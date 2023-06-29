全港最正沙灘推介　石澳半月灣水清沙幼　呢個灘有青馬大橋靚景

夏日炎炎，想到海邊暢泳消暑，應該選哪個沙灘好？香港島南區的石澳、西貢半月灣（廈門灣）以及大嶼山貝澳出名水清沙幼，每逢假日例牌人頭湧湧；如果不怕交通不便、路途遙遠，麗都灣和舂坎角沙灘均擁有無敵靚景；假如想避開人潮，南區的南灣、中灣都是不錯選擇。



石澳沙灘水清沙幼，每逢假日例牌人流湧湧。（資料圖片／廖雁雄攝）

注意：康樂及文化事務署（康文署）轄下42個公眾泳灘，其中3個暫停開放，其餘39個已裝設防鯊網，當中只有22個泳灘5月1日起提供救生服務，康文署呼籲市民切勿在沒有救生服務的泳灘游泳，避免發生意外。



2023年5月1日起提供救生服務的泳灘包括：



香港島（6個）

大浪灣泳灘、石澳泳灘、深水灣泳灘、南灣泳灘*、淺水灣泳灘、赤柱正灘泳灘



新界及離島（16個）

長洲東灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、洪聖爺灣泳灘、廈門灣泳灘（又稱：半月灣）、 貝澳泳灘、銀線灣泳灘、銀礦灣泳灘、釣魚灣泳灘* 、蝴蝶灣泳灘、更生灣泳灘、黃金泳灘、麗都灣泳灘、加多利灣泳灘*、馬灣東灣泳灘、大埔龍尾泳灘、汀九灣泳灘*



*為新增場地



救生服務時段：泳季期間（4月至10月）由每日上午9時至下午6時；6月至8月游泳旺季期間星期六、日及公眾假期救生服務時間會延長至由上午8時至下午7時。



位於香港島南區的石澳，是泳客至愛之一。（資料圖片／黃偉民攝）

1. 石澳 — 水清沙幼 BBQ燒烤爐冠絕港島

港島南區有不少著名沙灘，遊客最多的赤柱和淺水灣的沙灘，同屬沙粒較粗，腳掌踏上去不太舒服。位於大潭灣另一端的石澳，出名水清沙幼，因此即使地理位置相對隔涉，仍長居游泳客最愛泳灘之列。



此外石澳還設有南區沙灘之中最多的39個燒烤爐，因此同時是一大BBQ熱點。



石澳沙灘設施：

燒烤爐（39個）、小食餐廳、更衣室、淋浴設備、洗手間、遊樂場、停車場、障礙高爾夫球場及無障礙設施：暢通易達洗手間、3個暢通易達車位、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖

石澳（圖片來源：康樂及文化事務署）

如何前往石澳沙灘？

1. 港鐵：港鐵筲箕灣站A3出口，轉乘9號巴士往石澳，在總站落車。



2. 專線小巴：筲箕灣公共小巴總站（峻峰花園）乘紅色專線小巴，在總站落車 。



半月灣總是藍天白雲，靚人靚景深入民心。（ViuTV《美女郊遊遊》節目截圖）

2. 半月灣 — 藍天白雲 無敵靚景

西貢區內不乏靚沙灘，筆者心目中長居榜首唯獨半月灣（廈門灣）。海水跟石澳一樣清澈，沙灘本身呈漂亮的新月形狀，配合大部分時間藍天白雲，總是靚人靚景目不暇給，沙灘面積不大，因此每逢假日一定擠迫得插針難入，怕人多的話最好別在周末出動了。



前往半月灣不算方便，先要到西貢市中心，再乘一程街渡渡輪，無敵美景當前，還是值得。



半月灣沙灘設施：

燒烤爐（22個）、小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間和浮台及無障礙設施：觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖

半月灣（廈門灣）（圖片來源：康樂及文化事務署）

如何前往半月灣沙灘？

1. 港鐵：港鐵鑽石山站或彩虹站，轉乘92號巴士或專線小巴往西貢市中心，在總站落車。步行前往西貢公眾碼頭，轉乘街渡渡輪往半月灣。



2. 巴士：九巴路線92、92R（只限假日）、94、99、99R（只限假日）、299X、292P（只限周一至五上午），城巴路線792Ｍ往西貢市中心，在總站落車。步行前往西貢公眾碼頭，轉乘街渡渡輪往半月灣。



3. 專線小巴：專線小巴路線1（德福廣場／九龍灣站）、1A及1S（采頤花園／鑽石山站）、7（海下）、12（寶琳站）往西貢市中心，在總站落車。步行前往西貢公眾碼頭，轉乘街渡渡輪往半月灣。



