劍擊世界錦標賽｜江旻憓佘繕妡16強碰頭　男佩何思朗首度入次圈

撰文：高詩琦 趙子晉
出版：更新：

世界劍擊錦標賽第4日，進行男子佩劍及女子重劍正賽，本日焦點當然是「一姐」江旻憓能夠衝擊世界冠軍，本文將持續更新港將們的表現。

世界劍擊錦標賽直播資訊：
NOW630台今晚11時／631台晚上9時55分起現場直播
劍擊世錦賽直播連結（直至4強前）

江旻憓首兩圈都輕鬆擊敗對手。（香港劍擊總會）

港將戰報持續更新：

【15:30】（女子重劍32強）江旻憓對世界排名91的匈牙利劍手Lili Buki，以15：3大比數淘汰對方；緊接登場的佘繕妡，亦以15：12擊敗愛沙尼亞劍手Irina Embrich，兩位港將雙雙晉級後，會在16強直接交手。

佘繕妡連過兩關，闖入16強。（香港劍擊總會）

【16:50】（男子佩劍64強）作為男佩正賽唯一香港代表的何思朗，首圈面對埃及的Mohamed Amer，全程打得決斷，以15：9擊敗對手，生涯首度打入世錦賽次圈，將會對世界排名11的羅馬尼亞劍手Iulian Teodosiu。

【15:14】（女子重劍64強）佘繕妡對波蘭劍手Renata Knapik-Mizaga，防守嚴密之下令對手難以得分，雙方戰成5：5結束法定時間，需「決一劍」定勝負，佘繕妡雖被遭手進逼至劍道末端，卻成功一擊得手，以6：5晉級，將與愛沙尼亞的43歲劍手Irina Embrich碰頭，這位世界排名22的劍手，是東京奧運女子重劍團體賽金牌得主，她也曾是世錦個人賽2006年的銀牌及2007年的銅牌。

【14:48】（女子重劍64強）被列為頭號種子的江旻憓，首圈遇上委內瑞拉老將馬天尼絲（Maria Martinez），爭奪晉級席位。江旻憓和馬天尼絲在第一節都未有主動進攻，一分鐘後因而各吃一面黃牌，之後江旻憓領先2：1，再慢慢擴大分差，最終在14：6時倒數計時結束，Vivian輕鬆晉級次圈，對手將是匈牙利劍手Lili Buki。

劍擊世錦賽｜江旻憓衝擊港隊史上首個世界冠軍　附網上直播連結

港隊參賽名單：

世界錦標賽賽程及直播資訊：

7月22日：男子佩劍﹑女子重劍個人預賽
7月23日：男子重劍﹑女子花劍個人預賽
7月24日：男子花劍﹑女子佩劍個人預賽
7月25日：男子佩劍﹑女子重劍個人正賽（64強至決賽）
7月26日：男子重劍﹑女子花劍個人正賽（64強至決賽）
7月27日：男子花劍﹑女子佩劍個人正賽（64強至決賽）；男子佩劍﹑女子重劍團體賽（首圈至8強）
7月28日：男子佩劍﹑女子重劍團體賽（8強至決賽）；男子重劍﹑女子花劍團體賽（首圈至8強）
7月29日：男子重劍﹑女子花劍團體賽（8強至決賽）；男子花劍﹑女子佩劍團體賽（首圈至8強）
7月30日：男子花劍﹑女子佩劍團體賽（8強至決賽）

直播資訊：NowTV 630台（免費台）及631台直播（時段如下）
7月25日　630台晚上11時開始　631台晚上9時55分開始
7月26日　630台及631台晚上11時35分開始
7月27日　630台及631台晚上11時15分開始
7月28日　630台晚上11時開始　631台晚上6時55分及10時55分開始

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