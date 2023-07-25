羽毛球女單Big 4壟斷大賽　安洗瑩強勢崛起劍指世錦賽冠軍

羽毛球壇男單在千禧年初曾出現「四大天王」的時代，丹麥的基斯頓遜（Peter Gade）、印尼的陶菲克（Taufik Hidayat）、馬來西亞的李宗偉及中國的林丹稱霸一時。

如今輪到女單出現四頭馬車時代，韓國的安洗瑩、日本的山口茜、中國的陳雨菲及中華台北的戴資穎實力比其他球手勝一籌，今年5次壟斷主要賽事4強，被封為「女單Big 4」或「女單F4」。安洗瑩上月在日本賽封后，首次登上「一姐」寶座，在接下來的世錦賽，她能否力壓三大勁敵、再下一城？



去年世錦賽，山口茜（左二）在決賽擊敗陳雨菲（左一）得冠軍，戴資穎（右二）及安洗瑩（右一）就4強止步。（Getty Images）

羽毛球世錦賽2023

地點：哥本哈根

日期：8月21至27日



在7月中的韓國公開賽，女單Big 4會師4強，戴資穎兩局力克山口茜，安洗瑩與陳雨菲激戰3局，打到「刁時」勝出；在決賽，東道主安洗瑩直落兩局贏戴資穎奪冠。韓國賽已經是女單Big 4今年第5次壟斷4強的賽事。

安洗瑩今年已經贏了7個冠軍，強勢衝擊世錦賽。（BWF官網）

在1月的馬來西亞公開賽，由世界排名第1的山口茜勝出Big 4內鬥；在3月的全英賽，4人中最年輕的安洗瑩挫陳雨菲掄元；在4月的亞錦賽，輪到經驗最豐富的戴資穎笑到最後；在6月的新加坡公開賽，安洗瑩又下一城。

29歲的戴資穎曾透露打算在明年底退役。（Getty Images）

女單Big 4打法各有特點，高峰交錯，沒有一人可以長期獨霸，對賽成績上亦互相剋制。29歲的戴資穎是年紀最大的一位，也是最早崛起的一人，在2016年首登「一姐」之位，維持年終排名頭兩位多年。現時世界排名第4的戴資穎贏過亞運及亞錦賽冠軍，但在奧運及世錦賽卻無緣金牌。戴資穎高峰已過，她計劃明年退役。

山口茜身材輸蝕，但勝在體能強，用跑動及速度彌補。（Getty Images）

26歲的山口茜在今月走下「一姐」寶座，被安洗瑩取代。現排次席的山口茜去年表現非常好，連贏兩屆世錦賽。雖然她得1.56米高，為Big 4中身高最矮的，但她體能相當好，跑動快又積極，彌補身形上的不足。25歲的陳雨菲擅長拉吊打法，控制比賽，她也嘗過「一姐」滋味，現居世界排名第3位，代表作是2021年東京奧運擊敗安洗瑩及戴資穎贏得金牌。

陳雨菲是應屆奧運女單金牌得主。（Getty Images）

安洗瑩連贏韓國賽日本賽 世界排名升上第一

21歲的安洗瑩比其餘3人年輕一輩，以天才少女姿態迅速冒起，近兩年才晉身前4名，7月底以不失一局的姿態在日本賽封后，在8月1日公布的世界排名中晉身首位。安洗瑩是Big 4中近況最好的球手，在今年全英賽、新加坡賽及韓國賽3次Big 4的4強會師中奪得冠軍。

戴資穎今年曾談過最難打的對手，最不想面對「沒有失誤的人」，並點名安洗瑩及陳雨菲。在最近的日本賽4強，戴資穎直落以17：21及12：21不敵安洗瑩。

安洗瑩狀態勇銳，暫居Big 4之首。（Getty Images）

Big 4的對賽往績中，山口茜不懼安洗瑩及陳雨菲，跟戴資穎則是五五波。後起之秀安洗瑩對山口茜及陳雨菲較輸蝕，但對年長8歲的戴資穎就有優勢。陳雨菲對山口茜及戴資穎處下風，對安洗瑩就有點辦法。戴資穎跟山口茜平分秋色，對陳雨菲有優勢但就被安洗瑩壓制。

山口茜、安洗瑩、陳雨菲及戴資穎歷來交手成績。（01美術製圖）

女單Big 4壟斷今年大賽冠軍

在今年的世界羽聯巡迴賽的超級500、750及1000系列賽中，女單冠軍皆由山口茜（3次）、安洗瑩（7次）及陳雨菲（1次）贏得。另外，亞錦賽則由戴資穎封后。

今年亞錦賽後，一張被視為經典的Big 4合照誕生，出自陳雨菲之手，她用手機跟另外3人自拍。陳雨菲接受內地傳媒訪問，說到她們4人的性格，她覺得山口茜比她還要內向，亦可能跟兩人英文不好有關。陳雨菲認為戴資穎最外向，兩人第一次交談也是戴資穎主動開口。

亞錦賽後，陳雨菲舉機自拍，成就這張經典的女單合照。（Instagram截圖）

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外界視Big 4為明年巴黎奧運的奪金熱門，陳雨菲就表示言之尚早，「現在我覺得談奧運還太早了，可能現在確實我們4個排名在比較前面，但是其實輸贏，我覺得每一場比賽的輸贏都不一定，而且一年多後誰知道誰狀態怎麼樣。」

她續說：「一年後的事情誰也說不準，我覺得就是誰都有機會，不包括我們4個，其他人都很有機會。」

在奧運及亞運前，這4位當今最頂尖的女單羽毛球手，8月底會先在丹麥出戰世錦賽，爭奪世界冠軍的名銜。陳雨菲跟安洗瑩同處上半區，有機會在4強相遇，而山口茜及戴資穎就在下半區。