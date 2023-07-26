本周體育免費電視直播表｜曼聯皇馬77台播　何詩蓓今晚爭世界冠軍

本周（7月24至7月30日）香港免費電視台提供不同的體育比賽直播，主要為76、77及82台播放足球友誼賽、游泳世錦賽及世界大學生運動會。

77台會在周三及周五晚直播游泳世錦賽女子自由泳200米及100米決賽，香港泳手何詩蓓有機會爭奪世界冠軍。76台及77台本周播放多場國際足球友誼賽，其中周四早上會有皇家馬德里對曼聯。此外，世大運本周開幕，82台將會在周末起直播部分比賽。

Now630台本周會免費直播女子足球世界盃及世界劍擊錦標賽，觀眾可以到網站觀看。



焦點：何詩蓓世錦賽時間表

25/07早上 女子200米自由泳初賽

25/07晚上 女子200米自由泳準決賽

26/07晚上 女子200米自由泳決賽（有線HOYTV 77台直播）

27/07早上 女子100米自由泳初賽

27/07晚上 女子100米自由泳準決賽

28/07晚上 女子100米自由泳決賽（有線HOYTV 77台直播）



76、77、82台本周免費體育直播表

**網上直播連結：76台、77台**

24/07（周一）

【77台】0955-1200 國際足球友誼賽 - 皇家馬德里 對 AC米蘭

26/07（周三）

【77台】1100-1215 世界游泳錦標賽 - 高空跳水

【77台】1855-1930 世界游泳錦標賽 - 游泳（女子200米自由泳決賽）

【76台】1925-2130 國際足球友誼賽-熱刺 對 獅城水手

（了解更多：游泳世錦賽電視直播 何詩蓓衝牌現暗湧 菲比斯最後紀錄或不保）

27/07（周四）

【77台】0825-1035 國際足球友誼賽 - 皇家馬德里 對 曼聯

【76台】1025-1230 國際足球友誼賽-阿仙奴 對 巴塞隆拿

【77台】1100-1230 世界游泳錦標賽 - 高空跳水

28/07（周五）

【77台】1025-1230 國際足球友誼賽 - 祖雲達斯 對 AC米蘭

【77台】1855-1930 世界游泳錦標賽 - 游泳（女子100米自由泳決賽）

29/07（周六）

【82台】0900- 1200 第31屆世界大學生運動會 直擊

（了解更多：免費直播港隊世大運 張家朗奧運後再爭金+港隊焦點賽程及成績）

30/07（周日）

【77台】0455-0700 國際足球友誼賽 - 巴塞隆拿 對 皇家馬德里

【82台】1430-1700 第31屆世界大學生運動會 直擊

【76台】1855-2100 國際足球友誼賽-曼城 對 馬德里體育會

女子足球世界盃Now 630台免費直播

現正舉行的女子足球世界盃雖然沒有在免費電視台直播（了解更多：女子世界盃2023賽程｜巴西對巴拿馬直播+免費連結+賽程賽果總覽），但大部分比賽會在Now 630台免費直播，觀眾可以透過網站或應用程式觀看。以下為Now 630台本周女子足球世界盃的免費直播賽程（直播連結：Now630台）：

24/07（周一）

1350-1600 FIFA 女子世界盃2023 -意大利 對 阿根廷

1620-1830 FIFA 女子世界盃2023 -德國 對 摩洛哥

1850-2100 FIFA 女子世界盃2023 -巴西 對 巴拿馬

25/07（周二）

0950 1200 FIFA 女子世界盃2023 -哥倫比亞 對 韓國

1320-1530 FIFA 女子世界盃2023 -新西蘭 對 菲律賓

1550-1800 FIFA 女子世界盃2023 -瑞士 對 挪威

26/07（周三）

1250-1500 FIFA 女子世界盃2023 -日本 對 哥斯達黎加

1520-1730 FIFA 女子世界盃2023 -西班牙 對 贊比亞

1950-2200 FIFA 女子世界盃2023 -加拿大 對 愛爾蘭

27/07（周四）

0850-1100 FIFA 女子世界盃2023 -美國 對 荷蘭

1520-1730 FIFA 女子世界盃2023 -葡萄牙 對 越南

1750-2000 FIFA 女子世界盃2023 -澳洲 對 尼日利亞

28/07（周五）

0750-1000 FIFA 女子世界盃2023 -阿根廷 對 南非

1620-1830 FIFA 女子世界盃2023 -英格蘭 對 丹麥

1850-2100 FIFA 女子世界盃2023 -中國 對 海地

29/07（周六）

1520-1730 FIFA 女子世界盃2023 -瑞典 對 意大利

1750-2000 FIFA 女子世界盃2023 -法國 對 巴西

2020-2230 FIFA 女子世界盃2023 -巴拿馬 對 牙買加

30/07（周日）

1220-1430 FIFA 女子世界盃2023 -韓國 對 摩洛哥

1450-1700 FIFA 女子世界盃2023 -瑞士 對 新西蘭

1720-1930 FIFA 女子世界盃2023 -德國 對 哥倫比亞

劍擊世錦賽Now 630台免費直播

Now 630台還會在本周晚上到深夜免費直播世界劍擊錦標賽2023。（了解更多：劍擊世錦賽電視直播 江旻憓張家朗衝世界冠軍 港將力爭奧運資格）

以下為Now 630台本周世界劍擊錦標賽的免費直播賽程（直播連結：Now630台）：

25/07 2300-2500 世界劍擊錦標賽2023 第1集

26/07 2335-2630 世界劍擊錦標賽2023 第2集

27/07 2315-2545 世界劍擊錦標賽2023 第3集

28/07 2300-2445 世界劍擊錦標賽2023 第5集

29/07 2300-2530 世界劍擊錦標賽2023 第7集

30/07 2300-2515 世界劍擊錦標賽2023 第9集

*所有節目以電視台最後公布為準