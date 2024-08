巴黎奧運中外現場直播｜乒乓球孫穎莎vs陳夢　女單決賽爭金牌

巴黎奧運羽毛球女單,世界排名第二位、上屆金牌得主陳雨菲在八強止步。乒乓球則正在上演女單金牌戰,由中國的孫穎莎對陳夢。



⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

8月3日

【21:00】女單乒乓球銅牌戰,日本的早田希娜以4:2擊敗韓國的申裕斌。20歲的申裕斌先贏11:0,之後24歲的早田希娜連贏13:11、12:10及11:7,反超前3:1。申裕斌苦戰12:10追回一局至2:3。早田希娜最後以11:7先贏得4局,奪得這面女單銅牌。

早田希娜以4:2擊敗申裕斌得女單銅牌。(新華社)

【18:55】羽毛球女單八強,世界排名第二位的陳雨菲直落兩局不敵中國隊友何冰嬌,衛冕失敗。26歲的陳雨菲直落兩局16:21及17:21不敵世界排名第九位的何冰嬌。目前女單四強全部出爐,何冰嬌會對西班牙的馬蓮(Carolina Marin),另一場就由「世一」韓國選手安洗瑩對印尼的安瑪麗斯卡(Gregoria Mariska Tunjung)。

【05:00】男子足球焦點8強戰法國對阿根廷,開賽5分鐘由水晶宮前鋒馬迪達(Jean-Philippe Mateta)一箭定江山,兩軍完場後爆發衝突。

【04:53】中國網球混雙組合張之臻/王欣瑜在決賽鬥捷克組合,首盤先輸2:6,次盤以7:5扳回一城,決勝盤以「搶十」分勝負,中國組合初段領先3:0,其後打成3:3,雙方多次未能保住發球分,打成6:6及8:8,張之臻關鍵時刻發球雙錯誤,捷克組合有金牌分,其後王欣瑜攔網打出界,中國組合細分以8:10憾負,增添一面銀牌。

【04:00】男子重劍團體賽,力爭衛冕的日本隊鬥匈牙利,雙方戰畢9局打成25:25平手,結果匈牙利在「決一劍」險勝奪金,繼1972年再度贏得男子重劍團體金牌。

【02:52】法國泳壇新星馬爾尚(Léon Marchand)在男子200米個人混合泳決賽以1分54.06秒破奧紀錄奪金,中國隊旺順得三。

【01:48】羽毛球男單8強,石宇奇以12:21及10:21不敵泰國的韋迪辛,直落兩局無緣晉級。

【01:25】田徑4X400米混合接力初賽,第一小組的美國隊跑出3分07.41秒,刷新由美國擁有的世界紀錄。

【00:55】中華台北球手周天成在男單8強鬥印度的辛勒施亞(Lakshya Sen),以21:19領先一局,其後連輸15:21及12:21,無緣晉級。

8月2日

【23:00】巴黎奧運羽毛球混雙決賽,中國代表鄭思維/黃雅瓊只花41分鐘,便以21:8及21:11擊敗韓國組合金元昊/鄭娜銀得金牌。渡邊勇大/東野有紗就以21:13及22:20贏了徐承宰/蔡侑玎得銅牌。

【21:00】羽毛球混雙進入最後階段,銅牌戰由日本的渡邊勇大/東野有紗對韓國的徐承宰/蔡侑玎;金牌戰則由中國的鄭思維/黃雅瓊鬥韓國的鄭娜銀/金元昊。

【20:20】乒乓球女單決賽,由孫穎莎及陳夢兩位中國球手包辦。頭號種子孫穎莎直落4局以11:6、11:8、11:8及11:2淘汰日本的早田希娜,而陳夢同樣直落4局11:7、11:6、11:7、11:7擊敗韓國的申裕斌。

