌得主劉慕裳再次力爭獎牌，她於去屆亞運奪得銅牌；壁球舉行單項決賽；單車則上演男子個人公路賽

10月6日：羽毛球場上演男單和混雙準決賽，如伍家朗、李卓耀、鄧俊文/謝影雪打至此日，意味各人已穩奪獎牌

10月7日：除了羽毛球混雙決賽，街舞是日亦會決出獎牌

10月8日：閉幕禮

回顧港隊於2018雅加達亞運表現：

【亞運會2018．總結】從歷代獎牌數看港隊發展 銀比金更關鍵

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（攝影：李澤彤、鄭子峰、楊宇翹、高詩琦、葉詩敏、潘思維）