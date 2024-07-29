直播巴黎奧運中外戰況｜雙人10米台中國得第四金　英國戴利得銀牌

巴黎奧運今日（7月29日）賽事，中國贏得今屆第四金。練俊杰/楊昊在跳水雙人10米台決賽奪冠。



7月29日

【18:15】跳水雙人10米台決賽，中國組合練俊杰/楊昊發揮水準，由頭帶到尾，以490.35分贏得金牌，為中國今屆第四金。英國組合戴利（Tom Daley）/諾亞威廉斯（Noah Williams）以463.44分得亞軍，而加拿大組合則得銅牌。

【巴黎奧運中國金牌得主（按圖放大）】

在上屆奧運，中國跳水「夢之隊」就差雙人10米台這面金牌，未能包攬跳水8金，而上屆贏得這面金牌的正是英國的戴利，他3年前的拍檔是李爾（Matty Lee）。

中國組合練俊杰/楊昊贏得雙人10米台金牌。（路透社）

【16:10】女子10米氣步槍，韓國的潘孝珍與中國的黃雨婷激戰9輪後，同樣打出平奧運紀錄的251.8分。在最後決勝一槍，16歲的潘孝珍以10.4力壓黃雨婷的10.3，以0.1分力差贏得金牌，而黃雨婷就得到銀牌。季軍由瑞士選手贏得。黃雨婷在今屆奧運得一金一銀。

潘孝珍（中）在決勝右槍以0.1分之差贏黃雨婷（左）。（Getty Images）

【04:36】男子重劍個人賽決賽，日本的加納虹輝以15：9擊敗東道主劍手保維爾（Yannick Borel）封王。

【04:10】美國女子花劍代表姬花（Lee Kiefer）決賽擊敗隊友，成功蟬聯女子花劍個人賽金牌。

【03:52】男子100米蛙泳決賽，意大利的馬天尼基（Nicolò Martinenghi ）以59.03秒，力克英國蛙王比迪（Adam Peaty）與芬克奪金，而中國隊的覃海洋則無緣決賽。

【02:38】20歲法國新星馬爾尚（Leon Marchand）在男子400米混合泳拋離第二的日本泳手超過5秒，以4分02.95秒率先觸池，打破奧運紀錄，贏得法國今屆第三金。

【02:00】美國男籃「夢幻隊」登場，首戰對塞爾維亞，杜蘭特交出全場最高的23分，加上勒邦占士的21分，結果以110：84擊敗對手，旗開得勝。

美國男籃首戰旗開得勝。（路透社）

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【01:30】年僅14歲的吉澤戀與15歲的赤間凜音包辦女子滑板街式賽的金﹑銀牌。

【00:20】男子66公斤級柔道，日本選手阿部一二三成功擊敗巴西對手利馬奪金。

7月28日

【19:00】女子10米氣手槍決賽，韓國代表吳藝真以破奧運紀錄的243.2分贏得金牌，另一位韓國選手金藝智以241.3分得銀牌，至於印度的芭姬（Manu Bhaker）就得到銅牌。中國選手未入三甲，李雪獲得第五，姜冉馨獲得第六。

吳藝真（中）以破奧運紀錄得金牌。（路透社）

【17:30】柔道女子52公斤級十六強，衛冕的日本代表阿部詩出局，她面對烏茲別克代表姬迪約露娃（Diyora Keldiyorova）。姬迪約露娃拿到「一本」勝出比賽，淘汰阿部詩。

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阿部詩落敗後激動痛哭。（路透社）

【16:45】中國選手謝瑜在男子10米氣手槍為中國贏得今屆第三面金牌。24歲的謝瑜首次出戰奧運，在資格賽以第六名晉級。在決賽，謝瑜發揮穩定，以240.9分力壓兩位意大利選手得冠軍，為中國贏得今屆第三面金牌。中國隊時隔16年再贏這個項目金牌，上次的是2008年北京運動的龐偉。

