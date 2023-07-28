77台今晚直播何詩蓓爭冠軍 82台周六起播世大運｜本周體育節目表
本周（7月24至7月30日）香港免費電視台提供不同的體育比賽直播，主要為76、77及82台播放足球友誼賽、游泳世錦賽及世界大學生運動會。
77台會在周三及周五晚直播游泳世錦賽女子自由泳200米及100米決賽，香港泳手何詩蓓有機會爭奪世界冠軍。76台及77台本周播放多場國際足球友誼賽，其中周四早上會有皇家馬德里對曼聯。此外，世大運本周開幕，82台將會在周末起直播部分比賽。
Now630台本周會免費直播女子足球世界盃及世界劍擊錦標賽，觀眾可以到網站觀看。
焦點：何詩蓓世錦賽時間表
25/07早上 女子200米自由泳初賽
25/07晚上 女子200米自由泳準決賽
26/07晚上 女子200米自由泳決賽（有線HOYTV 77台直播）
27/07早上 女子100米自由泳初賽
27/07晚上 女子100米自由泳準決賽
28/07晚上 女子100米自由泳決賽（有線HOYTV 77台直播）
76、77、82台本周免費體育直播表
24/07（周一）
【77台】0955-1200 國際足球友誼賽 - 皇家馬德里 對 AC米蘭
26/07（周三）
【77台】1100-1215 世界游泳錦標賽 - 高空跳水
【77台】1855-1930 世界游泳錦標賽 - 游泳（女子200米自由泳決賽）
【76台】1925-2130 國際足球友誼賽-熱刺 對 獅城水手
（了解更多：游泳世錦賽電視直播 何詩蓓衝牌現暗湧 菲比斯最後紀錄或不保）
27/07（周四）
【77台】0825-1035 國際足球友誼賽 - 皇家馬德里 對 曼聯
【76台】1025-1230 國際足球友誼賽-阿仙奴 對 巴塞隆拿
【77台】1100-1230 世界游泳錦標賽 - 高空跳水
28/07（周五）
【77台】1025-1230 國際足球友誼賽 - 祖雲達斯 對 AC米蘭
【77台】1855-1930 世界游泳錦標賽 - 游泳（女子100米自由泳決賽）
29/07（周六）
【82台】0900- 1200 第31屆世界大學生運動會 直擊
（了解更多：免費直播港隊世大運 張家朗奧運後再爭金+港隊焦點賽程及成績）
30/07（周日）
【77台】0455-0700 國際足球友誼賽 - 巴塞隆拿 對 皇家馬德里
【82台】1430-1700 第31屆世界大學生運動會 直擊
【76台】1855-2100 國際足球友誼賽-曼城 對 馬德里體育會
女子足球世界盃Now 630台免費直播
現正舉行的女子足球世界盃雖然沒有在免費電視台直播（了解更多：女子世界盃2023賽程｜巴西對巴拿馬直播+免費連結+賽程賽果總覽），但大部分比賽會在Now 630台免費直播，觀眾可以透過網站或應用程式觀看。以下為Now 630台本周女子足球世界盃的免費直播賽程（直播連結：Now630台）：
24/07（周一）
1350-1600 FIFA 女子世界盃2023 -意大利 對 阿根廷
1620-1830 FIFA 女子世界盃2023 -德國 對 摩洛哥
1850-2100 FIFA 女子世界盃2023 -巴西 對 巴拿馬
25/07（周二）
0950 1200 FIFA 女子世界盃2023 -哥倫比亞 對 韓國
1320-1530 FIFA 女子世界盃2023 -新西蘭 對 菲律賓
1550-1800 FIFA 女子世界盃2023 -瑞士 對 挪威
26/07（周三）
1250-1500 FIFA 女子世界盃2023 -日本 對 哥斯達黎加
1520-1730 FIFA 女子世界盃2023 -西班牙 對 贊比亞
1950-2200 FIFA 女子世界盃2023 -加拿大 對 愛爾蘭
27/07（周四）
0850-1100 FIFA 女子世界盃2023 -美國 對 荷蘭
1520-1730 FIFA 女子世界盃2023 -葡萄牙 對 越南
1750-2000 FIFA 女子世界盃2023 -澳洲 對 尼日利亞
28/07（周五）
0750-1000 FIFA 女子世界盃2023 -阿根廷 對 南非
1620-1830 FIFA 女子世界盃2023 -英格蘭 對 丹麥
1850-2100 FIFA 女子世界盃2023 -中國 對 海地
29/07（周六）
1520-1730 FIFA 女子世界盃2023 -瑞典 對 意大利
1750-2000 FIFA 女子世界盃2023 -法國 對 巴西
2020-2230 FIFA 女子世界盃2023 -巴拿馬 對 牙買加
30/07（周日）
1220-1430 FIFA 女子世界盃2023 -韓國 對 摩洛哥
1450-1700 FIFA 女子世界盃2023 -瑞士 對 新西蘭
1720-1930 FIFA 女子世界盃2023 -德國 對 哥倫比亞
劍擊世錦賽Now 630台免費直播
Now 630台還會在本周晚上到深夜免費直播世界劍擊錦標賽2023。（了解更多：劍擊世錦賽電視直播 江旻憓張家朗衝世界冠軍 港將力爭奧運資格）
以下為Now 630台本周世界劍擊錦標賽的免費直播賽程（直播連結：Now630台）：
25/07 2300-2500 世界劍擊錦標賽2023 第1集
26/07 2335-2630 世界劍擊錦標賽2023 第2集
27/07 2315-2545 世界劍擊錦標賽2023 第3集
28/07 2300-2445 世界劍擊錦標賽2023 第5集
29/07 2300-2530 世界劍擊錦標賽2023 第7集
30/07 2300-2515 世界劍擊錦標賽2023 第9集
*所有節目以電視台最後公布為準