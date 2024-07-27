巴黎奧運香港隊賽果｜獎牌榜形勢持續更新　趙顯臻明日戰復活賽

香港隊派出35名運動員競逐巴黎奧運，《01體育》派員現場直擊何詩蓓、張家朗、「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪等賽事，本文持續更新香港運動員最新消息和每日戰報，以及獎牌榜形勢，附以每日賽程及香港隊名單等資料。



巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

【7月26日】劍擊代表江旻憓在女子重劍32強，15：11擊敗埃及劍手侯絲辛，今晚8:10會再戰16強，可按此收看賽事直播及戰情更新。

巴黎奧運：江旻憓在女子重劍32強擊敗對手。（袁志浩攝）

柔道代表王嘉莉出戰女子柔道48公斤以下級別，面對奧地利選手Katharina Tanzer，遭對手拿到「一本」，在1分52秒落敗遭淘汰。

王嘉莉（白衣）首戰巴黎奧運，不敵奧地利選手。（港協暨奧委會）

賽艇港將趙顯臻在男子單人雙槳艇C組，以7分00.29秒、小組第4名完成，未能直接晉級，周日（28日）會再出戰復活賽。

趙顯瑧是今屆奧運香港賽艇唯一代表。（港協暨奧委會）

【7月25日】乒乓球賽事凌晨抽籤，混雙組合黃鎮廷/杜凱琹抽得好籤，上屆情緒激動備受網民關注的總教練李靜表示，「已經買定喉糖」。

巴黎奧運直擊︱港乒混雙抽好籤 李靜望港隊出閘快：已買好潤喉糖

【7月23日】羽毛球隊今天開放操練予香港記者採訪。男單選手李卓耀日前於Instagram上載限時動態，在大會巴士上「熱到除衫」，他表示沒想過會引來熱議，並說：「最近數天過得不錯，只是剛好該巴士沒有冷氣；晚上天氣也涼，不影響睡覺。」。他稱曾聽聞其他國家或地區的選手提及同一問題，但被問到有何感想，僅多次回答「有待進步」。

巴黎奧運直擊︱體驗室內外「極端」溫差 街上猶如開冷氣更舒服

巴黎奧運直擊｜港隊代表李卓耀。（袁志浩攝）

香港羽毛球隊。（袁志浩攝）

【7月22日】香港代表團出發巴黎，團長施文信在機場宣布張家朗和何詩蓓擔任開幕禮持旗手。張家朗在三年前東京奧運亦為港隊持旗，「拍檔」為羽毛球的謝影雪；何詩蓓則首次於奧運持旗。

【巴黎奧運】香港代表團出發巴黎。（袁志浩攝）

巴黎奧運｜香港隊7月27日賽程及成績

巴黎奧運開幕後首日賽事，港隊精銳盡出，「世一」江旻憓出戰女子重劍個人賽，是港隊是日最大獎牌希望。以下賽程，部份有待大會公布確實時間及出場序。

下午4:00

柔道 女子48公斤以下級64強 王嘉莉

下午4:00

賽艇 男子單人雙槳艇預賽 趙顯臻

下午4:50

劍擊 女子重劍個人賽32強 江旻憓

下午5:00

體操 男子資格賽-第1組 石偉雄

下午5:00

游泳 女子4X100米自由泳接力初賽 何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、簡綽桐、譚凱琳

晚上8:00

羽毛球 混雙分組賽 鄧俊文/謝影雪 Vs 葉宏蔚/李佳韾（中華台北）

羽毛球 女雙分組賽 楊雅婷/楊霈霖 Vs G. STOEVA/S. STOEVA（保加利亞）

晚上9:30

體操 男子資格賽-第2組 石偉雄

晚上10:00

乒乓球 混雙16強 黃鎮廷/杜凱琹

深夜2:00

體操 男子資格賽-第3組 石偉雄

深夜2:00

乒乓球 男單及女單64強 黃鎮廷、杜凱琹、朱成竹

深夜3:37

游泳 女子4X100米自由泳接力決賽（如晉級） 何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、簡綽桐、譚凱琳

巴黎奧運2024｜香港運動員名單