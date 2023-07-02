賽車｜澳門大賽車「炮彈飛車」重傷少女車手　今戰F3得分創歷史

德國女子賽車手佛羅絲（Sophia Floersch）的名字，在2018年突然廣為人知，當年僅17歲的她在澳門格蘭披治大賽車三級方程式賽事發生意外，驚變「炮彈飛車」更受重傷，但今日（2日）的她，已在F3賽事創造歷史。



佛羅絲2018年在澳門F3賽事中，因與對手擦撞時戰車遭彈飛到空中，高速撞上賽道旁的建築物，她因而脊椎骨折，事件也成為一時熱話。然而她僅4個月後已重返賽場，翌年再於東望洋賽道出戰F3賽事，最終因戰車故障退賽，她在2019年更獲得勞倫斯體育獎的「最佳復出獎」。

2018年「炮彈飛車」意外片段：

佛羅絲此後出戰多個賽車項目，除了F3，也有利曼24小時耐力賽、德國房車大師賽等等，她今年出戰2019年成立的國際汽聯F3錦標賽（FIA Formula 3 Championship），作為Alpine旗下車手的她效力PHM Racing，今個周末也參加全季第5站的匈牙利站賽事。

佛羅絲出戰F3匈牙利站。（Twitter/AlpineRacingTeam）

她在正賽中由起步時的第20名一直爬頭，擊敗多名對手，終以第9位完賽，成為賽事成立4年來，首位在這項賽事得分的女子車手，同時也創下車隊史上在F3的最佳分站成績，她賽後大讚車隊為她提供了一部好戰車，並呼籲車迷祝福她在下一站的英國銀石站也可得分。