【19:02】跳水男子雙人3米板,中國隊贏得金牌,墨西哥及英國分別得銀牌及銅牌。

【14:40】中國羽毛球隊兩對女雙今天分途出戰。陳清晨/賈一凡火併馬來西亞的陳康樂/蒂娜,劉聖書/譚寧則對日本的志田千陽/松山奈未。陳清晨/賈一凡以21:12、18,21及21:15,局數2:1勝出,晉級決賽。緊接出戰的劉聖書/譚寧以21:16及21:19,直落兩局打敗日本組合,中國兩對女雙會師決賽,提早鎖定一面金牌。

⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

【04:30】中國女排直落三局擊敗法國,提前晉級淘汰賽。

【04:14】女子4X200米自由泳接力,有奧卡拉瑾及迪梅絲坐鎮的澳洲隊,游出7分38.08秒贏得金牌,美國及中國分別摘下銀牌及銅牌。

【03:30】女子花劍團體決賽,美國隊以45:39擊敗意大利奪金。

【03:17】網球男單八強,祖高域與施斯柏斯爭晉級,這名塞爾維亞名將首盤以6:3先下一城,次盤曾經落後0:4,祖高域奮力反撲,力逼至「Tie Break」,結果以細分7:3奠勝。

【03:15】女子200米蛙泳決賽,美國的杜格拉絲(Kate Douglass)以2分19.24秒首名觸池,贏得個人今屆第二面金牌;中國隊的葉詩文以第6名衝線。

【02:35】女子200米蝶泳決賽,中國泳手張雨菲首100米帶頭,轉池後被加拿大的麥堅杜殊超越,最終張雨菲再添一面銅牌,麥堅杜殊游出2分03.03秒奪金,同時打破奧運紀錄。

【00:15】乒乓球男單八強,中國的樊振東鬥日本的張本智和,被列為2號種子的樊振東先負兩局2:11及9:11,及後回勇連贏11:4及11:7,追成2:2平手,張本智和第五局再贏一局11:4。關鍵的第六局,樊振東不容再失,局中拉開4分,其後被追至7:7平手,樊振東有驚無險再贏11:7,進入決勝局。第七局,張本連取4分反先,樊振東又回敬3分,打成6:6﹑7:7,樊振東連取4分,以11:7致勝晉級。

8月1日

【23:10】乒乓球女單8強,中國的孫穎莎直落4局(11:7、11:4、19:17、11:5)淘汰中華台北的鄭怡靜,晉級4強。

【22:14】羽毛球男單16強,中國代表李詩灃直落兩局不敵新加坡球手駱建佑出局。首局戰情緊湊,打到刁時,駱建佑以23:21險勝。第二局由駱建佑佔優,大比數領先,雖然李詩灃一而再救到match point,但最終以15:21輸多局。駱建佑憑局數2:0淘汰李詩灃晉級八強,將會鬥丹麥的安賽龍。

【20:00】網球女單四強,中國代表鄭欽文以6:2、7:5擊敗波蘭的施安迪(Iga Świątek),晉級決賽,坐亞望冠。

【19:22】乒乓球女單八強,韓國的申裕斌與日本的平野美宇激戰5局。申裕斌先贏11:4、11:7及11:5領先3:0,之後平野美宇大反撲,憑11:7、11:8及11:9追成3:3平手。在決勝的第七局,兩人打到刁時,最後由申裕斌贏13:11,以局數4:3險勝入四強,將會對中國的陳夢。

【18:00】女子20公里競步決賽,中國代表楊家玉以1小時25分54秒贏得金牌,為中國隊贏得今屆第11面金牌。

【巴黎奧運中國金牌得主(按圖放大)】

+ 6

【17:15】男子50米步槍三姿決賽,中國代表劉宇坤以463.6分力壓烏克蘭及印度球手。劉宇坤為世界紀錄保持者,在倒數第二槍打出無懈可擊的10.9環鎖定優勢,為中國贏得今屆第十金。