貝澳被三面青山環繞，景色獨特。（圖片來源：香港旅發局網頁）

3. 貝澳 — 三面環山圍抱景色獨特 還可能遇上水牛

碧波暢泳以外，若對景色有要求，不妨深入大嶼山，到貝澳感受不一樣的沙灘風景。貝澳沙灘位於山巒邊沿，三面被青山環繞，景致有別其他泳灘。另一獨特之處，是有可能遇上當地「原居民」——水牛。



別以為貝澳地點偏遠，人流便會較少，貝澳是香港其中一個熱門露營地點，沙灘後方便是康文署管理的貝澳營地，假日通常相當旺場。



貝澳沙灘設施：

燒烤爐（6個）、快餐亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、通用洗手間和育嬰間及無障礙設施：暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖

貝澳泳灘的一大特色，是可能會遇上水牛。（資料圖片／蔡正邦攝）

如何前往貝澳沙灘？

1. 港鐵：港鐵東涌站B出口，巴士總站轉乘3M號巴士至羅屋村站下車，越過大嶼山南路，沿杯澳公立學校旁邊的兩條小路均可通往貝澳沙灘。



2. 渡輪：從中環6號碼頭搭乘渡輪前往梅窩，從梅窩碼頭前的巴士總站轉乘1、2、3M或4號巴士，在羅屋村站下車，越過大嶼山南路，沿杯澳公立學校旁邊的兩條小路均可通往貝澳沙灘。



4. 麗都灣 — 睇盡汀九、青馬兩大橋美景 曬月光一流

麗都灣可以一次過欣賞汀九及青馬兩大橋景色。（腐能量寶寶攝）

麗都灣不算是香港的熱門沙灘，卻有一個其他泳灘沒有的優勢——可以一次過欣賞到汀九橋及青馬大橋景色，尤其在夜間當兩條大橋亮起燈光，月兒高掛天空，明月下觀賞青馬大橋，配合海中倒影，氣氛相當浪漫。



麗都灣沙灘設施：

小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、自助式貯物籠、沙灘排球場和泳屋及無障礙設施：暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖

如何前往麗都灣沙灘？

1. 巴士：乘坐九巴53、234B、A38號（48P、234C、234D號3路線只限平日繁忙時間），在麗都灣站下車。



2. 專線小巴：從荃灣（海壩街）乘坐專線小巴路線96，或在荃灣港鐵站乘坐路線96C或96M，或在葵芳（葵涌廣場）乘坐路線302，在麗都灣下車。



舂坎角沙灘日落景色。（腐能量寶寶攝）

5. 舂坎角 — 天涯海角睇日落

說起靚景沙灘，不得不提位於赤柱盡頭的舂坎角。由於地點偏遠，人流相對較少，勝在視野一望無際，大有天涯海角之感。無論是舂坎角公園，還是鄰近的舂坎角沙灘，都是觀賞日落的好地方，又是一個浪漫拍拖好去處。



舂坎角沙灘設施：

燒烤爐（24個）、小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場及無障礙設施：暢通易達洗手間

+ 4

如何前往舂坎角沙灘？

1. 巴士：乘坐城巴6、6X、65（只限假日）、66號（只限平日繁忙時間），在舂坎角海灘站下車。



2. 專線小巴：從柴灣港鐵站乘坐專線小巴路線16A，在舂坎角海灘下車。



南灣（圖片來源：康樂及文化事務署）

6. 南灣、中灣 — 避開人群的寧靜之選

天時暑熱，全港各大小沙灘都有人滿之患，相對而言，位於南區的中灣和南灣，由於沒有公共交通工具直達，人流一般沒有那麼密集，尤其是路途更遠的南灣，最適合不喜歡人多擠迫的朋友。



雖說沒有公共交通工具直達，前往兩灣卻不難，只要從淺水灣沿南灣道前行，約15至20分鐘先到中灣，再行多10至15分鐘便可抵達南灣。



南灣沙灘設施：

燒烤爐（16個）、快餐亭、更衣室、淋浴設備、泳屋和浮台

中灣沙灘設施＃：

燒烤爐（9個）、快餐亭、更衣室、淋浴設備和浮台

＃中灣泳灘目前不設救生服務

中灣（圖片來源：康樂及文化事務署）

如何前往中灣及南灣沙灘？

1. 巴士：乘坐城巴6、6X、73、260、973、6A（只限周一至六上午）、63（只限周一至六日間）、65（只限假日）、66號（只限平日繁忙時間），在淺水灣海灘站下車，再沿南灣道步行，約15-20分鐘抵達中灣；繼續前行多10-15分鐘，到達南灣。



2. 專線小巴：從銅鑼灣（渣甸街）乘坐專線小巴路線40、40X或N40（通宵路線），或從香港仔（漁暉道）乘坐專線小巴路線52，在淺水灣海灘站下車，再沿南灣道步行，約15-20分鐘抵達中灣；繼續前行多10-15分鐘，到達南灣。



怕曬或不想到沙灘，亦可選擇公共游泳池：