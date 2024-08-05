巴黎奧運香港隊直播及賽果｜李思穎完成單車公路賽　創香港歷史

香港隊派出35名運動員競逐巴黎奧運，《01體育》派員現場直擊何詩蓓、張家朗、「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪等賽事，本文持續更新香港運動員最新消息和每日戰報，以及獎牌榜形勢，附以每日賽程及香港隊名單等資料。



港隊名單/免費直播時間表賽程+獎金一覽

港隊重點賽程

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8月4日

女子公路單車：港將李思穎出戰女子公路單車個人賽，賽道全長158公里，總爬升1.7公里，最終李思穎成功完成全程，以第64名衝線，時間為4小時10分47秒，成為港隊史上首位完成奧運單車公路個人賽的女將，也是自2012年的黃金寶以來，首位完成奧運單車公路個人賽的香港單車手。

男子帆船激光級：港將貝俊龍在第7戰排第15、第8戰排第32，總成績暫排在第24位，需在明日的第9和第10戰後打入總排名前10以內，才能進入獎牌戰。

8月3日

男子公路單車個人賽：今午展開的男子公路單車個人賽，由巴黎市中心出發，賽道全長273公里、全程爬升2.8公里，港將劉允祐未能完成賽事。

女子4X100米混合泳接力：港隊將出戰女子4X100米混合泳接力，在第一組第一線，由歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐及譚凱琳，順序游背泳、蛙泳、蝶泳及自由泳。這個組合去年在杭州亞運曾創下香港紀錄4分01.72秒，並摘下銅牌。

最終4位女將合力以4分03.56秒完賽，本來排小組第8，惟原本第7的丹麥被取消資格，港隊終排名小組第7，總排名第13。

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男子100米預賽：以外卡出戰的港將刁俊稀，是香港今屆唯一田徑項目代表，他在男子100米預賽第3組第3線出賽，跑出10.62，小組排第4，總排名20，未能晉級下一圈。

刁俊稀賽後表示：「幾特別、幾難忘，第一次來到奧運跑這個場，最特別是賽道紫色、很多歡呼聲，很不錯，以享受的心態為主，沒有給自己太大壓力，自己的腳這兩三星期都有不同狀況，比較緊。」他表示不算太滿意造出的時間，但腳的狀況限制了發揮，訓練質素也受影響，「自己的個人最佳時間（10.33秒）是足夠入到初賽的，有點可惜，希望借今次比賽從世界級選手身上學習，準備好下一場比賽。」

8月2日

男子賽艇單人雙槳：港將趙顯臻出戰D決賽，爭奪第19至24名，他大部份時間領先下，末段遭摩納哥選手反壓，終以6分56.65秒完成賽事，在D決賽獲第二名、總排名第20。

8月1日

男子50米自由泳初賽：何甄陶在第10組出戰，與美國「水神」積素同組，何甄陶以22.12秒完成，排小組第8、總排名第24，同樣未能晉級。

女子200米背泳初賽：香港17歲泳手張心悅繼早前完成100米背泳後，今日出戰個人第二個項目200背，她在初賽第一組登場，與毛里裘斯及摩爾多瓦選手同組，她游出2分17.32秒，排小組第2名。她最後總排名第26，未能晉級。

7月31日

羽毛球男單分組賽：李卓耀昨日苦戰擊敗墨西哥球手加列度後，今日在男單I組最後一場賽事，對上中華台北「一哥」周天成，獲勝的一方才可晉級。

34歲的周天成去年曾罹患大腸癌，接受手術後復出再戰，今次以11號種子的身份第三度出戰奧運，目前世界排名也是第11；初戰奧運的李卓耀則排第17。第一局李卓耀大部份時間落後，雖然一度連追5分，但仍以18:21先輸一局。

