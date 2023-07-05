曼聯宣布簽美臣蒙特｜分析作用與最佳位置　為何他是坦帥頭號目標

美臣蒙特（Mason Mount）加盟曼聯，成為紅魔今夏第一簽。為何曼聯會簽美臣蒙特？這位24歲中場會踢什麼位置？可以怎樣幫到曼聯？



曼聯在官網宣布簽入美臣蒙特。（網上截圖）

曼聯今日（5日）透過官網宣布，與美臣蒙特簽約到2028年，並附加一年續約選項。這位24歲中場歷來279次球會比賽上陣，攻入58球，助攻53次。他是車路士贏歐聯冠軍的功臣，並兩度當選隊內最佳球員。

美臣蒙特穿上曼聯球衣。（Instagram）

美臣蒙特早於2018年已獲時任阿積士教練坦赫格的注意。當年，坦赫格剛上任阿積士主帥第8場比賽，作客維迪斯，而19歲的美臣蒙特當年由車路士外借到維迪斯，出任中場正選。那場比賽，阿積士以2：3落敗，坦赫格錄得上任後首場敗仗。維迪斯致勝的第3個入球，正是來自美臣蒙特的罰球斬入禁區。在2018年夏天，坦赫格有意借用美臣蒙特，但美臣蒙特被車路士外借到打比郡。

17/18球季，美臣蒙特被外借到阿甲的維迪斯。（Getty Images）

緣分很奇妙，5年後，坦赫格及美臣蒙特在曼聯相聚。

今夏轉會窗預算有限，曼聯在門將、中場及前鋒位置皆渴求人才，最終中場最優先，先簽美臣蒙特，因為坦赫格發現基斯甸艾歷臣撐不下去了。艾歷臣上季前半季與卡斯米路及般奴費南迪斯支撐起曼聯中場，表現驚喜，但自從在4月傷癒復出後，表現卻有所下滑，而且體能難以頂足90分鐘。由4月到季尾，艾歷臣踢了13場比賽，沒有一場由頭踢到尾。

艾歷臣上季尾表現吃力，體能上難以場場踢足90分鐘。（Getty Images）

坦赫格的戰術着重逼搶，對球員的體能需求很大。卡斯米路及艾歷臣同樣31歲，費特已經30歲，般奴也即將踏入29歲，最年輕的雲迪碧克及麥湯米尼都26歲，但後兩者並非正選的材料。曼聯中場需要年輕化，24歲的美臣蒙特正好幫到球隊，而且美臣蒙特也是一位體能好且跑動積極的球員，分擔到卡斯米路及般奴的防守工作，加強中場逼搶及創造力。

坦赫格是一位注重逼搶的領隊。（Getty Images）

美臣蒙特可以勝任中前場多個位置，他在去年世界盃時說過，最喜歡踢8號位，他說：「我一直都認為，我的最佳位置是8號位，這是我由細踢到大的位置。我喜歡在禁區與禁區之間踢波，在防守幫到手之餘，還能為球隊助攻及入球。我覺得這是我的優點，我多才多藝，適應到高位或低位踢法。」

「在現今的足球，能夠踢到不同位置是十分重要的。你們可以見到，球隊在一場比賽中會改變陣式，球員需要在一場比賽踢兩三個不同位置。」美臣蒙特續說。

美臣蒙特下季最大可能與般奴一起踢8號位，他會踢偏左的一個。

曼聯來季很可能以4-1-4-1為主力陣式，卡斯米路毫無疑問地擔任防線與中場線之間那個「1」，美臣蒙特及般奴費南迪斯就在他身前踢8號位，分列左右。般奴在偏右位置發揮得較好，剛好美臣蒙特一直踢慣偏左。

美臣蒙特曾被外借打比郡。（Getty Images）

由18/19外借打比郡，到19/20回歸車路士，美臣蒙特在林柏特的4-3-3陣式中皆出任偏左路的中場。當杜慈接掌車路士後，將陣式改為3-4-2-1，美臣蒙特被安排推前一格，代表作是2021年歐聯決賽，他作客夏維斯射入奠勝一球，擊敗曼城捧盃。

美臣蒙特是車路士2021年捧歐聯的重要功臣。（Getty Images）

杜慈在2021年曾這樣讚賞美臣蒙特：「很難不把美臣安排踢正選，就算他表現不太好的比賽，他的發揮都充滿力量，態度極好。」美臣蒙特在2021及2022年的兩次贏得車路士隊內最佳球員，其中在21/22球季的英超，他取得11個入球及10次助攻。

如果曼聯要加強中場中人手，美臣蒙特可以客串左中場。

以美臣蒙特頂替艾歷臣，曼聯中場升級，預計會比上季更加具侵略性，前場壓逼會更強。坦赫格上季喜歡將般奴拉到右邊，作為變招，而美臣蒙特亦相信適應到這個變化，可以在有需要時客串左翼，成為一個「左路般奴」。