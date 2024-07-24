巴黎奧運戰況速報｜比賽首日有免費直播　男子足球七人欖球打頭陣

巴黎奧運今日（7月24日）迎來第一個比賽日，各項球類比賽於開幕禮前率先舉行，其中足球及七人欖球舉行分組賽，8場奧運男足比賽全部免費直播，部分在電視免費有得收看，部分就要透過流動應用程式觀看，同樣免費。HOY TV 96台會由今晚9時起連播4場，包括阿根廷對摩洛哥，至於ViuTV 96台亦會播兩場，包括烏茲別克對西班牙。



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7月24日（星期三）巴黎奧運焦點直播賽程

晚上9時 男足B組 阿根廷vs摩洛哥（76台）

晚上9時 男足C組 烏茲別克vs西班牙（96台、HOY APP）

晚上11時 男足C組 埃及vs多明尼加（76台、96台）

晚上11時 男足A組 畿內亞vs新西蘭（HOY APP）

深夜1時 男足D組 日本vs巴拉圭（76台）

深夜1時 男足B組 伊拉克vs烏克蘭（HOY APP）

深夜3時 男足A組 法國vs美國（76台）

深夜3時 男足D組 馬里vs以色列（HOY APP）



由亨利帶領的法國男足會在首場分組賽鬥美國。（Getty Images）

法國的超齡球員包括踢過阿仙奴的拿卡錫迪。（Getty Images）

阿根廷男足由名宿馬斯真蘭奴領軍。（路透社）

阿根廷後防老將奧達文迪踢完美洲盃就接着踢奧運。（路透社）

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此外，男子七人欖球亦會在今日上演首輪12場分組賽，首場比賽是B組的澳洲對薩摩亞，在香港時間晚上9時半起舉行。大約每半小時舉行一場，最後一場是深夜3時半的A組新西蘭對南非。HOY APP會由晚上9時半起直播。

HOY TV 76台網上直播連結

ViuTV 96台網上直播連結

另一方面，巴黎奧運開幕禮時間為周五（26日）深夜，即香港時間周六（27日）凌晨1時30分，港台電視32台、HOY TV 77台、TVB 81翡翠台及ViuTV 99台免費直播。

今屆奧運一改以往在主場館開幕的傳統，破天荒在著名地標塞納河舉行開幕禮。

巴黎奧運開幕禮基本資料

巴黎時間：2024年7月26日（星期五）晚上7：30

香港時間：2024年7月27日（星期六）凌晨1：30

香港隊進場順序：82

香港隊持旗手：張家朗﹑何詩蓓



電視直播：

港台電視32台：深夜1時至5時

HOY TV 77台：晚上11時至深夜5時15分

TVB 81翡翠台：深夜1時至5時

ViuTV 99台：深夜12時30分至5時30分



巴黎奧運開幕禮最新消息

【7月18日】法國政府開始限制塞納河畔（Seine River）附近範圍，架起大量圍欄，遊客和當地居民必須申請並出示QR Code方能通過。巴黎市中心多個地鐵站亦已關閉，開幕禮兩天後才重新開放。

巴黎奧運｜塞納河一帶加強保安。（Getty Images）

巴黎奧運｜塞納河一帶加強保安。（Getty Images）

巴黎奧運｜塞納河畔已搭建觀眾席，為開幕禮最後準備。（Getty Images）

巴黎奧運開幕禮焦點

1. 塞納河上舉行

巴黎奧運以「創新」為宗旨，開幕禮有別於過往在大型綜合運動場舉行，破天荒移師著名地標塞納河上演。備受關注的各代表團運動員進場儀式，將以遊船運載205個代表團，沿途舉行各種表演，開幕禮整條路徑全長6公里，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。

特羅卡德羅為夏樂宮所在地，正好與艾菲爾鐵塔相對望，該處將會舉行開幕禮的最後部份，包括傳統文化表演。

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夜景中塞納河舉行的奧運開幕禮令人期待。（Getty Images）

2. 預計港隊第82隊進場

開幕禮穿各支代表團的出場次序，將根據主辦國語言的字母順序。奧運起源地希臘依然是首支進場的隊伍，難民隊緊隨其後。

相關資料有待官方正式公布，根據維基，香港（法文Hong Kong, Chine）排第82，在洪都拉斯之後、匈牙利之前；東道主法國最後進場，後屆及下屆主辦國澳洲及美國，將排尾三及尾二亮相。

3. 各國陸續公布持旗手

各個代表團陸續公布開幕禮持旗手人選，香港隊由張家朗與何詩蓓兩名東京奧運獎牌得主持旗，眾望所歸。

至於其他代表團持旗手，最具星味的當數NBA球星勒邦占士為美國持旗，希臘的持旗手是「字母哥」艾迪杜高普，廣為香港球迷熟悉的戴資穎將領中華台北進場，意大利選擇跳高美男譚貝利（Gianmarco Tamberi）最具睇頭，曾效力利物浦的拿比基達（Naby Keita）亦為畿內亞持旗。至於壓軸出場的東道主法國，將由奧運金牌泳手Florent Manaudou與45歲的女子鐵餅名將Mélina Robert-Michon領軍。

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即將7戰奧運的女子鐵餅名將與奧運金牌泳手，將會持旗領東道主法國壓軸出場。（Getty Images）

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