第二局早段，李卓耀和周天成戰成均勢，一度打到3:3，惟之後遭對手拉開，一度落後到8:14，最終13:21再輸一局，直落0:2落敗，無緣晉級，他的首屆奧運亦結束。

巴黎奧運：李卓耀在男單分組賽鬥周天成。（袁志浩攝）

乒乓男單32強：黃鎮廷在32強對上屆男單銀牌典團體金牌、中國名將樊振東。黃鎮廷為30號種子、樊振東則是2號種子，首兩局樊都以11:5獲勝，黃鎮廷在第3局領先10:5下，到第4個Match Point終成功把握，贏回一局11:9，局數暫落後1:2。最後樊振東再贏11:6、11:3，局數4:1淘汰黃鎮廷，晉級16強；而黃鎮廷已完成今屆奧運所有賽事。

三項鐵人男子個人賽：原定昨日舉行的男子三鐵賽事，因塞納河水質未達標延到今日，終順利展開，港將伍泰龍出戰，完成第一個環節1500米游泳後，暫排在第53名，尚有40公里單車及10公里跑步。惟伍泰龍在單車18.7公里後「上岸」，未能完成賽事，他賽後表示落水時遭人扯爛戰衣，大大影響了表現，無奈退賽。

伍泰龍出戰巴黎奧運三項鐵人賽。（袁志浩攝）

乒乓女單32強：朱成竹日前擊敗中華台北球手後，今日對日本好手平野美宇，平野為東京奧運女子團體賽銀牌得主。主成竹雖然一落後4分之多，但後上一度反超10:9、被追平再打到11:10，惟兩次Game Point都未能把握，第一局由平野以13:11先取一局。

第二局，兩人早段戰成均勢，惟打到3:3，平野搶佔主動、朱成竹犯錯也漸多，5:11再輸一局，落後到0:2。平野美宇再贏11:8、11:9，局數4:0獲勝，朱成竹則32強止步，香港時間8月6日凌晨開始會轉戰女子團體賽。

男子賽艇單人雙槳：落入排名賽的趙顯臻，出戰C/D準決賽，他在第1組以7分03.68秒完成，排第5位，落入D決賽，再爭名次。

羽毛球女單小組賽：港隊盧善恩（Happy）出戰第二場分組賽遇上泰國選手革通（Supanida Katethong），以14：21及9：21直落兩局落敗，小組賽錄2戰2敗未能躋身淘汰賽，完成今屆賽事。

7月30日

滑浪風帆：滑浪風第3日賽事於14海浬風速之下順利開賽，女子組賽事更一口氣連賽5場，馬君正於其中一場取得第5名，經過兩日共7場賽事後，總成績暫列第11位，與進身獎牌賽的前10名目標只是相差1分。

男子組連同首日共進行了6場賽事，鄭清然於周二其中兩場闖入前10名，總成績微升3級至第17位。

滑浪風帆將於周三及周四續演初賽，總成績前10名將晉級周五以淘汰賽形式進行的獎牌賽，未來兩日賽事若因若風勢影響未能進行，獎牌賽或會延期一日。

羽毛球男單小組賽：李卓耀首次在奧運登場，這位男單世界排名17的港將，在I組首戰對世界排名66的墨西哥球手加列度（Luis Ramon Garrido）。李卓耀首局以21:5大勝，惟第二局失誤不少，15:21失一局，局數暫為1:1。到決勝局，李卓耀續陷劣勢，一度11:13落後，他即又追至13:13，一輪拉鋸後，最終李卓耀以21:17驚險獲勝，2:1擊敗對手，明午會在第二場分組賽對周天成。

巴黎奧運：李卓耀出戰羽毛球男單I組首場賽事。（路透社）

李卓耀賽後受訪時表示，不太滿意自己今天的表現，「心情和心理上比較緊張，雖然第一局是大比分贏，但第二局自己的心態和思想上都有變化，加上球場的風向也有影響，回去要調整和靜下來,讓自己有思考空間。」他又感謝加列度逼出他的狀態，「雖然未對過這對手、他排名也較低，但不能忽視任何對手，這是我人生第一場奧運，任何對手都有衝擊力,最後自己也有點情緒，謝謝對手令我有這表現。」