【04:45】中國飛魚潘展樂在男子100米自由泳游出46.40秒奪金,一舉打破自己在今年2月創下的世界紀錄46.80秒及3日前創的奧運紀錄46.92秒;較次名美國泳手快1.08秒,取得中國隊今屆在游泳項目的第一面金牌。

中國潘展樂在100米自由泳破世界紀錄奪金。(路透社)

7月31日

【22:03】羽毛球女單E組,爭奪晉級席位的關鍵一戰,由中華台北的戴資穎對泰國的拉查諾(Ratchanok Intanon),結果拉查諾輕鬆地直落兩局21:19及21:15擊敗戴資穎,以E組首名直入八強,而戴資穎就無緣晉級,結束奧運之旅。

戴資穎未能躋身淘汰賽。(路透社)

【18:00】跳水女子雙人10米台,中國代表全紅嬋/陳芋汐以大熱姿態衛冕,為中國贏得今屆奧運第七面金牌。

全紅嬋/陳芋汐由頭帶到尾,每跳分數都排第一,總分錄得359.1分,大幅拋離亞軍的朝鮮組合43.2分摘金。這面是中國隊今屆第七面金牌,也是跳水隊的第三金。

全紅嬋/陳芋汐贏得跳水女子雙人10米台金牌。(路透社)

【17:45】女單次圈的「乒乓嫲孫戰」,由61歲的倪夏蓮芍23歲的孫穎莎。世界排名第一的孫穎莎頭兩局贏得輕鬆,以11:5及11:1領先局數2:0。第三局形勢最緊湊,兩人打成10:10平手,兩度「刁時」,孫穎莎贏13:11,拉開到3:0。最後,孫穎莎再贏多局11:4,總共花了29分鐘比賽時間,將世界排名68位的倪夏蓮淘汰出局。

倪夏蓮遇上孫穎莎,雖然直落四局落敗,但全程臉帶笑容,十分享受比賽。(路透社)

儘管一直捱打,但倪夏蓮全程「四萬咁口」,無論得分還是失分都保持笑容,十分享受比賽。休息或暫停期間,她到場邊接受丈夫兼教練丹尼爾臣(Tommy Danielsson)的指導,飲可樂補充體力。完場後,大量現場觀眾起立鼓掌,向這位最年老奧運乒乓球手致敬。

乒乓嫲嫲倪夏蓮奧運|61歲倪夏蓮負23歲孫穎莎 享受比賽笑住落敗

【16:55】乒乓男單頭號種子、中國代表王楚欽今日出戰三十二強,面對瑞典球手莫利加特(Truls Möregårdh)。王楚欽昨日夥拍孫穎莎贏得混雙金牌,但他的乒乓球拍賽後被踩斷,所以他今日以後備的副拍出戰。世界排名第一的王楚欽未能發揮水準,22歲的莫利加特連贏12:10及11:7,領先局數2:0。王楚欽力追11:5及11:7至2:2平手。世界排名廿六位的莫利加特在第五局贏11:9,再度領先局數3:2。莫利加特乘勝追擊,贏多局11:6,以4:2爆冷淘汰王楚欽。

王楚欽爆冷出局。(路透社)

【05:00】男足8強出爐,香港時間8月2日晚上捉對廝殺。其中近期恩怨不斷的法國與阿根廷竟要連奧運隊亦碰頭,當晚深夜3時壓軸互撼。其餘對碰包括摩洛哥對美國、日本鬥西班牙及埃及撼巴拉圭。

7月30日

【21:30】乒乓混雙決賽,中國代表王楚欽/孫穎莎以4:2擊敗被視為「神秘組合」的朝鮮代表李正植/金琴英,贏得金牌。這是中國在今屆奧運的第六面金牌。中國上屆失落混雙金牌,未能包攬乒乓全部金牌,今屆重奪這面混雙金牌。

李正植/金琴英賽前缺少國際比賽,被列為最低的16號種子,但一路爆冷,擊敗2號種子、日本的張本智和/早田希娜,四強又淘汰了港隊的黃鎮廷/杜凱琹。

王楚欽/孫穎莎贏得混雙金牌。(Getty Images)