中國代表謝瑜在男子10米氣手槍摘金。（新華社）

【16:15】最後一次出戰奧運的中華台北羽毛球后戴資穎，以三號種子身份在奧運女單E組登場，面對比利時球手譚蓮妮，首局早段一度陷苦戰，但仍以21：15擊敗對手，第二局也順利以21：14獲勝，直落兩局先贏一仗，她同組尚有泰國名將拉查諾，兩人將在31日碰頭，由於需小組首名才可晉級，下仗十分關鍵。

7月27日

巴黎奧運獎牌榜｜中國連奪兩金居首位 韓國美國各得一銀並列次席

【17:54】中國代表陳藝文/昌雅妮在跳水女子雙人3米板以337.68分贏得金牌，這是中國在今屆奧運的第二金。陳藝文/昌雅妮每輪的積分皆比其他對手好，由頭帶到尾，總分領先亞軍美國23.04分，而銅牌就由英國組合贏得。陳藝文及昌雅妮由2021年起拍檔，自2022年未試過在世界大賽落敗，連續在2022、2023及2024世錦賽得冠軍。

巴黎奧運｜雙人3米板跳水戲劇性一幕 澳洲組合犯錯零同步失獎牌

陳藝文/昌雅妮贏得跳水雙人3米板金牌。（新華社）

【17:23】盛李豪/黃雨婷以16：12擊敗韓國組合，贏得混合團體10米氣步槍金牌，為中國贏得今屆首金。

巴黎奧運｜中國勇奪第一金 盛李豪黃雨婷混合團體10米氣步槍奪冠

盛李豪/黃雨婷贏得混合團體10米氣步槍金牌。（路透社）

【16:50】哈薩克以17：5韓敗德國贏得銅牌，這面是今屆奧運首面誕生的獎牌。

【15:30】混合團體10米氣步槍資格賽，中國組合盛李豪/黃雨婷以總成績632.2分首名晉級金牌賽，坐亞望冠，鎖定獎牌，對手會是韓國隊的朴河俊/金智賢。另一對中國組合韓佳予/杜林澍則以第八名完成。

在香港時間下午4時半，會先上演德國對哈薩克的銅牌戰，隨後大約5時許舉行中國對韓國的決賽。這場比賽將決出今屆奧運第一金。

中國射擊代表黃雨婷。（新華社）

中國射擊代表盛李豪。（新華社）

7月27日（星期六）巴黎奧運焦點直播

21:00 男足C組分組賽 多明尼加 VS 西班牙

21:00 男足B組分組賽 阿根廷 VS 伊拉克

23:00 男足C組分組賽 烏茲別克 VS 埃及

23:00 男足B組分組賽 烏克蘭 VS 摩洛哥



7月28日

01:00 男足A組分組賽 新西蘭 VS 美國

01:00 男足D組分組賽 以色列 VS 巴拉圭

03:00 男足D組分組賽 日本 VS 馬里

03:00 男足A組分組賽 法國 VS 畿內亞



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7月26日（星期五）巴黎奧運焦點直播

開幕禮：

港台電視32台 7月27日01:00至05:00

HOY TV 77台 7月26日23:00至7月27日05:15

TVB 81翡翠台 7月27日00:50時至05:00

ViuTV 99台 7月27日00:30至05:30



7月25日

【23:30】21歲的韓國射手林是見今屆首度出戰奧運會，在女子個人排名賽以694分刷新世界紀錄及奧運紀錄，打破另一韓國射手姜彩榮的692分舊紀錄。林是見的694分中包含48支10分箭，其中21支正中靶心。憑着這成績，林是見肯定會出戰女子個人賽、團體賽和混合賽，增加韓國在三個項目奪金的機會。

