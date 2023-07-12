F1｜列卡度回歸為「小紅牛」出戰餘下賽季　取代10站零分迪維斯

「四萬哥」列卡度（Daniel Ricciardo）重返F1比賽！「小紅牛」艾法托利（Scuderia Alphatauri）車隊宣布，34歲澳洲車手列卡度取代28歲荷蘭車手迪維斯（Nyck de Vries）的位置，將會出戰今季餘下賽事，他的首場賽事會是今月中的匈牙利站。

被炒的迪維斯今季表現令人失望，甚至被同隊的年輕日本車手角田裕毅比下去，他在10站賽事未試過入到前10名，未贏過任何積分，在車手榜敬陪末席。



在接下來的匈牙利站，就會見到列卡度再戰F1。（Getty Images）

8次贏得F1分站冠軍的列卡度上季離開麥拿侖後，今季到紅牛車隊擔任後備車手，想不到半季未過，他就有機會回歸F1賽事，加入紅牛的姐妹車隊艾法托利，頂替表現未如理想的迪維斯，出戰今季餘下12站比賽。下一站F1比賽會是7月23日的匈牙利站。

列卡度今季擔任紅車的後備車手。（Getty Images）

艾法托利領隊杜斯特（Franz Tost）說：「我很高興歡迎列卡度回到隊伍之中。他的駕駛技術是毋庸置疑的，而且他認識我們大部分人，所以他很容易融入我們。他贏得8次冠軍，他的經驗會令車隊獲益良多。」杜斯特另外多迪維斯在艾法托利期間的貢獻，祝福他未來一切順利。

迪維斯在剛過去的英國站排第17名。（Getty Images）

28歲的迪維斯今季首次在F1擔正，但表現令人失望，10站比賽皆不入前10名，贏不到任何積分，最佳名次是西班牙站得12名，而在最近3站他的排名都在15名以外，其中最近的英國站只得17名。另一位艾法托利車手、23歲的角田裕毅都試過兩次排第10名，暫有兩分。