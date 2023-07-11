2023女子世界盃Now直播全部64場 免費直播+分組賽淘汰賽賽程總覽
2023女子足球世界盃（女足世界盃／女子世界盃）決賽周7月20日至8月20日期間上演，今年為第九屆賽事，由澳洲及新西蘭兩國合辦，參賽隊伍由上屆24隊增至32隊。
Now TV全程直播今屆女子足球世界盃全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽，設有廣東話旁述，於Now630台直播，網頁及應用程式亦可免費收看；部份同時間開賽的賽事，則安排在收費台633台直播，以下為直播時間表。
2023女足世界盃
Now630台直播賽程（部份賽事在633台直播）
分組賽
20/07 14:50 新西蘭 對 挪威
20/07 17:50 澳洲 對 愛爾蘭
21/07 10:20 尼日利亞 對 加拿大
21/07 12:50 菲律賓 對 瑞士
21/07 15:20 西班牙 對 哥斯達黎加
22/07 08:50 美國 對 越南
22/07 14:50 贊比亞 對 日本
22/07 17:20 英格蘭 對 海地
22/07 19:50 丹麥 對 中國
23/07 12:50 瑞典 對 南非
23/07 15:20 荷蘭 對 葡萄牙
23/07 17:50 法國 對 牙買加
24/07 13:50 意大利 對 阿根廷
24/07 16:20 德國 對 摩洛哥
24/07 18:50 巴西 對 巴拿馬
25/07 09:50 哥倫比亞 對 韓國
25/07 13:20 新西蘭 對 菲律賓
25/07 15:50 瑞士 對 挪威
26/07 12:50 日本 對 哥斯達黎加
26/07 15:20 西班牙 對 贊比亞
26/07 19:50 加拿大 對 愛爾蘭
27/07 08:50 美國 對 荷蘭
27/07 15:20 葡萄牙 對 越南
27/07 17:50 澳洲 對 尼日利亞
28/07 07:50 阿根廷 對 南非
28/07 16:20 英格蘭 對 丹麥
28/07 18:50 中國 對 海地
29/07 15:20 瑞典 對 意大利
29/07 17:50 法國 對 巴西
29/07 20:20 巴拿馬 對 牙買加
30/07 12:20 韓國 對 摩洛哥
30/07 14:50 瑞士 對 新西蘭
30/07 14:50 挪威 對 菲律賓 (633台)
30/07 17:20 德國 對 哥倫比亞
31/07 14:50 日本 對 西班牙
31/07 14:50 哥斯達黎加 對 贊比亞 (633台)
31/07 17:50 加拿大 對 澳洲
31/07 17:50 愛爾蘭 對 尼日利亞 (633台)
01/08 14:50 葡萄牙 對 美國
01/08 14:50 越南 對 荷蘭 (633台)
01/08 18:50 中國 對 英格蘭
01/08 18:50 海地 對 丹麥 (633台)
02/08 14:50 阿根廷 對 瑞典
02/08 14:50 南非 對 意大利 (633台)
02/08 17:50 巴拿馬 對 法國
02/08 17:50 牙買加 對 巴西 (633台)
03/08 17:50 韓國 對 德國
03/08 17:50 摩洛哥 對 哥倫比亞 (633台)
設廣東話評述
資料來源：Now
（內容僅供參考，一切以Now Sports公布為準）
2023女子足球世界盃何時舉行？
今屆女足世界盃2023年7月20日至8月20日舉行。
今屆女足世界盃在哪裏舉行？
2023女足世界盃由澳洲及新西蘭兩國合辦，是女子足球世界盃首次超過一個國家主辦及首度在南半球上演。賽事會在澳洲5個城市、6個球場；新西蘭4個城市、4個球場舉行。
如何收看2023女足世界盃？
香港Now電視630台、網站及應用程度均直播2023女足世界盃全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽。（詳見：2023女子足球世界盃直播賽程）