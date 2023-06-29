體操｜美國名將比拉絲休息兩年復出在望？　東京奧運飽受心理所困

自東京奧運至今，受心理病所困的美國「體操女王」比拉絲，一直未有再亮相賽場，並多次傳出她退役。

美國體操總會公布美國經典賽的報名名單，比拉絲的名字榜上有名，似乎經歷接近兩年的休息後，比拉絲有望復出。



美國體操名將﹑奧運4金得主比拉絲（Simone Biles），在東京奧運4項單項退賽，只是在平衡木拿下銅牌，她直言自己受「Twisties」的影響，心理障礙令選手在空中失去協調感，比拉絲也不想去到東京才退賽，但一夜間失去最擅長的能力，她也無能為力。

比拉絲受心理問題所困，東京奧運在4個單項退賽。（資料圖片／Getty Images）

東京奧運至今已有近兩年時間，比拉絲一直絕跡賽場，退役的謠言傳過不停，比拉絲曾經在社交網站親自回應網民，表示努力改善精神及身體狀況，希望在巴黎奧運有機會以運動員身份出戰，親自粉碎退役傳聞。

體操︱美國名將比拉絲粉碎退役傳聞 「正努力改善精神健康」

東京奧運︱比拉絲再退兩單項 一代體操女王被什麼困擾？

比拉絲除了團體銀牌，只在東京奧運的平衡木拿下一面銅牌。（資料圖片／Getty Images）

美國體育總會日前公布即將在8月舉行的美國經典賽（U.S. Classic）參賽名單，以「傳奇奧運金牌得主參賽」為題，透露比拉絲與另一名全能金牌得主蘇妮莎（Sunisa Lee）一同參賽。不過，該文章特意「戴頭盔」，表明「報名不代表一定出戰」，似乎是刻意淡化比拉絲復出的可能性。

比拉絲有望復出，依然有機會參加來年的巴黎奧運，比拉絲教練蘭迪（Cecile Landi）拒絕回應是否在經典賽重返賽場，但團隊也替她十分高興，並表示：「沒有壓力，好好享受過程。」