2023女足世界盃︱嚴選今屆10大最美球員　場內是戰神　場外是女神

2023女子足球世界盃（女足世界盃／女子世界盃）7月20日在澳洲及新西蘭上演，由上屆24隊增至32隊角逐，精彩賽事之餘，各隊不乏實力與美貌兼備的球員，她們在球場內猶如戰神強悍，步出球場後的嬌柔美態展現女神風韻。以下逐一為大家介紹並附上她們的Instagram連結。



2023女足世界盃十大女神：瑞士球員艾莉莎列曼（Alisha Lehmann）。（Instagram）

1. 艾莉莎列曼（Alisha Lehmann）／瑞士／24歲／前鋒

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金髮碧眼美麗又性感，瑞士球員艾莉莎列曼猶如一個真人版芭比娃娃，是全球最受注目的女子足球員，Instagram追隨者數目達1364萬，冠絕同行。美貌與球技以外，精彩的感情生活是她持續人氣高企的另一主因，她曾與瑞士國家隊隊友巴克曼（Ramona Bachmann）拍拖，2021年轉投英超球隊阿士東維拉，隨即與維拉男子隊球星杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz）打得火熱，不時大曬親熱照和影片，不過這段高調戀情只維持1年便告終。

2023女足世界盃十大女神：美國球員摩根（Alex Morgan）。（Instagram）

2. 摩根（Alex Morgan）／美國／34歲／前鋒

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如果要數全球知名度最高女足球星，美國前鋒摩根一定榜上有名。她不止樣子標緻可人，也是強大的美國隊陣中最強其中一員，2012年贏得奧運女足金牌以及2015、2019兩屆世界盃冠軍。高挑健美身材不遜專業模特兒，成為雜誌封面常客，是少數另一位Instagram追隨者數目達1000萬的女足球員。

足球員丈夫卡拿斯高（Servando Carrasco）生涯成就和知名度遠不如她，無損二人恩愛程度，他們在大學認識，同在加州大學柏克萊分校踢足球，2014年成婚，2020年5月女兒Charlie出生，4個月後復出賽場一度短暫加盟英超球隊熱刺3個月。當全世界以為她產後狀態不再，2022年初轉投美國國家女子足球聯賽（NWSL）球隊聖地牙哥波浪（San Diego Wave）後首季即交出25戰攻入20球的高效表現，新一季狀態持續火熱，強勢再度入選2023女足世界盃美國隊大軍，向世人證明女運動員當上媽媽後一樣可以重返生涯高峰。

2023女足世界盃十大女神：西班牙球員佩迪雅絲（Alexia Putellas）。（Getty Images）

3. 佩迪雅絲（Alexia Putellas）／西班牙／29歲／中場

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當今世上最強女子足球員，非西班牙及巴塞隆拿主將佩迪雅絲莫屬，帶領巴塞7次贏得女子西甲冠軍、連續兩屆歐聯冠軍，2021、2022兩度贏得女足金球獎。她同樣是才貌雙全的球員，球場內不施脂粉時一臉英氣，每逢頒獎禮盛裝打扮，精緻五官足以媲美演藝明星。球場以外的她相當低調，感情生活更是神秘隱密，一眾粉絲只能自行猜想。

球會生涯贏盡各大小錦標，唯獨在國家隊仍顆粒無收，今屆世界盃才是西班牙第三度晉身決賽周，2015年分組賽出局，2019年16強止步，膝部十字韌帶重創剛復出不久的佩迪雅絲，能否帶領西班牙再次在大賽取得突破？

2023女足世界盃十大女神：德國球員祖莉白蘭特（Jule Brand）。（Instagram）

4. 祖莉白蘭特（Jule Brand）／德國／20歲／中場、翼鋒、後衛

IG帳戶：jule_brand

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實力強大的德國，近年有幾個新星冒起，2022女足歐洲國家盃6場比賽全數上陣的祖莉白蘭特是其中一位。身高1.77米，能夠踢翼鋒、中場以至後防多個位置，球場上的成熟表現，令她被譽為怪物級新人，球場以外，只有20歲的她仍一臉嬌氣如少女。

兩屆女足世界盃冠軍德國，去年在女足歐國盃決賽僅負英格蘭得到亞軍，初戰世界盃的祖莉白蘭特再次被寄予厚望，這位「女金童」絕對值得留意。

2023女足世界盃十大女神：荷蘭球員雲迪當（Daniëlle van de Donk）。（Instagram）

5. 雲迪當（Daniëlle van de Donk）／荷蘭／31歲／中場

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雲迪當不愛打扮，常常一臉素顏示人，天生麗質的她什麼也不用做已能迷倒眾生，尤其是一雙迷人酒窩，更不用說她是其中一位球技最出眾的頂級女足球星了。荷蘭女足近年成為一股新勢力，2017年勇奪女足歐洲國家盃，2019女足世界盃亦得到亞軍，雲迪當均為主力成員，樣貌實力兼備，長年成為球迷寵兒。

她曾效力阿仙奴女足6年，期間與2022女足歐國盃最佳球員美特（Beth Mead）拍拖，兩人在疫情期間分手變回好友。2021年夏天轉投里昂後不久雲迪當戀上隊友卡柏達（Ellie Carpenter），跟在美特一起時的相對低調不同，她和卡柏達不時在社交媒體上載親密照「曬恩愛」。

