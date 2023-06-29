網球︱32歲丹麥甜心禾絲妮雅琪宣布復出　「我尚有目標想達成」

「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）3年前為家庭放棄事業，還差一年才30歲的她高掛網球拍。她在這段期間誕下一子一女，當上媽媽，3年過後卻宣有復出賽場：「我仍有目標希望達成」，更揚言，「我希望向子女示範無論角色與年齡，一樣能夠追尋夢想。」



禾絲尼雅琪3年前為家庭放棄事業，29歲便掛拍。（Getty Images）

「前一姐」禾絲妮雅琪在Twitter中發文稱，「過去3年我離開網球場，彌補昔日與家人錯失的時光，我成為母親，現在有兩個漂亮孩子，令我心存感恩。不過我仍有目標想達成，希望向子女示範無論角色與年齡，一樣能夠追尋夢想。我們整個家庭一起決定，現在是時候了，我會復出賽場，我已經急不及待了！」

禾絲妮雅琪曾與高爾夫球手麥伊萊訂婚，2014年甩拖後，度過3年單身日子。2017年，她與前NBA球星大衛李爾（David Lee）拍拖，同年11月訂婚，至2019年6月15日二人在意大利結婚。2020年1月，她在戰畢當屆澳洲網球公開賽後告別賽場，女兒Olivia翌年2月出生，2022年10月她再誕下幼子James，成為兩孩之母 。

她曾高佔世界排名第一及贏得30項巡迴賽單打冠軍，惟卻欠缺「大賽命」，在莎蓬娜威廉絲的陰影下，四大滿貫賽事只在2018年澳網贏過一次。