【巴黎奧運中國金牌得主(按圖放大)】

【11:00】男子三項鐵人賽事原定香港時間今日下午上演,鑑於巴黎塞納河水質未有改善及天氣問題,奧運會主辦方面開賽前數小時發聲明,將賽事押後一天,至明日(7月31日)舉行。

按照原本賽程,明日香港時間下午2時會上演女子三鐵賽事,現時男子三鐵賽事會安排於香港時間下午4時45分緊接女子事上演,而非原定後備日子本周五。

【02:15】體操男子團體決賽,日本靠最後一輪的單槓反勝中國,贏得金牌。完成6個項目後,日本得到259.594分得冠軍,以0.532分之差力壓中國,而美國就得季軍。

日本贏得體操男團金牌。(Getty Images)

日本主將橋本大輝在鞍馬失手落地,加上中國在吊環及雙槓表現突出,所以完成5個項目後,中國隊領先日本3.267分。在第六輪,中、日在單槓決一高下。決定勝負的在於中國代表蘇煒德,他兩次失手從槓跌下來,只得11.6分,葬送了之前所有領先優勢。日本的杉野正堯、岡慎之介及橋本大輝都跳出14分以上的成績,令日本可以後上封王。

7月29日

【21:35】網球男單次圈矚目大戰,兩大天王交鋒,38歲的西班牙「泥地王」拿度面對37歲塞爾維亞球手祖高域。首盤形勢一面倒,拿度連續被破發球局,加上祖高域三度保發,落後到局數0:5。雖然拿度終於保發,追至1:5,但祖高域輕取多一局,以6:1先贏首盤。

在第二盤,拿度也是先落後局數0:4,但及時反彈,兩破祖高域發球局,追至4:4。不過,祖高域連贏兩局,贏多盤6:4,以2:0盤數淘汰拿度。雖然拿度在男單出局,但他還會跟後輩艾卡拉斯出戰男雙。

拿度出戰奧運男單次圈。(路透社)

【18:45】中國贏得今屆第五金,在射擊男子10米氣步槍,盛李豪以252.2破奧運紀錄摘金,這面也是盛李豪今屆個人第二金。瑞典及克羅地亞選手分別得銀牌及銅牌。

盛李豪在男子10米氣步槍為中國贏得金牌。(新華社)

【18:15】跳水雙人10米台決賽,中國組合練俊杰/楊昊發揮水準,由頭帶到尾,以490.35分贏得金牌,為中國今屆第四金。英國組合戴利(Tom Daley)/諾亞威廉斯(Noah Williams)以463.44分得亞軍,而加拿大組合則得銅牌。

在上屆奧運,中國跳水「夢之隊」就差雙人10米台這面金牌,未能包攬跳水8金,而上屆贏得這面金牌的正是英國的戴利,他3年前的拍檔是李爾(Matty Lee)。

中國組合練俊杰/楊昊贏得雙人10米台金牌。(路透社)

【16:10】女子10米氣步槍,韓國的潘孝珍與中國的黃雨婷激戰9輪後,同樣打出平奧運紀錄的251.8分。在最後決勝一槍,16歲的潘孝珍以10.4力壓黃雨婷的10.3,以0.1分力差贏得金牌,而黃雨婷就得到銀牌。季軍由瑞士選手贏得。黃雨婷在今屆奧運得一金一銀。

潘孝珍(中)在決勝右槍以0.1分之差贏黃雨婷(左)。(Getty Images)

【04:36】男子重劍個人賽決賽,日本的加納虹輝以15:9擊敗東道主劍手保維爾(Yannick Borel)封王。

【04:10】美國女子花劍代表姬花(Lee Kiefer)決賽擊敗隊友,成功蟬聯女子花劍個人賽金牌。

【03:52】男子100米蛙泳決賽,意大利的馬天尼基(Nicolò Martinenghi )以59.03秒,力克英國蛙王比迪(Adam Peaty)與芬克奪金,而中國隊的覃海洋則無緣決賽。

