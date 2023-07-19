書展2023/運動消閒博覽｜體育迷必去簽名會+講座 李慧詩7.20現身
撰文：威廉神
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香港書展2023 /香港運動消閒博覽/零食世界於7月19至25日同時舉行。在展覽中有些體育迷值得關注的講座及簽名會，當中單車迷一定要在7月20日入場，當日下午先有黃金寶的講座，接着有李慧詩在傍晚出席簽名會，晚上還有單車漫畫作者志祥出席簽名會。
日期：19/07
主題：露營達人教你玩轉露營裝備
時間：16:00-16:30
作者/講者︰山女行Ebee
地點：Hall 5C Sport Arena
日期：20/07
主題：本地文化歷史講座系列–香港單車故事
時間：15:30-17:00
作者/講者︰楊英瀚、黃金寶、郭灝霆
地點：會議室 S421
備註：請預先登記，預先登記人士可獲安排優先進場，不設劃位。
日期：20/07
主題：李慧詩簽名會
時間：17:30-18:30
作者/講者︰李慧詩
地點：一樓大學坊1D-B32攤位牛津大學出版社
備註：毋須報名，歡迎親臨攤位排隊輪候
日期：20/07
主題：《單車漫騎》簽名會
時間︰19:30-20:15
作者/講者︰志祥
地點︰萬里機構攤位1D-B08
日期：23/07
主題：《香港古道行樂》快閃簽書會
時間：14:00-14:30
作者/講者︰郭志標
地點：三聯攤位1E-B04
日期：24/07
主題：印尼火山行
時間：14:00-14:45
作者/講者︰曾志成
地點：運動消閑博覽會場講座