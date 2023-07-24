前英超名將皇馬對AC米蘭前直播暈倒　由失重心到倒地始終臉帶微笑

皇家馬德里及AC米蘭在美國玫瑰碗球場踢友賽，賽前出現嚇人一幕，擔任評述員的前千里達國腳門將希斯納（Shaka Hislop）在直播鏡頭前暈倒，嚇得主持拍檔丹湯馬士（Dan Thomas）兩番大叫「Sha」並要求其他人幫忙。丹湯馬士在比賽半場休息的直播表示，希斯納回復清醒，能夠說話。



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在美國時間周日（23日）晚，皇馬及AC米蘭在加州的玫瑰碗球場踢友賽。賽前，希斯納及丹湯馬士做直播節目。當丹湯馬士說話時，突然間，穿西裝打領帶的希斯納步履不穩，重心向後退了一步，之後希斯納向前暈倒，身驅倒往拍檔方向。由失平衡到暈倒，希斯納一直臉掛笑容。

丹湯馬士大驚，拿住咪高峰大叫兩聲希斯納的名字「Sha」，彎腰了解拍檔的情況，之後他說：「我需要幫忙。」他向保安示意，要求醫護人員入場治理希斯納。

比賽開始後，丹湯馬士透過社交網站向大家派「定心丸」，表示希斯納恢復意識，醫護人員正照顧他。比賽中場休息期間，丹湯馬士在直播中向觀眾交代希斯納的情況，表示希斯納清醒而且可以跟旁人說話。丹湯馬士認為，現階段太早去下判斷希斯納身體出現了什麼問題，另外已經通知希斯納家人，告訴其妻子希斯納清醒。

有網民留言熱浪太傷害人，亦有網民留意到希斯納暈倒的表情，一直帶住微笑。當地昨日氣溫最高約33度，黃昏時氣溫稍降，相信約30度。

希斯納曾效力韋斯咸。（Getty Images）

希斯納踢過紐卡素。（Getty Images）

54歲的希斯納在英國出世，長大後選擇代表千里達。他在球員生涯打滾英格蘭球壇多年，踢過雷丁、紐卡素、韋斯咸及樸茨茅夫，其後到美職聯踢FC達拉斯，於2007年掛靴。他現為美國《ESPN》的評述員。

至於這場友賽就由皇馬以3：2勝出，AC米蘭半場領先2：0，皇馬換邊後連入3球反勝。