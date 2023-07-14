美職早霸王｜聖路易城SC迎國際邁亞密　美斯未及上陣仍然鬥入波

近期成為焦點的國際邁亞密，在美職第22周賽事作客挑戰西岸榜首的聖路易城SC；新加盟的美斯暫未能披甲，但有望隨軍亮相，見證這場「大」戰。



國際邁亞密近日獲得美斯加盟，另一前巴塞隆拿球星布斯基斯亦有望稍後來投，班主碧咸希望藉此改善戰績。事實上，國際邁亞密近10場未嘗勝績，只取得3和7負，難怪以21戰18分在東岸包尾。

剛來投的美斯今仗未趕及為國際邁亞密上陣，最多只能隨隊亮相。

不過，相信美斯今仗未趕及上陣，最多只能隨隊亮相，國際邁亞密能否扭轉劣勢，還看剛履新的主教練馬天奴，這名曾執教阿根廷及巴塞的名帥，首要任務是改善球隊的防守，他們除了頭兩場勝仗外，之後19場都有失球，今季共失35球，防守力是全聯第3差。

聖路易城SC不單主場出擊，近3場亦悉數奏捷，士氣正盛；現時以21戰得38分排西岸榜首，足足多國際邁亞密20分。

國際邁亞密近10場未嘗勝績，只取得3和7負，難怪以21戰18分在東岸包尾。（路透社）

聖路易城SC今季攻入了40球，是西岸攻力最強的球隊，首席射手祖亞基尼雖然只入了8球，但球隊勝在攻擊多元化，共有13名球員取得入球，令人防不勝防。

聖路易城SC是西岸攻力最強球隊，首席射手祖亞基尼雖只入8球，但球隊攻擊多元化令人防不勝防。（路透社）

聖路易城SC是新軍，雙方未嘗對賽。參考兩軍近況，主隊近5場主場有4場總入球超過2球，客軍近5場作客有4場總入球超過2球，加上主隊攻強客軍守弱，因此今場入球大實屬不二之選。

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