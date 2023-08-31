風球蘇拉│康文署體育場地8號風球下關閉　租用人可補場或退款

超強颱風蘇拉襲港，天文台預告周五凌晨2時至5時之間改發8號風球。在8號風球下，如果訂了康文署的體育場地，如何是好？室內體育館何時重開？可以補場嗎？能否退款？



根據康文署的《康樂及體育設施使用條件》稱，在天文台發出8號熱帶氣旋警告信號後，康樂及體育設施即會關閉。場地職員會在8號或以上熱帶氣旋警告信號取消後盡快返回工作崗位。如情況許可，康體場地會在2小時內重開。管理人員如認為基於安全或運作理由不宜開放設施以供使用，亦可酌情關閉有關設施。

基於惡劣天氣或任何無法預知的情況而取消已作實的租訂，租用人可申請補場或就未能使用的段節申請退款。不過，管理人員並不保證有合適段節可供補場之用，原因包括但不限於須進行已預先安排的維修工程、有關設施當時的訂場情況或任何其他情況。如沒有合適段節可供補場，管理人員會安排退款。租用人須在30天內（包括原本用場當日）申請退款。在取消段節並安排補場之後，已取消的段節不得再供預訂。

以今次颱風蘇拉為例，若果市民訂了9月1日的場地，但該場地因天氣惡劣關閉而未能使用，可以由9月1日起計30日內（即9月30日或之前）申請退款。

欲了解更多，可查看康樂及體育設施使用條件。