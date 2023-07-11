2023女子世界盃免費直播　Now直播全部64場分組賽及淘汰賽附賽程

2023女子足球世界盃（女足世界盃／女子世界盃）決賽周7月20日至8月20日期間上演，今年為第九屆賽事，由澳洲及新西蘭兩國合辦，參賽隊伍由上屆24隊增至32隊。

Now TV全程免費直播今屆女子足球世界盃全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽，設有廣東話旁述，於Now630台直播，網頁及應用程式亦可免費收看，以下為直播時間表：



2023女足世界盃

Now630台直播賽程

分組賽

20/07 14:50 新西蘭 對 挪威

20/07 17:50 澳洲 對 愛爾蘭



21/07 10:20 尼日利亞 對 加拿大

21/07 12:50 菲律賓 對 瑞士

21/07 15:20 西班牙 對 哥斯達黎加



22/07 08:50 美國 對 越南

22/07 14:50 贊比亞 對 日本

22/07 17:20 英格蘭 對 海地

22/07 19:50 丹麥 對 中國



23/07 12:50 瑞典 對 南非

23/07 15:20 荷蘭 對 葡萄牙

23/07 17:50 法國 對 牙買加



24/07 13:50 意大利 對 阿根廷

24/07 16:20 德國 對 摩洛哥

24/07 18:50 巴西 對 巴拿馬



25/07 09:50 哥倫比亞 對 韓國

25/07 13:20 新西蘭 對 菲律賓

25/07 15:50 瑞士 對 挪威



26/07 12:50 日本 對 哥斯達黎加

26/07 15:20 西班牙 對 贊比亞

26/07 19:50 加拿大 對 愛爾蘭



27/07 08:50 美國 對 荷蘭

27/07 15:20 葡萄牙 對 越南

27/07 17:50 澳洲 對 尼日利亞



28/07 07:50 阿根廷 對 南非

28/07 16:20 英格蘭 對 丹麥

28/07 18:50 中國 對 海地



29/07 15:20 瑞典 對 意大利

29/07 17:50 法國 對 巴西

29/07 20:20 巴拿馬 對 牙買加



30/07 12:20 韓國 對 摩洛哥

30/07 14:50 瑞士 對 新西蘭

30/07 14:50 挪威 對 菲律賓 (633台)

30/07 17:20 德國 對 哥倫比亞



31/07 14:50 日本 對 西班牙

31/07 14:50 哥斯達黎加 對 贊比亞 (633台)

31/07 17:50 加拿大 對 澳洲

31/07 17:50 愛爾蘭 對 尼日利亞 (633台)



01/08 14:50 葡萄牙 對 美國

01/08 14:50 越南 對 荷蘭 (633台)

01/08 18:50 中國 對 英格蘭

01/08 18:50 海地 對 丹麥 (633台)



02/08 14:50 阿根廷 對 瑞典

02/08 14:50 南非 對 意大利 (633台)

02/08 17:50 巴拿馬 對 法國

02/08 17:50 牙買加 對 巴西 (633台)



03/08 17:50 韓國 對 德國

03/08 17:50 摩洛哥 對 哥倫比亞 (633台)



設廣東話評述



資料來源：Now

（內容僅供參考，一切以Now Sports公布為準）