曼聯名宿偕青年隊8月訪港　友誼賽免費門票兩個鐘內搶晒

在8月的兩場曼聯U16青年隊友誼賽門票派光。

英超球會曼聯的U16青年隊8月到香港，會在旺角大球場踢兩場友誼賽，先在8月9日晚上對香港U18，之後在8月12日傍晚對香港青年聯賽選手隊。曼聯名宿科蘭及尼曼查維迪會分別在兩日賽事中亮相。



了解更多詳情：曼聯名宿科蘭維迪訪港 港足小將與紅魔交流

曼聯青年隊過去亦曾訪港，跟本地青少年友賽。（HKJC）

這兩場曼聯U16青年隊訪港的友誼賽，門票今（12日）早10時於網上免費登記，每個登記賬户可登記兩場，合共最多8張門票。而每次登記只可以登記一場，最多4張門票。

記者在10時多進入門票網站，發現有超過3000人排隊，預計45分鐘才入到網站。到11時20分，記者入到網站，發現8月9日那場率先派完。到11時50分再進入網站，連8月12日那場的門票都沒有了。

兩場門票在今早10時開放登記，到早上11時50分，記者進入門票網站，發現兩場比賽的門票皆已派光。（網上截圖）

曾效力本地班霸傑志的曼聯名宿科蘭（Diego Forlán），與前紅魔隊長尼曼查維迪（Nemanja Vidić）分別會在兩日賽事中亮相，賽會亦邀請湯令山（Gareth.T）及洪嘉豪分別在兩日比賽擔任嘉賓。

持票者除了可在入場時獲球賽打氣毛巾，還可在場外遊戲攤位贏得獎品。

兩場門票在今早10時開放登記，到早上11時50分，記者進入門票網站，發現兩場比賽的門票皆已派光。（網上截圖）

訪港期間，曼聯U16除了會與本地青少年比賽，雙方更會一同參加訓練、文化交流及社區服務活動。

賽馬會青少年足球精英匯比賽資料︰



香港U18 Vs 曼聯U16

日期︰8月9日（星期三）

時間︰08：00 pm

地點：旺角大球場

（曼聯名宿科蘭將出席；歌手湯令山擔任嘉賓）



香港青年聯賽選手隊 Vs 曼聯U16

日期︰8月12日（星期六）

時間：05：00 pm

地點：旺角大球場

（曼聯名宿尼曼查維迪將出席；歌手洪嘉豪擔任嘉賓）



*開賽時間前兩小時開始入場