【02:38】20歲法國新星馬爾尚(Leon Marchand)在男子400米混合泳拋離第二的日本泳手超過5秒,以4分02.95秒率先觸池,打破奧運紀錄,贏得法國今屆第三金。

【02:00】美國男籃「夢幻隊」登場,首戰對塞爾維亞,杜蘭特交出全場最高的23分,加上勒邦占士的21分,結果以110:84擊敗對手,旗開得勝。

美國男籃首戰旗開得勝。(路透社)

⬆️⬆️TVB Youtube頻道 免費直播⬆️⬆️

【01:30】年僅14歲的吉澤戀與15歲的赤間凜音包辦女子滑板街式賽的金﹑銀牌。

【00:20】男子66公斤級柔道,日本選手阿部一二三成功擊敗巴西對手利馬奪金。

7月28日

【19:00】女子10米氣手槍決賽,韓國代表吳藝真以破奧運紀錄的243.2分贏得金牌,另一位韓國選手金藝智以241.3分得銀牌,至於印度的芭姬(Manu Bhaker)就得到銅牌。中國選手未入三甲,李雪獲得第五,姜冉馨獲得第六。

吳藝真(中)以破奧運紀錄得金牌。(路透社)

【17:30】柔道女子52公斤級十六強,衛冕的日本代表阿部詩出局,她面對烏茲別克代表姬迪約露娃(Diyora Keldiyorova)。姬迪約露娃拿到「一本」勝出比賽,淘汰阿部詩。

巴黎奧運|阿部詩柔道衛冕失敗情緒崩潰 遭烏茲別克選手一本摔倒

阿部詩落敗後激動痛哭。(路透社)

【16:45】中國選手謝瑜在男子10米氣手槍為中國贏得今屆第三面金牌。24歲的謝瑜首次出戰奧運,在資格賽以第六名晉級。在決賽,謝瑜發揮穩定,以240.9分力壓兩位意大利選手得冠軍,為中國贏得今屆第三面金牌。中國隊時隔16年再贏這個項目金牌,上次的是2008年北京運動的龐偉。

中國代表謝瑜在男子10米氣手槍摘金。(新華社)

【16:15】最後一次出戰奧運的中華台北羽毛球后戴資穎,以三號種子身份在奧運女單E組登場,面對比利時球手譚蓮妮,首局早段一度陷苦戰,但仍以21:15擊敗對手,第二局也順利以21:14獲勝,直落兩局先贏一仗,她同組尚有泰國名將拉查諾,兩人將在31日碰頭,由於需小組首名才可晉級,下仗十分關鍵。

7月27日

巴黎奧運獎牌榜|中國連奪兩金居首位 韓國美國各得一銀並列次席

【17:54】中國代表陳藝文/昌雅妮在跳水女子雙人3米板以337.68分贏得金牌,這是中國在今屆奧運的第二金。陳藝文/昌雅妮每輪的積分皆比其他對手好,由頭帶到尾,總分領先亞軍美國23.04分,而銅牌就由英國組合贏得。陳藝文及昌雅妮由2021年起拍檔,自2022年未試過在世界大賽落敗,連續在2022、2023及2024世錦賽得冠軍。

巴黎奧運|雙人3米板跳水戲劇性一幕 澳洲組合犯錯零同步失獎牌

陳藝文/昌雅妮贏得跳水雙人3米板金牌。(新華社)

【17:23】盛李豪/黃雨婷以16:12擊敗韓國組合,贏得混合團體10米氣步槍金牌,為中國贏得今屆首金。

巴黎奧運|中國勇奪第一金 盛李豪黃雨婷混合團體10米氣步槍奪冠

盛李豪/黃雨婷贏得混合團體10米氣步槍金牌。(路透社)

