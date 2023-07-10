免費體育電視直播表｜77台本周播世界女排聯賽　76台播游泳世錦賽

本周精選免費體育比賽直播，77台會在深夜及早上直播FIVB世界女排聯賽，76台會在周末起直播世界游泳錦標賽，先有公開水域游泳及跳水的比賽上演，另外76台還會直播英超球隊韋斯咸對珀斯光輝的友賽。



13/07

【77台】0455- 0630 FIVB世界女排聯賽半準決賽 - 波蘭 對 德國

13/07

【77台】0825-1000 FIVB世界女排聯賽半準決賽 - 美國 對 日本

13/07

【77台】2325-2500 FIVB世界女排聯賽半準決賽 - 巴西 對 中國

14/07

【77台】0255-0430 FIVB世界女排聯賽半準決賽 - 土耳其 對 意大利

15/07

【76台】0655-0915世界游泳錦標賽-公開水域游泳

15/07

【76台】1425-1545世界游泳錦標賽-跳水

15/07

【76台】1755-2000國際足球友誼賽-珀斯光輝 對 韋斯咸

16/07

【77台】0455-0630 FIVB世界女排聯賽準決賽

16/07

【76台】0655-0915世界游泳錦標賽-公開水域游泳

16/07

【77台】0825 - 1000 FIVB世界女排聯賽準決賽

16/07

【76台】1325-1500世界游泳錦標賽-跳水

16/07

【76台】1655-1830世界游泳錦標賽-跳水

17/07

【77台】0255-0430 FIVB世界女排聯賽季軍賽

*以各間電視台最後公布為準