2023女足世界盃十大女神：挪威球員恩根（Ingrid Engen）與女友利安（Maria Leon）。（Instagram）

6. 恩根（Ingrid Engen）／挪威／25歲／中場

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女子足球圈中有不少對愛侶，公開戀情並愛得高調的例子不算太多，挪威甜姐兒恩根和巴塞隆拿隊友利安（Maria Leon）正是其中一對璧人。擁有1.77米身高加上一雙長腿的超級模特兒身形，無論穿什麼也好看。球員生涯發展更是順遂得教人羨慕，由禾夫斯堡到巴塞隆拿，25歲的恩根已贏盡德甲、西甲和歐聯。

挪威女足曾是最強球隊之一，近年逐漸沒落，連續兩屆歐洲國家盃分組賽出局，2019世界盃8強止步，身為中場大將的恩根肩負振興球隊重責。

2023女足世界盃十大女神：英格蘭球員盧素（Alessia Russo）。（Instagram）

7. 盧素（Alessia Russo）／英格蘭／24歲／前鋒

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2022女足歐洲國家盃冠軍英格蘭陣中美女不少，可惜隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）因傷錯過2023女足世界盃，剛由曼聯轉投阿仙奴的前鋒盧素，球場內看似高頭大馬粗線條，私底下是個說話輕柔的內向女孩，一頭金髲和迷人藍眼睛，只要稍作打扮便盡顯美麗動人一面。

你未必聽過她的名字，亦未必知道她是誰，但一說起2022女足世界盃四強英格蘭對瑞典那記令人難忘的後腳跟入球，或許會有印象，盧素這入球贏得2022年女足歐國盃最佳入球，並入圍國際足協2022年度普斯卡斯獎11人候選名單，即使最終未能贏得大獎，已是不少球迷心目中的年度金球。

2023女足世界盃十大女神：英格蘭球員東妮（Ella Toone）。（Instagram）

8. 東妮（Ella Toone）／英格蘭／23歲／中場

IG帳戶：ellatoone

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提起盧素，當然不得不提跟她形影不離的英格蘭和曼聯好拍檔東妮，二人代表英格蘭U15小國腳時已認識，一個外向，一個內向，一拍即合成為長年好友，就算盧素來季轉投阿仙奴仍無損二人友誼。她從小已是曼聯球迷，對紅魔鬼忠心不貳，男友Joe Bunney同為足球員，在低組別聯賽效力，她不時趁練習或比賽後長途跋涉駕車數小時到對方比賽場地支持另一半。

東妮十分愛美，連比賽都要塗上厚厚睫毛液，把自己打扮成洋娃娃般出賽，與在場內剛烈火爆脾氣形成有趣的強烈反差。她是英格蘭甚至歐洲技術最細膩中場球員之一，2022女足歐洲國家盃已展示強大潛力，2023女足世界盃很大機會變身主角，主宰傷兵不少的英格蘭走得多遠。

2023女足世界盃十大女神：愛爾蘭隊長麥姬比（Katie McCabe）。（Instagram）

9. 麥姬比（Katie McCabe）／愛爾蘭／27歲／左閘、左中場、左翼

IG帳戶：katie_mccabe11

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愛爾蘭女足隊長麥姬比就如足球員版的芭比娃娃，長長睫毛和一雙靈動大眼睛，總是笑口常開，性格開朗可愛，行為舉止卻不太女孩子氣，是爽朗豪邁的類型，散發一身健康活力美。出席宴會偶爾盛裝打扮，活脫脫是個美女。

球場內作風硬朗強悍，無懼與對手正面衝突，經常在比賽中被罰黃牌，有球迷在Twitter開設一個名為「did Katie McCabe get a yellow card today?」（麥姬比今天拿了黃牌嗎？）的搞笑帳戶，記錄她的領黃次數。麥姬比大方公開性取向，與國家隊隊友列圖約翰（Ruesha Littlejohn）相戀多年，二人都是玩得之人，熱愛惡作劇的列圖約翰不時拍片記錄日常點滴，麥姬比正是常常被她捉弄的主角。

愛爾蘭並非女足強隊，身為阿仙奴主力的她早在2017年已獲委任為國家隊隊長，當年她只有21歲，在她帶領下愛爾蘭在2023女足世界盃首次晉身決賽周。

2023女足世界盃十大女神：加拿大球員薩多施姬（Shelina Zadorsky）。（Instagram）

10. 薩多施姬（Shelina Zadorsky）／加拿大／30歲／中堅

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一頭長長柔順金髮是英超女子隊熱刺隊長薩多施姬的標記，這個踢法硬朗的加拿大中堅，每當換上便服立即變身美麗上班族一樣，完全看不出是個足球員。她早前披露2022/23球季屢次缺陣熱刺的比賽，是因為接連患上新冠肺炎後生理和心理俱飽受困擾，如今已完全康復的她誓言要以更強大的姿態重返球場，迎戰2023女足世界盃決賽周。

加拿大女足近年國際賽表現突飛猛進，薩多施姬是球隊贏得2016奧運女足銅牌和2021奧運女足金牌的主力成員之一。