美職早霸王｜阿特蘭大聯主場迎費城聯　「大」戰一觸即發

東岸兩支實力分子，在美職第20周賽事對撼，排第6的阿特蘭大聯挾主場之利，迎戰第4位的費城聯，一場「大」戰一觸即發。



以近期走勢而言，阿特蘭大聯表現不算太好，不單上周作客慘吞紐約紅牛4蛋，近7場也只得1勝，其餘5場則以和波收場，也令他們的聯賽排名下滑，以20戰29分的成績排東岸第6。

阿特蘭大聯近況麻麻，上周作客慘吞紐約紅牛4蛋，近7場只得1勝。（路透社）

不過若單計主場戰績，阿特蘭大聯卻表現不俗，今季10次主場出戰僅嘗一敗，另外收穫6勝3和佳績；值得留意是，阿特蘭大聯近6場主場出戰，總入球數均超過2球。

阿特蘭大今場能否奏捷，還看射手基亞古馬基斯的表現；這名希臘國腳今年2月從些路迪加盟，3月才正式披甲，但短短上陣15場便攻入了10球，雖然在射手榜只列第3位，但平均93分鐘便射入一球的效率，卻是美職全聯最高的。

阿特蘭大射手基亞古馬基斯表現舉足輕重，這名希臘國腳平均93分鐘便射入一球的效率是美職全聯最高的。（路透社）

費城聯近況不錯，近7場取得5勝1和1負，現時以19戰34分的戰績位列東岸第4，比次席的新英倫革命只差2分；另外他們近6次作客出戰，有5場總入球都超過2球。

費城聯近況不錯，近7場取得5勝1和1負。（路透社）

兩軍近8次對賽，費城聯4勝4和未嘗敗績，但由於阿特蘭大聯主場有保證，費城聯也難言穩勝，所以不如博入球大更佳。

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