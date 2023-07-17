溫布頓男單決賽︱36歲祖高域惡戰20歲艾卡拉斯　盤數扳平2：2

溫布頓網球錦標賽（溫網）男單決賽，世界排名第一、20歲西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與創下23奪大滿貫的祖高域（Novak Djokovic）合演一場巔峰對決。



36歲的祖高域在溫布頓男單決賽對艾卡拉斯輕鬆先取第一盤，往後發展令人意想不到。（Getty Images）

年齡相差16年，並不構成比賽質素的障礙。艾卡拉斯2022年贏得美國網球公開賽冠軍，首奪大滿貫，今屆溫布頓再闖大滿貫決賽，與經驗豐富的祖高域相比，難免緊張影響發揮。首盤他在「手緊」的情況下，大比數1：6先輸第一盤，全世界以為今次又是祖高域囊中物，不料比賽才剛剛開始。

落後一盤的艾卡拉斯，第二盤放開懷抱打出水準，與祖高域互不相讓，戰至局數6：6需要打決勝局。決勝局中二人同樣打成6：6平手，艾卡拉斯連拿兩分追平盤數。

艾卡拉斯先輸首盤後連追兩盤，反超前祖高域。（Getty Images）

西班牙人扳平後愈戰愈勇，相反祖高域在大風兼場地濕滑下影響較大，屢次跣腳，腿部肌肉貌似有點拉傷，追球有心無力，失誤也漸多。

關鍵是第三盤當艾卡拉斯領先局數3：1，輪到祖高域的發球局，不知是否傷患影響發球威力，塞爾維亞名將遲遲未能拿下，雙方足足刁時13次、花上26分鐘，終由艾卡拉斯再下一城，祖高域看似大勢已去，艾卡拉斯6：1再贏一盤，盤數反超前2：1。

23次贏得大滿貫的祖高域，豈會輕言放棄？他再次施展驚人韌力，在比賽途中竟能漸漸恢復過來，集中精神作賽，發球重拾威力，6：3贏得第四盤扳平大分，比賽要在決勝盤分勝負。