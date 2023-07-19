書展2023/運動消閒博覽｜體育迷必去簽名會+講座　李慧詩7.20現身

香港書展2023 /香港運動消閒博覽/零食世界於7月19至25日同時舉行。在展覽中有些體育迷值得關注的講座及簽名會，當中單車迷一定要在7月20日入場，當日下午先有黃金寶的講座，接着有李慧詩在傍晚出席簽名會，晚上還有單車漫畫作者志祥出席簽名會。



日期：19/07

主題：露營達人教你玩轉露營裝備

時間：16:00-16:30

作者/講者︰山女行Ebee

地點：Hall 5C Sport Arena

日期：20/07

主題：本地文化歷史講座系列–香港單車故事

時間：15:30-17:00

作者/講者︰楊英瀚、黃金寶、郭灝霆

地點：會議室 S421

備註：請預先登記，預先登記人士可獲安排優先進場，不設劃位。

日期：20/07

主題：李慧詩簽名會

時間：17:30-18:30

作者/講者︰李慧詩

地點：一樓大學坊1D-B32攤位牛津大學出版社

備註：毋須報名，歡迎親臨攤位排隊輪候

日期：20/07

主題：《單車漫騎》簽名會

時間︰19:30-20:15

作者/講者︰志祥

地點︰萬里機構攤位1D-B08

日期：23/07

主題：《香港古道行樂》快閃簽書會

時間：14:00-14:30

作者/講者︰郭志標

地點：三聯攤位1E-B04

日期：24/07

主題：印尼火山行

時間：14:00-14:45

作者/講者︰曾志成

地點：運動消閑博覽會場講座