談到明天要對周天成，李卓耀認為心理是最大挑戰：「希望發揮到今天的衝擊力和態度，雖然有點挑釁，但沒辦法，這是比賽，要做好自己。」

羽毛球女雙小組賽：楊雅婷／楊霈霖在B組最後一戰對中國組合劉聖書／譚寧，首局屢次追平對手下，來到關鍵的18：18，終對手連取3分先取一局21：18。第二局早段戰況仍膠着，港隊領先到5：4，惜遭超前，最終港隊再輸一局15：21，直落兩局落敗，由於3場分組賽得1勝，未能出線，兩人的首屆奧運到此結束。

閱讀更多：楊雅婷和楊霈霖談首屆奧運的表現和得着

賽艇男子單人雙槳：港將趙顯臻日前成功由復活賽晉身半準決賽，創下香港賽艇在奧運的最佳成績，他在半準決賽第1組第6線出戰，最終7分13.7秒、第6名完成，將會進入爭奪排名的C/D準決賽。

羽毛球混雙小組賽：鄧俊文／謝影雪出戰小組第二場賽事，面對日本「東渡」組合渡邊勇大／東野有紗。由於小組另一台灣組合兩戰兩敗已篤定出局，故今仗「鄧謝」與東渡只屬出線名次之爭。「鄧謝」歷來18次對戰「東渡」錄得2勝16負，包辦上屆奧運銅牌戰不敵對方。

第一局鄧謝先輸17：21，在第二局二人集中精神力戰以21：14扳回一城，到決勝局以21：18，總局數1：2落敗。鄧謝以小組次名出線8強。

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7月29日

乒乓女單64強：首戰奧運的港將朱成竹，在64強遇上中華台北球手簡彤娟，首局以11：7先取一局，次局亦打得相對輕鬆，11：7再贏，局數暫時領先到2：0。第三局簡彤娟曾連追3分，但朱仍再贏11：7，局數領先到3：0，七局四勝制下「叫糊」。第四局，簡彤娟大部份時間都領先，但朱成竹救回3個Game Point，追至10：10，朱成竹再連取兩分，12：10鎖定4：0勝局，打入32強。

游泳女子100背：女子100米背泳初賽，香港17歲泳手張心悅以1分03.45秒完成，總成績排第29，未能晉級，她周四（8月1日）會再戰200米背泳初賽。

乒乓男單64強：黃鎮廷伙拍杜凱琹爭奪混雙決賽席位前，先出戰男單64強，面對塞內加爾選手Ibrahima DIAW。賽事進行中，Diaw首局以11：7先勝，第二局雙方打得激烈，一直「刁時」，直至黃鎮廷以18：16拿下追平局數，第三局黃再勝11：8，雖然Diaw再勝11：6，但第五局黃鎮廷以11：0「派蛋」橫掃對手，局數領先到3：2，再勝一局即可晉級，惟又遭對手11：8追平3：3。

第七局決勝局，黃鎮廷打得十分「肉緊」，8：4的時候不慎失分，這名港將不禁用力拍打臉頰，他最終成功把握賽點，以11：4鎖定4：3勝局，晉身32強。

巴黎奧運：黃鎮廷不禁用力拍臉。（路透社）

黃鎮廷賽後接傳媒訪問時，坦言對於苦戰「出乎意料」：「對方進入狀態比較快，給我製造了好大困難，好彩第二局贏咗，否則就落後0：2。」談到同晚要出戰混雙4強，對朝鮮組合李正植/金琴英，他說：「信心肯定有，但對對手了解不多，相反對手也沒有跟我們交過手，應該不太了解我們的質量。」

7月28日

游泳：女子200米自由泳準決賽，何詩蓓在第2組的第3泳線出戰，與澳洲兩大勁敵奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）及迪梅絲（Ariarne Titmus）同組。Siobhan首150米留守第二位，結果游出1分55.51秒，以總成績第4名躋身決賽，在周二凌晨3:41爭奪獎牌。