【16:50】哈薩克以17:5韓敗德國贏得銅牌,這面是今屆奧運首面誕生的獎牌。

【15:30】混合團體10米氣步槍資格賽,中國組合盛李豪/黃雨婷以總成績632.2分首名晉級金牌賽,坐亞望冠,鎖定獎牌,對手會是韓國隊的朴河俊/金智賢。另一對中國組合韓佳予/杜林澍則以第八名完成。

在香港時間下午4時半,會先上演德國對哈薩克的銅牌戰,隨後大約5時許舉行中國對韓國的決賽。這場比賽將決出今屆奧運第一金。

中國射擊代表黃雨婷。(新華社)

中國射擊代表盛李豪。(新華社)

7月27日(星期六)巴黎奧運焦點直播

21:00 男足C組分組賽 多明尼加 VS 西班牙

21:00 男足B組分組賽 阿根廷 VS 伊拉克

23:00 男足C組分組賽 烏茲別克 VS 埃及

23:00 男足B組分組賽 烏克蘭 VS 摩洛哥



7月28日

01:00 男足A組分組賽 新西蘭 VS 美國

01:00 男足D組分組賽 以色列 VS 巴拉圭

03:00 男足D組分組賽 日本 VS 馬里

03:00 男足A組分組賽 法國 VS 畿內亞



巴黎奧運|開幕禮時間、地點、直播流程一覽 破天荒塞納河上演

巴黎奧運開幕禮足本重溫|法國兩名將點燃聖火熱氣球 Celine Dion壓軸獻唱

7月26日(星期五)巴黎奧運焦點直播

開幕禮:

港台電視32台 7月27日01:00至05:00

HOY TV 77台 7月26日23:00至7月27日05:15

TVB 81翡翠台 7月27日00:50時至05:00

ViuTV 99台 7月27日00:30至05:30



7月25日

【23:30】21歲的韓國射手林是見今屆首度出戰奧運會,在女子個人排名賽以694分刷新世界紀錄及奧運紀錄,打破另一韓國射手姜彩榮的692分舊紀錄。林是見的694分中包含48支10分箭,其中21支正中靶心。憑着這成績,林是見肯定會出戰女子個人賽、團體賽和混合賽,增加韓國在三個項目奪金的機會。

林是見去年已橫掃杭州亞運的女子個人反曲弓、女子團體反曲弓及混合團體反曲弓金牌,2023年世界錦標賽,她也有份奪得混合團體反曲弓冠軍。

2024巴黎奧運|韓國射箭選手林是見打破世界紀錄。(Getty Images)

「大和撫子」日本女足在分組賽要面對世界盃冠軍西班牙。(Getty Images)

巴黎奧運2024|香港巴黎時差及時間對照表 香港觀眾下午睇到深夜

7月25日(星期四)巴黎奧運焦點直播賽程

晚上11時 女足C組分組賽 西班牙 VS 日本

晚上11時 女足A組分組賽 加拿大 VS 新西蘭

深夜1時 女足C組分組賽 尼日利亞 VS 巴西

深夜1時 女足B組分組賽 德國 VS 澳洲

深夜3時 女足A組分組賽 法國 VS 哥倫比亞

深夜3時 女足B組分組賽 美國 VS 贊比亞



巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

巴黎奧運直播電視台大比拼 TVB與ViuTV頻道最多 HOY TV評述強大

【01:20】阿根廷男足在超長補時15分鐘時入球,追平2:2,滿以為可以逼和摩洛哥,但現場球迷隨即騷動,更有人向球場投擲物件,球賽暫停,期間官網一直顯示賽事未完。經過近兩小時處理事件後,球賽重新啟動,球證先以VAR翻看阿球根入球過程,結果發現有球員越位在先,入球無效。

球賽重新展開,在酌情補時3分鐘後正式完結,結果摩洛哥以2:1擊敗阿根廷,此時較原先完場時間已延遲逾2小時。

巴黎奧運|男足賽事首日變鬧劇 阿根廷和變輸 美斯一個字總結

球賽擾攘兩小時後重開,球證先翻看VAR,最終將阿根廷追平入球推翻。(Getty Images)

