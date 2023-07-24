游泳世錦賽︱菲比斯最後一個世界紀錄被破　水神親自頒獎有原因

「水神」菲比斯（Michael Phelps）不經不覺已退役7年，他在泳壇影響力依然，然而曾經創下的多個世界紀錄，一個個被打破，今屆長池世界游泳錦標賽前，只剩下他最擅長的一項——2008年北京奧運創下的4分03.84秒400米個人混合泳紀錄。

接近15年之後，游泳界終於再有另一位天才泳手刷新這紀錄，菲比斯的名字亦在世界紀錄中消失。



2008年北京奧運菲比斯（中）個人獨取8面金牌，當中這面400米個人混合泳金牌刷新的世界紀錄保持近15年才被打破。（Getty Images）

菲比斯的最後一個世界紀錄

菲比斯是歷來最成功和贏得最多奧運獎牌的選手，他擅長蝶泳之餘，四式實力平均，個人混合泳是蝶泳以外的最大「金庫」，23面奧運金牌之中，6面來自個人混合泳（2004、2008包辦200米、400米混合泳金牌，2012、2016均得200米混合泳金牌）。他曾先後創下39項世界紀錄，包括29項個人及10項接力紀錄，是有紀錄以來較任何泳手都要多，然而他的巔峰期在北京奧運後已達尾聲，2009年後便未再創世界紀錄。

他創下的紀錄陸續被打破，今屆世錦賽前僅餘400米混合泳一項。他早在2002年已游出4分11.09秒新紀錄，到2008年北京奧運已是第八度創下400IM世績。400米個人混合泳紀錄在他名下保持近21年、擁有4分03.84秒紀錄近15年，400米個人混合泳紀錄終於易主——21歲法國泳手馬爾尚（Leon Marchand）游出4分02.50秒，令菲比斯的最後一項世界紀錄消失掉。

21歲法國泳手馬爾尚（Leon Marchand）打破男子400米個人混合泳世界紀錄。（楊宇翹攝）

泳壇IM新天王馬爾尚

事實上，馬爾尚今次打破紀錄可說是「意料中事」，這位年輕泳將在2022年世錦賽已稱霸200米和400米個人混合泳，時間愈游愈快，上屆400米IM以4分04.28秒新歐洲紀錄封王，與菲比斯的紀錄相差0.44秒，是史上第二最快時間，因此被外界寄予厚望。一年之後在日本福岡上演的世錦賽決賽他果然不負所托，游出更快的4分02.50秒，足足較菲比斯的舊紀錄快1.34秒之多。

賽後他表示，「真是瘋狂，是我所完成事情中最痛苦一項，能夠在這裏做到真是神奇，這時間實在瘋狂」，馬爾尚創下世績後並未滿足，一句：「最好的尚未來臨」，盡顯野心與信心。菲比斯在北京奧運刷新400米IM紀錄時，馬爾尚只得6歲，「水神」今次親臨福岡為他頒獎，不止大方笑得開懷，還捉着高舉馬爾尚的手，大有「我的接班人」的意味，當然引來全場歡呼聲，其實二人另有淵源。

菲比斯親自為「同門師弟」馬爾尚頒獎。（楊宇翹攝）

「水神」親自為師弟頒獎

「水神」的游泳生涯全賴恩師包文（Bob Bowman）培育，馬爾尚正是包文另一高徒，算是他的「同門師弟」。馬爾尚2021年東京奧運後，加入美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）受訓，包文為主教練。2022年9月菲比斯受訪時曾說過：「我貪心地希望，這紀錄還可以再保持一年」，因為這紀錄如能維持至2023年6月，將成為二戰後保持最長的奧運個人游泳項目紀錄，馬爾尚7月才打破他的紀錄，正好符合他的期望。

當時菲比斯已對這位「同門師弟」高度評價：「他比賽中遇上激烈競爭時，那份好勝心讓我想到自己，而且他很少在比賽中落敗。」

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馬爾尚說，「真是圓滿，我每天正是為此訓練。我較自己的舊紀錄快兩秒，刷新世界紀錄，真是神奇……我不知說什麼好，我好開心。」

2021年馬爾尚首戰奧運，400米混合泳是最接近頒獎台一項，他游出4分11.16秒得第六名，兩年過後他以足足快了8秒多的成績進入紀錄史冊，一年後的巴黎奧運，他不再是潛質新星，而是被所有泳手追逐的目標、金牌大熱人馬，加上擁有主場之利，相信有望再次衝擊新紀錄。