羽毛球女雙：首戰奧運的女雙組合楊雅婷/楊霈霖，上仗不敵保加利亞組合後，在B組第二場比賽遇上美國的許忻霏/許怡霏，首局曾經落後7分，及後力追至「刁時」，以24：22反勝先拔頭籌，惜次局以17：21遭對手扳回一城，「楊楊配」幸在決勝局以21：12奠勝，取得奧運首勝，稍後仍需對另外同組最後一對對手——中國的劉聖書/譚寧。

黃鎮廷（左）與杜凱琹（右）在東京奧運8強止步，來到巴黎奧運打入4強。（袁志浩攝）

乒乓混雙8強：黃鎮廷、杜凱琹在香港時間晚上11時將出戰混合雙打8強賽，面對五號種子的西班牙組合艾華路羅布斯/肖瑤茜。「黃杜配」先失一局9:11，第二局苦戰之下成功追回一局11:9。第三局早段一度咬得極緊，但中段把握對手不穩連取5分拉開到9:3，最終以11:4再贏一局，大分反超前2:1。不過西班牙組合重整旗鼓，在第四局把握關鍵分，12:10又追平局數。

第五局，港隊一開賽便連搶10分，最終以11:2拿下這局，在大分再領先到3:2。最終港隊再取一局11:7，鎖定4:2勝局，突破上屆8強的戰績，將在周一（29日）的4強鬥朝鮮組合李正植/金琴英。

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帆船：風帆iQFOIL賽事因風勢不足今日未能上演；49人賽事則賽了首兩場，第3場未能舉行，港將祥傑及阿輝暫排在第17。

女子花劍16強：陳諾思在16強遇上世界排名第6的德國手蘇亞，對手先得分，陳諾思即防守反擊追平，蘇亞又連取兩分領先3:1，不過陳又追平3:3、再成功補劍超前4:3，惟蘇亞仍搶回優勢，5:4領先結束第一局。

第二局蘇亞繼續主動進逼，連取兩分，陳諾思搶回一分，蘇亞上訴無效，但仍領先到10:6進入最後一局。最終經驗豐富的蘇亞以15:8擊敗陳諾思晉級，陳諾思生涯第一屆奧運，則止於16強，不過相信年僅19歲的她未來仍有更多參賽機會。

男子重劍32強：同樣首戰奧運的香港男重劍手何瑋桁，在32強對世界排名13的日本劍手、上屆奧運團體金牌成員山田優，山田也曾是2019年亞錦賽冠軍，而何瑋桁則是應屆亞洲冠軍。

何瑋桁率先刺手搶分，很快領先到3:1，他防守穩健，到7:2為止都未曾讓對手「單燈」得分，惟山田優調整過後改變打法，連追5分到7:7，瑋桁趁機搶得一劍，再度領先8:7，山田及即追平8:8。最後一局，山田連刺6劍單燈，以15:9獲勝，何瑋桁的首屆奧運也止步於32強。

巴黎奧運：何瑋桁（右）在男子重劍32強（左）對山田優。（袁志浩攝）

女子花劍32強：首度出戰奧運的陳諾思位列22號種子，在女子花劍32強登場，面對排名高得多的11號種子、日本劍手東晟良，早段連取3分拉開分差至7:3，更一度領先9:4，惟遭對手連取6分反超前，幸關鍵時刻又追平10:10，兩人先後得分，11:11進入最後一局。最後一局，兩人仍在12:12、13:13膠着，最終陳諾思落後13:14下連取兩分，15:14獲勝，晉身16強，將會在晚上8:35分對世界排名第6的德國劍手蘇亞（Anne Sauer）。

陳諾思（右）首戰奧運。（袁志浩攝）

香港乒乓代表杜凱琹出戰女子單打64強，1:4（8:11、7:11、12:10、7:11、4:11）不敵朝鮮球手邊松景出局。

賽艇男子單人雙槳復活賽，港將趙顯臻在第3場第3線出賽，他在最後500米急起直追，以第2名衝線，成功「復活」進入7月30日的1/4決賽。

香港乒乓混雙組合黃鎮廷/杜凱琹在16強以4：1輕取匈牙利對手，躋身8強。

【7月27日】男子跳馬資格賽，港將石偉雄第一跳是最高難度分6分的「李世光跳」，惟落地再一次不成功向前跪倒，遭扣去0.3分罰分，第二跳雖成功着地，惟最終兩跳平均得14.099分，只能排第12：詳細報道。