林是見去年已橫掃杭州亞運的女子個人反曲弓、女子團體反曲弓及混合團體反曲弓金牌，2023年世界錦標賽，她也有份奪得混合團體反曲弓冠軍。

2024巴黎奧運｜韓國射箭選手林是見打破世界紀錄。（Getty Images）

「大和撫子」日本女足在分組賽要面對世界盃冠軍西班牙。（Getty Images）

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7月25日（星期四）巴黎奧運焦點直播賽程

晚上11時 女足C組分組賽 西班牙 VS 日本

晚上11時 女足A組分組賽 加拿大 VS 新西蘭

深夜1時 女足C組分組賽 尼日利亞 VS 巴西

深夜1時 女足B組分組賽 德國 VS 澳洲

深夜3時 女足A組分組賽 法國 VS 哥倫比亞

深夜3時 女足B組分組賽 美國 VS 贊比亞



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【01:20】阿根廷男足在超長補時15分鐘時入球，追平2：2，滿以為可以逼和摩洛哥，但現場球迷隨即騷動，更有人向球場投擲物件，球賽暫停，期間官網一直顯示賽事未完。經過近兩小時處理事件後，球賽重新啟動，球證先以VAR翻看阿球根入球過程，結果發現有球員越位在先，入球無效。

球賽重新展開，在酌情補時3分鐘後正式完結，結果摩洛哥以2：1擊敗阿根廷，此時較原先完場時間已延遲逾2小時。

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球賽擾攘兩小時後重開，球證先翻看VAR，最終將阿根廷追平入球推翻。（Getty Images）

賽事期間一度有觀眾衝入場內，造成混亂。（Getty Images）

7月24日

【23:10】奧運首日賽事展開，男子足球分組賽B組阿根廷一度落後摩洛哥2球，下半場出現超長補時15分鐘，結果阿根廷在第15分鐘入球追成2：2，之後有球迷擲物進球場，球賽暫停，官網一直顯示球賽未完；C組歐洲冠軍西班牙以2：1擊敗烏茲別克。

球賽一度宣布暫停，現場屏幕打出公告，呼籲球迷離開。（Getty Images）

摩洛哥男足一度以2球領先阿根廷。（Getty Images）

【20:00】巴黎奧運會中國體育代表團宣布，將由乒乓運動員馬龍、韻律泳運動員馮雨擔任巴黎奧運會開幕禮中國代表團旗手。

現年35歲、遼寧出生的馬龍，曾在倫敦、里約熱內盧及東京三屆奧運共奪5面金牌，是本屆中國代表團405名運動員當中，冠軍資歷最深的選手，巴黎奧運亦將是馬龍最後一屆參賽。至於來自北京、24歲的馮雨，上屆東京奧運協助中國隊在韻律泳團體賽贏得銀牌。

乒乓運動員馬龍被選為中國奧運代表團開幕禮持旗手。（Getty Images）

【19:30】美國奧運代表團宣布，女網球手歌芙（Coco Gauff）將夥拍勒邦占士，在開幕禮為美國代表團持旗進場。

歌芙將夥拍勒邦占士，在巴黎奧運開幕禮持美國旗進場。（Getty Images）

【12:00】為英國贏得最多奧運奬牌的馬術盛裝舞步運動員杜查甸（Charlotte Dujardin），被揭在訓練期間，以鞭抽打馬匹，在巴黎奧運開幕前外宣布退賽。

據社交媒體流傳的影片顯示，杜查甸被拍攝在一個私人馬房內用皮鞭。當一匹馬正在練習舞步時，她一邊跟著牠走，一邊以皮鞭抽打馬的腿部附近。杜查甸在退賽聲明出承認這是「判斷失誤」（error of judgement) ，又解釋這是四年前的事件，並不反應她平日訓練馬匹和學生的方式。不過，她承認自己責無旁貸，並深感歉疚和羞愧。

