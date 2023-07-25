劍擊世界錦標賽｜江旻憓衝擊世界冠軍　佘繕妡何思朗稍後登場

世界劍擊錦標賽第4日，進行男子佩劍及女子重劍正賽，本日焦點當然是「一姐」江旻憓能夠衝擊世界冠軍，本文將持續更新港將們的表現。



世界劍擊錦標賽直播資訊：

NOW630台今晚11時／631台晚上9時55分起現場直播

劍擊世錦賽直播連結（直至4強前）

江旻憓世錦賽登場，力爭首度贏得香港冠軍。（香港劍擊總會圖片）

被列為頭號種子的江旻憓，首圈遇上委內瑞拉老將馬天尼絲（Maria Martinez），爭奪晉級席位。

劍擊世錦賽｜江旻憓衝擊港隊史上首個世界冠軍 附網上直播連結

港隊參賽名單：

世界錦標賽賽程及直播資訊：

7月22日：男子佩劍﹑女子重劍個人預賽

7月23日：男子重劍﹑女子花劍個人預賽

7月24日：男子花劍﹑女子佩劍個人預賽

7月25日：男子佩劍﹑女子重劍個人正賽（64強至決賽）

7月26日：男子重劍﹑女子花劍個人正賽（64強至決賽）

7月27日：男子花劍﹑女子佩劍個人正賽（64強至決賽）；男子佩劍﹑女子重劍團體賽（首圈至8強）

7月28日：男子佩劍﹑女子重劍團體賽（8強至決賽）；男子重劍﹑女子花劍團體賽（首圈至8強）

7月29日：男子重劍﹑女子花劍團體賽（8強至決賽）；男子花劍﹑女子佩劍團體賽（首圈至8強）

7月30日：男子花劍﹑女子佩劍團體賽（8強至決賽）



直播資訊：NowTV 630台（免費台）及631台直播（時段如下）

7月25日 630台晚上11時開始 631台晚上9時55分開始

7月26日 630台及631台晚上11時35分開始

7月27日 630台及631台晚上11時15分開始

7月28日 630台晚上11時開始 631台晚上6時55分及10時55分開始