賽事期間一度有觀眾衝入場內,造成混亂。(Getty Images)

7月24日

【23:10】奧運首日賽事展開,男子足球分組賽B組阿根廷一度落後摩洛哥2球,下半場出現超長補時15分鐘,結果阿根廷在第15分鐘入球追成2:2,之後有球迷擲物進球場,球賽暫停,官網一直顯示球賽未完;C組歐洲冠軍西班牙以2:1擊敗烏茲別克。

球賽一度宣布暫停,現場屏幕打出公告,呼籲球迷離開。(Getty Images)

摩洛哥男足一度以2球領先阿根廷。(Getty Images)

【20:00】巴黎奧運會中國體育代表團宣布,將由乒乓運動員馬龍、韻律泳運動員馮雨擔任巴黎奧運會開幕禮中國代表團旗手。

現年35歲、遼寧出生的馬龍,曾在倫敦、里約熱內盧及東京三屆奧運共奪5面金牌,是本屆中國代表團405名運動員當中,冠軍資歷最深的選手,巴黎奧運亦將是馬龍最後一屆參賽。至於來自北京、24歲的馮雨,上屆東京奧運協助中國隊在韻律泳團體賽贏得銀牌。

乒乓運動員馬龍被選為中國奧運代表團開幕禮持旗手。(Getty Images)

【19:30】美國奧運代表團宣布,女網球手歌芙(Coco Gauff)將夥拍勒邦占士,在開幕禮為美國代表團持旗進場。

歌芙將夥拍勒邦占士,在巴黎奧運開幕禮持美國旗進場。(Getty Images)

【12:00】為英國贏得最多奧運奬牌的馬術盛裝舞步運動員杜查甸(Charlotte Dujardin),被揭在訓練期間,以鞭抽打馬匹,在巴黎奧運開幕前外宣布退賽。

據社交媒體流傳的影片顯示,杜查甸被拍攝在一個私人馬房內用皮鞭。當一匹馬正在練習舞步時,她一邊跟著牠走,一邊以皮鞭抽打馬的腿部附近。杜查甸在退賽聲明出承認這是「判斷失誤」(error of judgement) ,又解釋這是四年前的事件,並不反應她平日訓練馬匹和學生的方式。不過,她承認自己責無旁貸,並深感歉疚和羞愧。

現年39歲的杜查甸,曾贏得六面奧運奬牌,分別在倫敦奧運兩金,另在里約熱內盧奧運再奪一金。消息傳出後,她被國際馬術聯會暫時停賽半年。

英國馬術選手杜查甸被揭發虐馬,在奧運開幕前宣布退賽。(Getty Images)

7月24日(星期三)巴黎奧運焦點直播賽程

晚上9時 男足B組 阿根廷vs摩洛哥(76台)

晚上9時 男足C組 烏茲別克vs西班牙(96台、HOY APP)

晚上11時 男足C組 埃及vs多明尼加(76台、96台)

晚上11時 男足A組 畿內亞vs新西蘭(HOY APP)

深夜1時 男足D組 日本vs巴拉圭(76台)

深夜1時 男足B組 伊拉克vs烏克蘭(HOY APP)

深夜3時 男足A組 法國vs美國(76台)

深夜3時 男足D組 馬里vs以色列(HOY APP)



由亨利帶領的法國男足會在首場分組賽鬥美國。(Getty Images)

法國的超齡球員包括踢過阿仙奴的拿卡錫迪。(Getty Images)

阿根廷男足由名宿馬斯真蘭奴領軍。(路透社)

阿根廷後防老將奧達文迪踢完美洲盃就接着踢奧運。(路透社)

此外,男子七人欖球亦會在今日上演首輪12場分組賽,首場比賽是B組的澳洲對薩摩亞,在香港時間晚上9時半起舉行。大約每半小時舉行一場,最後一場是深夜3時半的A組新西蘭對南非。HOY APP會由晚上9時半起直播。

