黃純一・小宇宙｜世青銅牌少女劍手　人如其名的純粹與率真

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



黃純一（Elize），香港女子花劍代表。

她預想中的16歲，是放學後與朋友閒逛吃東西、周末出去玩，惟她真實的16歲，「既充實又有力量」。

今年初成為全職運動員後，她先在亞洲青少年劍擊錦標賽少年組個人賽摘銀，再於世界青少年劍擊錦標賽少年組勇奪個人賽銅牌，成為港隊史上首名登上世少頒獎台的花劍女將。

「是一個奇蹟的16歲。」她靦腆說。



關於黃純一的小宇宙

黃純一的手繪世界。（余俊亮攝／黃純一繪）

黃純一的手繪世界

黃純一的世界就如其手繪畫般單純、直接，簡潔的線條圖案卻不失可愛感；聽她一邊畫畫一邊解說，得意度「爆燈」。

阿一說自己是「一嚿薯仔」，因為覺得自己好「傻更更」；她也以「一張白紙」來形容自己——無論是16歲的每個新挑戰還是打劍。她再一筆過劃出一個鵝蛋形狀，寫上「Mango」。為什麼是芒果？「因為我覺得芒果是好舒服又好熱情，我也是成日笑。」「那你鍾意吃芒果嗎？」記者問。阿一即秒答「唔鍾意！但我鍾意芒果布甸」。

她再圈出另一個鵝蛋形狀，解釋指雞蛋看上去好像很硬，就如教練也覺得她看上去較同齡女生高大，感覺硬淨，其實很易喊，「腍滋滋」像剝了殼的雞蛋般。不過，在媽媽眼中，阿一是個不倒翁，「她形容我是個不倒翁，就算發生什麼事我都會好堅持，整親都會繼續打。」畫上正方形的鐵，卻非指自己像鋼鐵般強悍，「我覺得自己好似一嚿鐵，因為筋骨好硬」。

那個火柴人又代表什麼？

「是野人，因為我好粗魯，成日擘大隻腳坐」，天真爛漫的16歲，她是人如其名純粹、率真的黃純一。

黃純一最喜愛熊本熊，原因與我們喜歡她一樣，「成日笑，好得意」。（余俊亮攝）

黃純一，香港女子花劍新星。（余俊亮攝）

黃純一的Q&A

關於劍擊

問：什麼時候開始接觸劍擊？

答：小學五年級，約11歲時開始打劍，因為覺得劍擊很有型，覺得好紓壓（笑）。

我在2021年，中二升中三的暑假開始入體院訓練，今年2月成為全職運動員。

問：誰是你的目標或學習對象？

答：我最喜愛美國女花劍手Lee Kiefer和（香港泳手）何詩蓓。因為她們的故事和精神都很有啟發性，她們好勤力、好勤力練習，即使已經有很多獎牌，亦已很受歡迎，但她們仍然很謙虛，繼續努力訓練。我有同Siobhan合照過，在體院看到她也會點頭打招呼（笑）。

問：你眼中的劍擊隊是⋯⋯

答：我覺得劍擊隊是全個體院裏，最型和最勁的運動項目，我們行出來，個勢好似已贏了人（笑）。我覺得自己在體院像是個「BB」、小朋友，好多哥哥姐姐很照顧我。劍隊中與我同齡的人最要好，但她們都不是全職的。通常與劍隊出國比賽，我都是年紀最小的一個，大家會特別照顧我，問我吃不吃這個、O不Okay。

黃純一沒有特別喜愛的明星或偶像，惟獨最喜愛Lee Kiefer和何詩蓓。（余俊亮攝）

問：教練Greg最深刻一句話？怎樣形容Greg？

答：叫我畀心機打，Hardworking（努力）。他很友善，我會形容他為一個爸爸，他把劍隊每個人都當成是自己的孩子，很照顧每一位劍手。就算我年紀最小，比賽經驗和獎牌也不多，他也不會忘了我的存在，會關心我。

問：有沒有賽前賽後必備的物件或小習慣？

答：我會把熊本熊公仔放在教練櫈下面，有它在我會感覺安心一點。我也習慣在劍鞋綁上鴛鴦色鞋帶，左手戴兩隻戒指和手鏈，為我帶來幸運和安全感。

問：16歲，對你來說有沒有特別意義？

答：這一個我沒有想過的16歲。以前想像的16歲，是日日放學同朋友去吃東西，周末出去玩，但這是一個很充實的16歲，相信在長大後回望，會是一個很有力量的16歲。

因為這一年達成了一直以來的夢想和目標，轉了全職運動員，亞青、世青又有獎牌，所以覺得是一個好奇蹟的16歲。

問：接下來的目標？

答：希望繼續好好表現，無論青年組、成人組都有好成績。也期望在今年保持到本地排名 ，明年可以繼續打亞青和世青比賽，還有保持穩定狀態，是我目前的目標。

原本有點緊張的黃純一，有熊本熊「加入」後變得活潑起來。（余俊亮攝）

關於自己

問：你眼中的自己是怎樣的？

答：傻更更。

問：你最天馬行空的夢想是？

答：應該很難實現，我想去非洲看動物大遷徙，看一群斑馬在草原上跑、河馬游水、大象媽咪帶住大象BB行來行去。

黃純一夢想能去非洲看動物大遷徙。（余俊亮攝）

黃純一最喜愛大象。（余俊亮攝）

問：劍擊以外還有什麼興趣？

答：我喜歡畫畫、彈Kalimba（拇指琴）和看書，很悶（笑）。

問：分享一首最喜愛的歌曲。

答：Happy Birthday To You～我好鍾意這首歌，每次唱這首歌都覺得好有正能量，經常會練練下劍就對隊友唱「Happy Birthday To You」。

黃純一閒時愛彈Kalimba（拇指琴）放鬆心情。（余俊亮攝）

問：最想道歉的人和事？

答：媽媽，因為（我）比賽常常會發脾氣，她是我的發洩對象，有時會不為意說了些傷人的話，她回家後會很不開心，所以想跟她講聲對不起。（講過什麼傷人的話？）我會說「我打不好都因為你，成日嘈來嘈去」，但其實不關她的事，是自己發揮得不好。

問：常被誤會純一是日本人名字嗎？

答：會的，經常被人以為是日文，問我是不是日本人。我說不是，我「Made in HK」。純一來自聖經中一句子「純一正直的心」，要善良，不說謊和正直。