2023女子世界盃免費直播　Now直播全部64場分組賽及淘汰賽附賽程

撰文：普利森
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2023女子足球世界盃（女足世界盃／女子世界盃）決賽周7月20日至8月20日期間上演，今年為第九屆賽事，由澳洲及新西蘭兩國合辦，參賽隊伍由上屆24隊增至32隊。
Now TV全程免費直播今屆女子足球世界盃全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽，設有廣東話旁述，於Now630台直播，網頁及應用程式亦可免費收看，以下為直播時間表：

2023女子世界盃︱嚴選今屆10大最美球員　場內是戰神　場外是女神

2023女足世界盃

Now630台直播賽程

分組賽

20/07　14:50　新西蘭 對 挪威
20/07　17:50　澳洲 對 愛爾蘭

21/07　10:20　尼日利亞 對 加拿大
21/07　12:50　菲律賓 對 瑞士
21/07　15:20　西班牙 對 哥斯達黎加

22/07　08:50　美國 對 越南
22/07　14:50　贊比亞 對 日本
22/07　17:20　英格蘭 對 海地
22/07　19:50　丹麥 對 中國

23/07　12:50　瑞典 對 南非
23/07　15:20　荷蘭 對 葡萄牙
23/07　17:50　法國 對 牙買加

24/07　13:50　意大利 對 阿根廷
24/07　16:20　德國 對 摩洛哥
24/07　18:50　巴西 對 巴拿馬

25/07　09:50　哥倫比亞 對 韓國
25/07　13:20　新西蘭 對 菲律賓
25/07　15:50　瑞士 對 挪威

26/07　12:50　日本 對 哥斯達黎加
26/07　15:20　西班牙 對 贊比亞
26/07　19:50　加拿大 對 愛爾蘭

27/07　08:50　美國 對 荷蘭
27/07　15:20　葡萄牙 對 越南
27/07　17:50　澳洲 對 尼日利亞

28/07　07:50　阿根廷 對 南非
28/07　16:20　英格蘭 對 丹麥
28/07　18:50　中國 對 海地

29/07　15:20　瑞典 對 意大利
29/07　17:50　法國 對 巴西
29/07　20:20　巴拿馬 對 牙買加

30/07　12:20　韓國 對 摩洛哥
30/07　14:50　瑞士 對 新西蘭
30/07　14:50　挪威 對 菲律賓 (633台)
30/07　17:20　德國 對 哥倫比亞

31/07　14:50　日本 對 西班牙
31/07　14:50　哥斯達黎加 對 贊比亞 (633台)
31/07　17:50　加拿大 對 澳洲
31/07　17:50　愛爾蘭 對 尼日利亞 (633台)

01/08　14:50　葡萄牙 對 美國
01/08　14:50　越南 對 荷蘭 (633台)
01/08　18:50　中國 對 英格蘭
01/08　18:50　海地 對 丹麥 (633台)

02/08　14:50　阿根廷 對 瑞典
02/08　14:50　南非 對 意大利 (633台)
02/08　17:50　巴拿馬 對 法國
02/08　17:50　牙買加 對 巴西 (633台)

03/08　17:50　韓國 對 德國
03/08　17:50　摩洛哥 對 哥倫比亞 (633台)

設廣東話評述

資料來源：Now
（內容僅供參考，一切以Now Sports公布為準）

2023女子足球世界盃何時舉行？

今屆女足世界盃2023年7月20日至8月20日舉行。

今屆女足世界盃在哪裏舉行？

2023女足世界盃由澳洲及新西蘭兩國合辦，是女子足球世界盃首次超過一個國家主辦及首度在南半球上演。賽事會在澳洲5個城市、6個球場；新西蘭4個城市、4個球場舉行。

如何免費收看2023女足世界盃？

香港Now電視630台、網站及應用程度均免費直播2023女足世界盃全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽。（詳見：2023女子足球世界盃直播賽程

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