HOY TV 76台網上直播連結

ViuTV 96台網上直播連結

另一方面,巴黎奧運開幕禮時間為周五(26日)深夜,即香港時間周六(27日)凌晨1時30分,港台電視32台、HOY TV 77台、TVB 81翡翠台及ViuTV 99台免費直播。

今屆奧運一改以往在主場館開幕的傳統,破天荒在著名地標塞納河舉行開幕禮。

巴黎奧運開幕禮基本資料

巴黎時間:2024年7月26日(星期五)晚上7:30

香港時間:2024年7月27日(星期六)凌晨1:30

香港隊進場順序:82

香港隊持旗手:張家朗﹑何詩蓓



電視直播:

港台電視32台:深夜1時至5時

HOY TV 77台:晚上11時至深夜5時15分

TVB 81翡翠台:深夜1時至5時

ViuTV 99台:深夜12時30分至5時30分



巴黎奧運開幕禮最新消息

【7月18日】法國政府開始限制塞納河畔(Seine River)附近範圍,架起大量圍欄,遊客和當地居民必須申請並出示QR Code方能通過。巴黎市中心多個地鐵站亦已關閉,開幕禮兩天後才重新開放。

巴黎奧運|塞納河一帶加強保安。(Getty Images)

巴黎奧運|塞納河一帶加強保安。(Getty Images)

巴黎奧運|塞納河畔已搭建觀眾席,為開幕禮最後準備。(Getty Images)

巴黎奧運開幕禮焦點

1. 塞納河上舉行

巴黎奧運以「創新」為宗旨,開幕禮有別於過往在大型綜合運動場舉行,破天荒移師著名地標塞納河上演。備受關注的各代表團運動員進場儀式,將以遊船運載205個代表團,沿途舉行各種表演,開幕禮整條路徑全長6公里,由奧斯特利茨橋出發,穿越巴黎市中心,以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。

特羅卡德羅為夏樂宮所在地,正好與艾菲爾鐵塔相對望,該處將會舉行開幕禮的最後部份,包括傳統文化表演。

巴黎奧運直播電視台大比拼 TVB與ViuTV頻道最多 HOY TV評述強大

巴黎奧運2024|香港巴黎時差及時間對照表 香港觀眾下午睇到深夜

夜景中塞納河舉行的奧運開幕禮令人期待。(Getty Images)

2. 預計港隊第82隊進場

開幕禮穿各支代表團的出場次序,將根據主辦國語言的字母順序。奧運起源地希臘依然是首支進場的隊伍,難民隊緊隨其後。

相關資料有待官方正式公布,根據維基,香港(法文Hong Kong, Chine)排第82,在洪都拉斯之後、匈牙利之前;東道主法國最後進場,後屆及下屆主辦國澳洲及美國,將排尾三及尾二亮相。

3. 各國陸續公布持旗手

各個代表團陸續公布開幕禮持旗手人選,香港隊由張家朗與何詩蓓兩名東京奧運獎牌得主持旗,眾望所歸。

至於其他代表團持旗手,最具星味的當數NBA球星勒邦占士為美國持旗,希臘的持旗手是「字母哥」艾迪杜高普,廣為香港球迷熟悉的戴資穎將領中華台北進場,意大利選擇跳高美男譚貝利(Gianmarco Tamberi)最具睇頭,曾效力利物浦的拿比基達(Naby Keita)亦為畿內亞持旗。至於壓軸出場的東道主法國,將由奧運金牌泳手Florent Manaudou與45歲的女子鐵餅名將Mélina Robert-Michon領軍。

巴黎奧運|HOY TV提早勁多播開幕禮 ViuTV兩項直播安排先下一城

即將7戰奧運的女子鐵餅名將與奧運金牌泳手,將會持旗領東道主法國壓軸出場。(Getty Images)

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