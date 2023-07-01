賽車｜荷蘭18歲新星命喪比利時　「速度天堂」兩年後再奪小將性命

賽車，在追求速度的同時，也是充滿危險。在比利時斯帕賽道舉行的歐洲區三級方程式錦標賽分站，在滂沱大雨下發生嚴重意外，荷蘭18歲新星雲賀夫炒車，送往醫院後證實不治，年僅18歲。

有「速度天堂」之稱的斯帕賽道，已非首次發生奪命車禍，對上一次同樣奪去小將的性命。



比利時斯帕賽道今周末舉行歷史悠久的「斯帕24小時耐力賽」（Spa 24 Hours），歐洲區三級方程式錦標賽（Formula Regional European Championship，簡稱FRECA）是支援賽事之一，第二場賽事時落起滂沱大雨，能見度相當低，但賽事如常進行。

效力MP車隊的荷蘭車手雲賀夫（Dilano van't Hoff），在入彎時失控撞欄反彈，在賽道上滑行，直至直路的中段依然未能收掣，其後被一架高速行駛的戰車攔腰撞中，賽會立即出示紅旗，雲賀夫隨即送往醫院搶救。

雲賀夫。（Twitter截圖）

在賽事腰斬兩個半小時後，雲賀夫所屬的MP車隊發簡短聲明，公布令人心痛的消息，「我們確認旗下車手雲賀夫，在FRECA斯帕站第二戰遇上意外離世。我們失去了一顆耀眼的新星，他為我們車隊帶來不少活力，我們向他的家人表示誠摯的慰問。」

在奧地利舉行的F2賽事前，特意為雲賀夫的離世而默哀，而F1車手諾里斯﹑辛斯及一眾車隊亦有發文致哀。

有「速度天堂」之稱的斯帕賽道，已非首次發生奪命意外，早在2021年的F2比利時站，法國車手安東曉拔（Anthoine Hubert）在紅水彎（Eau Rouge）— Raidillon複合彎發生意外，與雲賀夫的戰車一樣反彈返回賽道，然後被尾隨戰車攔腰撞中，最終喪命。

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