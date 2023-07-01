2023授勳｜6名體育界人士入圍　霍震霆及前球證吳超覺榜上有名

特區政府在周六（7月1日）公布2023年授勳及嘉獎名單，今年雖沒有運動員入圍，但仍有不少與體育界關係密切的人士。



曾出任香港足總會長26年之久的霍震霆，在剛過去的足總董事局改選未有再競逐連任，正式退位，由貝鈞奇取而代之，他獲頒授大紫荊勳章。

政府授勳及嘉獎名單對他的介紹如下：「霍先生過去數十年在體育界一直擔當領導角色，並就不同體育政策議 題向政府提出真知灼見，對推動香港的體育發展，貢獻殊深。他自 1998年起擔任中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長，帶領該會支 援香港運動員在多項國際運動會中屢創佳績。霍先生又協助成功爭取 北京奧運會的馬術比賽項目在香港舉行，有助提升香港作為大型體育 盛事之都的地位。霍先生在香港及國際體育界廣受尊崇，建樹殊偉， 現獲頒授大紫荊勳章，以資表揚。」

名單上另一本地球迷熟悉的名字，是已在2021年掛哨的一代本地名哨吳超覺，他曾出任香港足球裁判20年之久，也曾執法不少國際賽事及出任裁判導師。吳超覺現為懲教署副署長，在懲教署已服務逾22年，今次獲頒授香港懲教事務卓越獎章。

其餘獲授勳的體育界人士包括：

馮馬潔嫻（香港殘疾人奧委會會長、香港體育學院副主席）——銀紫荊星章

雷雄德（運動科學學者）——榮譽勳章

陳俊輝（中國香港空手道總會永遠榮譽會長）——行政長官社區服務獎狀

戚偉安（中國香港滑浪風帆會榮譽秘書）——行政長官社區服務獎狀