英超轉會｜迪格蘭賴斯終投阿仙奴　發感人長文告別韋斯咸

韋斯咸今日（15日）宣布，隊長迪格蘭賴斯正式離隊，阿仙奴隨後宣布，簽入這名英軍國腳。



迪格蘭賴斯以歐協聯獎盃完成告別韋斯咸。（資料圖片／Getty Images）

迪格蘭賴斯（Declan Rice）與阿仙奴的緋聞盛傳已久，傳兩軍早以達成共識，卻因為支付問題而遲遲未能落實。直至今日，韋斯咸從官方網站宣布，賴斯正式離隊，並指他將打破英格蘭的轉會費紀錄。

韋斯咸主席蘇利雲（David Sullivan）直言，從頭到尾也沒有出售賴斯的意欲，「看到迪格蘭的離隊，我感到十分遺憾，我們一直也希望打造一支以他為核心的球隊，但他表明想離開尋求新挑戰，我們都無謂刻意挽留。縱然如此，看到他從小將逐漸成長，成為英格蘭其中一名最有潛力的球員，相信球迷們也感到十分自豪，迪格蘭永遠在韋斯咸球迷心中也有一個特別的席位。」

迪格蘭賴斯轉投阿仙奴只是時間問題。（資料圖片／Getty Images）

韋斯咸主帥莫耶斯亦感激賴斯歷年來的貢獻，並指球隊需要向前看。迪格蘭賴斯亦在社交網站發感動長文，向「鎚仔幫」說再見。

迪格蘭賴斯告別韋斯咸全文：



我不敢相信美好的10年終於來到結束一刻，韋斯咸是我人生中的重要一部分，說再見永遠都不是容易。



我在韋斯咸經歷不少高峰，在布拉格的捧盃之夜是最高峰，我在這裏成長了不少。當我在傳奇盧保接過隊長臂章，我只是感到光榮，尤其以隊長身份捧起歐協聯冠軍是無上的光榮。



我與韋斯咸球迷的關係就像家人，你們從我首日來到時，已經視我為你們的一分子，謝謝你們。大家都知韋斯咸是一隊特別的球隊，包括隊中歷任領隊﹑教練﹑工作人員及隊友，謝謝你們給予我美好的回憶，愛你們。