巴黎奧運：石偉雄在男子跳馬資格賽未能晉級。（港協暨奧委會）

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在C組首場分組賽，對中華台北組合葉宏蔚／李佳馨，直落兩局21：13、21：13直落兩局獲勝，由於同組得3隊爭奪兩個出線名額，晉級機會甚高，29日深夜另一場C組賽事會再對日本的渡邊勇大/東野有紗。

至於首戰奧運的女雙組合楊雅婷/楊霈霖，在B組首戰對保加利亞的Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva，先輸一局11：21，雖然第二局打到「刁時」23：21追回一局，惟決勝局以15：21落敗，稍後仍需對另外兩支同組對手——中國的劉聖書/譚寧和美國的許忻霏/許怡霏。

巴黎奧運：鄧俊文／謝影雪首場分組賽順利獲勝，出線機會極高。（路透社）

女子4X100米自由泳接力初賽，港隊由簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及歐鎧淳出戰，在第7線出戰，游出3分42.42秒，距離香港紀錄（3分39.1秒）有3.32秒差距，排小組第7，未能晉級。

巴黎奧運．游泳｜歐鎧淳率港隊戰4X100接力 大讚氣氛像演唱會

劍擊代表江旻憓在女子重劍32強，15：11擊敗埃及劍手侯絲辛，今晚8:10會再戰16強，可按此收看賽事直播及戰情更新。

巴黎奧運：江旻憓在女子重劍32強擊敗對手。（袁志浩攝）

柔道代表王嘉莉出戰女子柔道48公斤以下級別，面對奧地利選手Katharina Tanzer，遭對手拿到「一本」，在1分52秒落敗遭淘汰。

王嘉莉（白衣）首戰巴黎奧運，不敵奧地利選手。（港協暨奧委會）

賽艇港將趙顯臻在男子單人雙槳艇C組，以7分00.29秒、小組第4名完成，未能直接晉級，周日（28日）會再出戰復活賽。

趙顯瑧是今屆奧運香港賽艇唯一代表。（港協暨奧委會）

【7月25日】乒乓球賽事凌晨抽籤，混雙組合黃鎮廷/杜凱琹抽得好籤，上屆情緒激動備受網民關注的總教練李靜表示，「已經買定喉糖」。

巴黎奧運直擊︱港乒混雙抽好籤 李靜望港隊出閘快：已買好潤喉糖

【7月23日】羽毛球隊今天開放操練予香港記者採訪。男單選手李卓耀日前於Instagram上載限時動態，在大會巴士上「熱到除衫」，他表示沒想過會引來熱議，並說：「最近數天過得不錯，只是剛好該巴士沒有冷氣；晚上天氣也涼，不影響睡覺。」。他稱曾聽聞其他國家或地區的選手提及同一問題，但被問到有何感想，僅多次回答「有待進步」。

巴黎奧運直擊︱體驗室內外「極端」溫差 街上猶如開冷氣更舒服

巴黎奧運直擊｜港隊代表李卓耀。（袁志浩攝）

香港羽毛球隊。（袁志浩攝）

【7月22日】香港代表團出發巴黎，團長施文信在機場宣布張家朗和何詩蓓擔任開幕禮持旗手。張家朗在三年前東京奧運亦為港隊持旗，「拍檔」為羽毛球的謝影雪；何詩蓓則首次於奧運持旗。

【巴黎奧運】香港代表團出發巴黎。（袁志浩攝）

巴黎奧運｜香港隊8月1日賽程及成績

下午5:00

游泳 女子200米背泳初賽 張心悅

下午5:18

游泳 男子50米自由泳初賽 何甄陶

下午6:15

帆船 男子ILCA7單人帆船 貝浚龍

晚上9:03

女子滑浪風帆 馬君正

晚上9:53

男子滑浪風帆 鄭清然

巴黎奧運2024｜香港運動員名單