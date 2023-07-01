暑假親子活動推介　張家朗戰鞋現身運動展　康文署再免費開放設施

踏入七一回歸假期，各界推出不同七一優惠，包括香港開心購物節和免費乘車等。放假出街消費，跟運動相關的活動也不少，適合親子同遊，亦有自然靚景打卡，由今個周末玩到暑假。



暑假活動推介：

「運動+」精英運動員社區計劃展覽

【七一+暑假活動推介】「運動+」精英運動員社區計劃展覽。（公關提供）

體院舉辦為期三年的「運動+」精英運動員社區計劃，頭炮活動是公眾互動展覽。首個展覽即日起至7月2日於中環街市地下中庭The Oasis舉行，開放公眾參與。

展覽設有多種互動遊戲、展品區和打卡位，展品區擺放了幾名東京奧運獎牌得主的裝備，包括「劍神」張家朗於比賽時穿著的劍擊鞋、何詩蓓的泳衣和泳帽、李慧詩的戰車、劉慕裳的比賽袍和腰帶及乒乓女團成員杜凱琹、蘇慧音和李皓晴的器材。

市民亦可在場內回顧香港體壇的經典時刻，並於「打氣速遞」區域寫下對香港精英運動員的留言，留言有機會轉交至運動員手中，或被刊登「運動+」的社交專頁。

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暑假活動推介：

香港運動消閒博覽2023

【七一+暑假活動推介】香港運動消閒博覽2023。（公關提供）

今屆運動消閒博覽有八大主題區：運動大本營、戶外體驗、健康．健身、學遊天地、棋樂無窮、攝影世界、日本館和手作市集。運動大本營主題區，多個參展商設有多項運動體驗以及模擬遊戲，供市民免費試玩，包括今年創會90周年的香港遊樂場協會設置約4米高的流動繩網，並提供互動拳擊沙包及VR划艇體驗。體院「運動+」的第二場展覽，亦於同場舉行。

2023年香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界基本資料

日期：2023年7月19至25日（星期三至星期二）

入場票價：港幣30元（成人）、港幣10元（適用於小學生/身高 1.2米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費

詳情即睇：

運動消閒博覽2023｜7.19與書展同步舉行 了解日期時間、門票優惠

暑假活動推介：

全港五大滑水梯公眾泳池

【七一+暑假活動推介】全港五大滑水梯公眾泳池——馬鞍山游泳池。（康文署）

康文署轄下的公眾游泳池堪稱平靚正之頻，而且不少泳池附設滑水梯和嬉水設施。嚴選五大最好玩公眾泳池，最適合放假消暑。

1. 最刺激：馬鞍山游泳池9米高天梯

馬鞍山泳池最大賣點是位於泳池最高點的4條9米高滑水梯，好玩又刺激之餘，更可飽覽吐露港海景。同時附設蘑菇和樹木形瀑布，以及鱷魚和鯨魚形噴泉，適合一家大細遊玩。

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2. 最齊全：將軍澳游泳池嬉水設施多

將軍澳泳池亦設4條滑水梯，高度雖不及馬鞍山泳池，勝在有6米和3米兩種不同高度選擇。泳池內同時設有多項嬉水設施，說得上是全港玩水設施最多最齊的公眾泳池之一。

3. 最好玩：大埔游泳池6條滑水梯

大浦泳池有6條滑水梯，是所有公眾泳池之冠，其中3條有8.5米高。從高處遠望，嬉水池與滑水梯構成一個八爪魚形圖案，睇得又玩得。

4. 最特別：天水圍游泳池石山滑梯

天水圍泳池的滑水梯建在假山之中，讓人感受摸黑高速滑進石洞的刺激。這個泳池沒有標準主池或副池，但嬉水設施豐富，猶如小型水上樂園。

【七一+暑假活動推介】全港五大滑水梯公眾泳池——天水圍游泳池石山滑梯。（康文署）

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5. 最Chill：西貢游泳池異國情調

西貢泳池充滿異國情調，就算兩條滑水梯不是最刺激和特別，吸引力依然絲毫無損，而且能順道欣賞西貢海景色，難怪假日長期迫滿人。

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五大滑水梯泳池開放時間、設施及交通指南：

游泳︱全港五大滑水梯公眾泳池 鬥高鬥長鬥設施齊全另附交通指南

暑假活動推介：

靚景沙灘游水兼打卡

【七一+暑假活動推介】靚景沙灘游水兼打卡——石澳。（資料圖片）

香港島南區的石澳、西貢半月灣（廈門灣）以及大嶼山貝澳出名水清沙幼，每逢假日例牌人頭湧湧；如果不怕交通不便、路途遙遠，麗都灣和舂坎角沙灘均擁有無敵靚景；假如想避開人潮，南區的南灣、中灣都是不錯選擇。

1. 石澳：水清沙幼 BBQ燒烤爐冠絕港島

港島南區最多遊客是赤柱和淺水灣的沙灘，同屬沙粒較粗。位於大潭灣另一端的石澳，出名水清沙幼，即使相對隔涉，仍長居游泳客最愛泳灘之列。此外石澳還設有南區沙灘之中最多的39個燒烤爐，因此同時是一大BBQ熱點。

2. 半月灣：藍天白雲 無敵靚景

海水跟石澳一樣清澈，沙灘本身呈漂亮的新月形狀，配合大部分時間藍天白雲，總是靚人靚景目不暇給，不過沙灘面積不大，假日通常插針難入。

【七一+暑假活動推介】靚景沙灘游水兼打卡——半月灣總是藍天白雲，靚人靚景深入民心。（ViuTV《美女郊遊遊》節目截圖）

3. 貝澳：三面環山圍抱 還可能遇上水牛

貝澳沙灘位於山巒邊沿，三面被青山環繞，景致有別其他泳灘。另一獨特之處，是有可能遇上當地「原居民」——水牛。但別以為貝澳地點偏遠人流便較少，貝澳是香港其中一個熱門露營地點，沙灘後方便是康文署管理的貝澳營地，假日通常相當旺場。

靚景沙灘設施及交通指南

香港沙灘推介 石澳半月灣水清沙幼 少人靚景任君選擇

暑假活動推介：

康文署再推免費日

【七一+暑假活動推介】全民運動日2023，康文署再推免費日。（康文署）

8月6日是「全民運動日2023」，康文署繼七一之後，再次免費開放轄下大部分康體設施。市民可於7月31日上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統，預訂8月6日的康樂設施，先到先得，每人限訂一節。

全民運動日詳情，Mark定日子租場：

全民運動日2023︱8月6日大量康樂體育設施免費開放 即睇參與詳情