現年39歲的杜查甸，曾贏得六面奧運奬牌，分別在倫敦奧運兩金，另在里約熱內盧奧運再奪一金。消息傳出後，她被國際馬術聯會暫時停賽半年。

英國馬術選手杜查甸被揭發虐馬，在奧運開幕前宣布退賽。（Getty Images）

7月24日（星期三）巴黎奧運焦點直播賽程

晚上9時 男足B組 阿根廷vs摩洛哥（76台）

晚上9時 男足C組 烏茲別克vs西班牙（96台、HOY APP）

晚上11時 男足C組 埃及vs多明尼加（76台、96台）

晚上11時 男足A組 畿內亞vs新西蘭（HOY APP）

深夜1時 男足D組 日本vs巴拉圭（76台）

深夜1時 男足B組 伊拉克vs烏克蘭（HOY APP）

深夜3時 男足A組 法國vs美國（76台）

深夜3時 男足D組 馬里vs以色列（HOY APP）



由亨利帶領的法國男足會在首場分組賽鬥美國。（Getty Images）

法國的超齡球員包括踢過阿仙奴的拿卡錫迪。（Getty Images）

阿根廷男足由名宿馬斯真蘭奴領軍。（路透社）

阿根廷後防老將奧達文迪踢完美洲盃就接着踢奧運。（路透社）

此外，男子七人欖球亦會在今日上演首輪12場分組賽，首場比賽是B組的澳洲對薩摩亞，在香港時間晚上9時半起舉行。大約每半小時舉行一場，最後一場是深夜3時半的A組新西蘭對南非。HOY APP會由晚上9時半起直播。

HOY TV 76台網上直播連結

ViuTV 96台網上直播連結

另一方面，巴黎奧運開幕禮時間為周五（26日）深夜，即香港時間周六（27日）凌晨1時30分，港台電視32台、HOY TV 77台、TVB 81翡翠台及ViuTV 99台免費直播。

今屆奧運一改以往在主場館開幕的傳統，破天荒在著名地標塞納河舉行開幕禮。

巴黎奧運開幕禮基本資料

巴黎時間：2024年7月26日（星期五）晚上7：30

香港時間：2024年7月27日（星期六）凌晨1：30

香港隊進場順序：82

香港隊持旗手：張家朗﹑何詩蓓



電視直播：

港台電視32台：深夜1時至5時

HOY TV 77台：晚上11時至深夜5時15分

TVB 81翡翠台：深夜1時至5時

ViuTV 99台：深夜12時30分至5時30分



巴黎奧運開幕禮最新消息

【7月18日】法國政府開始限制塞納河畔（Seine River）附近範圍，架起大量圍欄，遊客和當地居民必須申請並出示QR Code方能通過。巴黎市中心多個地鐵站亦已關閉，開幕禮兩天後才重新開放。

巴黎奧運｜塞納河一帶加強保安。（Getty Images）

巴黎奧運｜塞納河一帶加強保安。（Getty Images）

巴黎奧運｜塞納河畔已搭建觀眾席，為開幕禮最後準備。（Getty Images）

巴黎奧運開幕禮焦點

1. 塞納河上舉行

巴黎奧運以「創新」為宗旨，開幕禮有別於過往在大型綜合運動場舉行，破天荒移師著名地標塞納河上演。備受關注的各代表團運動員進場儀式，將以遊船運載205個代表團，沿途舉行各種表演，開幕禮整條路徑全長6公里，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。

特羅卡德羅為夏樂宮所在地，正好與艾菲爾鐵塔相對望，該處將會舉行開幕禮的最後部份，包括傳統文化表演。

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夜景中塞納河舉行的奧運開幕禮令人期待。（Getty Images）

2. 預計港隊第82隊進場

開幕禮穿各支代表團的出場次序，將根據主辦國語言的字母順序。奧運起源地希臘依然是首支進場的隊伍，難民隊緊隨其後。

相關資料有待官方正式公布，根據維基，香港（法文Hong Kong, Chine）排第82，在洪都拉斯之後、匈牙利之前；東道主法國最後進場，後屆及下屆主辦國澳洲及美國，將排尾三及尾二亮相。

3. 各國陸續公布持旗手

各個代表團陸續公布開幕禮持旗手人選，香港隊由張家朗與何詩蓓兩名東京奧運獎牌得主持旗，眾望所歸。

至於其他代表團持旗手，最具星味的當數NBA球星勒邦占士為美國持旗，希臘的持旗手是「字母哥」艾迪杜高普，廣為香港球迷熟悉的戴資穎將領中華台北進場，意大利選擇跳高美男譚貝利（Gianmarco Tamberi）最具睇頭，曾效力利物浦的拿比基達（Naby Keita）亦為畿內亞持旗。至於壓軸出場的東道主法國，將由奧運金牌泳手Florent Manaudou與45歲的女子鐵餅名將Mélina Robert-Michon領軍。

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即將7戰奧運的女子鐵餅名將與奧運金牌泳手，將會持旗領東道主法國壓軸出場。（Getty Images）

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