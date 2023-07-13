杭州亞運｜游泳港隊公布37人名單爭牌　何詩蓓相隔8年再戰亞運

中國香港游泳總會今日（13日）公布杭州亞運參賽名單，一共派出37名泳手出戰，當中包括「香港女飛魚」何詩蓓﹑歐鎧淳及獲得巴黎奧運資格的小將張心悅，力爭亞運獎牌。



游泳港隊上屆雅加達亞運在何詩蓓因傷缺陣下，在接力項目摘下一銀兩銅。泳總今日公布19男18女的亞運名單，由何詩蓓領軍，相隔8年再度出戰亞運。歐鎧淳第4度入選，成為自施幸余後，港隊另一位四度出征亞運的泳手，而陳健樂及鄭莉梅亦是第3屆參加亞運會。早前在女子200米背泳達到巴黎奧運A標﹑年僅16歲的張心悅，亦會首度參與亞運。

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何詩蓓相隔8年再戰亞運。（Getty Images）

男子隊方面，何甄陶﹑「新蛙王」趙浩俊（Adam Chillingworth）及麥世霆將第一次出戰亞運，聯同卓銘浩﹑劉紹宇等港將衝擊獎牌。

游泳港隊亞運名單：



女子隊：歐鎧淳﹑陳健樂﹑常鈺涓﹑鄭莉梅﹑鄭渝﹑沈嘉穎﹑張心悅﹑何詩蓓﹑何南慧﹑簡綽桐﹑林凱喬﹑林柏彤﹑莫思騏﹑吳麗華﹑聶芷彥﹑譚凱琳﹑黃筠陶﹑楊凱晴

男子隊：陳鎡樵﹑卓銘浩﹑張榮恩﹑趙浩俊﹑方嘉羽﹑何承燁﹑何甄陶﹑關鵬﹑郭俊希﹑劉建希﹑劉平治﹑劉紹宇﹑林昭光﹑麥世霆﹑伍棹然﹑吳欣鍵﹑徐暐智﹑黃培燊﹑衛恆恩

