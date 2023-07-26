杭州亞運會2023香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

撰文：袁志浩
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港隊今屆派出歷來最大規模的930人代表團（包括681位運動員）出戰，參與40個體育項目，本文將列出所有港隊參賽項目跟運動員，並會按港協暨奧委會公布而持續更新。

港隊上屆取得史上最佳的8金18銀20銅，惟當時兩金得主李慧詩已退役，而已連續兩屆在跳馬項目摘金的石偉雄，則不在大會派發予傳媒的參賽名單之上。

然而港隊今屆有多位東京奧運獎牌得主在陣，包括出戰男子花劍個人及團體賽的張家朗、游泳女將何詩蓓、空手道運動員劉慕裳、乒乓球好手杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，均有望衝擊獎牌。

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以下為港隊亞運名單：

韻律泳：莊逸芺、朱家泳、李娜迪、熊詩晴、藍諾恩、劉佳林、李姿賢、莫嘉殷、黃穎嘉、胡翹洛

跳水：阮柏彥、陳臨、陳梓銘

馬拉松游泳：冼展霆、方胤、林柏彤、聶芷彥

公開水域聶芷彥首戰亞運　挾亞洲第三名銜參賽

聶芷彥將參加生涯首屆亞運，笑言感期待惟不會以獎牌為目標，力爭最高名次。（資料圖片／葉詩敏攝）

游泳：

男子：陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩

女子：歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴

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何詩蓓（左一）率領港隊在應屆世錦賽出戰女子4X100米自由泳接力接力，打破香港紀錄。（資料圖片楊宇翹攝）

水球：鄭希駿、鄭希文、鄭肇元、蔡顯傑、馮剛政、馮剛俊、葉晉匡、高浩維、江卓翹、古逸華、劉學譽、黃廷鏗、嚴偉豪

射箭：

男子反曲弓：郭賢霽、羅官博、温浚杰、梁焯然
女子反曲弓：潘煒晴、鄭奕喬、王卓盈、林淑貞
男子複合弓：李浩森、張卓昇、施陞儒、崔俊杰
女子複合弓：鄭鴻婷、陸燕衣、黃玉嫦、李慧康

田徑：

男子100米：李康傑、石錦程
男子200米：石錦程、陳俊浩
男子110米欄：梅政揚、李家耀
男子4X100米接力：陳一樂、吳家鋒、李康傑、石錦程、刁俊稀
男子跳高：祈尊康
男子跳遠：陳銘泰、高澔塱
男子標槍：許懷熙
男子20公里競走：錢文傑
女子100米：江俊淇、梁筠宜
女子200米：李紫桃
女子100米欄：呂麗瑤、盛楚殷
女子跳高：鍾慧欣、黃沅嵐
女子跳遠：俞雅欣、陳家倩
女子三級跳：陳彥霖
女子4×100米接力：梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江浚淇、羅芷元
女子20公里競走：程小雅
混合35公里競走接力：錢文傑、程小雅

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羅芷元（左起）、江浚淇、李紫桃、梁筠宜和陳佩琦組成的香港女子接力隊，早前在全國賽打破港績，她們期望能在亞運再刷新紀錄。（資料圖片／葉詩敏攝）

羽毛球：

男子：陳延澤、鄒軒朗、吳英倫、羅卓謙、李卓耀、李晉熙、呂俊瑋、伍家朗、鄧俊文、楊盛才

女子：張雁宜、梁珈穎、盧善恩、呂樂樂、馬子雪、吳芷柔、吳詠瑢、謝影雪、楊雅婷、楊霈霖

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鄧俊文、謝影雪於上屆亞運贏得混雙銀牌。（資料圖片／高詩琦攝）

棒球：陳卓希、陳卓喬、鄭鎧霆、張竣堯、趙嗣淦、馮安生、林澧謙、李浩誌、梁仲熙、梁皓男、梁家豪、盧灝霖、馬翰文、莫竣林、莫竣棓、吳有朋、施朗皓、譚浩賢、曾健南、溫子賢、黃睿鋒、胡子彤、翁浚暐

3×3籃球：張國銓、林民淇、曾湛元、黃浩賢、陳穎欣、何佩盈、關海珮、吳欣潼

籃球：

男子：陳兆榮、李琪、梁嘉顯、梁兆華、卜聿揚、惠龍兒、鄧志恒、蔡再懃、徐遠成、徐遠征、楊睿騏、葉耀邦

女子：陳梓琪、陳偉萍、陳欣汶、古芷程、劉常學、李祉均、雷淑怡、唐曉蕾、徐穎榆、黃嘉汶、王宝詩、任栩燕

老將李琪領男子五人籃球隊戰亞運　「最後一次代表香港」

李琪（右一）將會最後一次代表香港隊出戰。（資料圖片／廖雁雄攝）

拳擊：曹星如

曹星如被一席話擊中重燃信心　首度出戰亞運

曹星如將出戰杭州亞運，是香港拳擊唯一代表。（資料圖片／廖雁雄攝）

橋牌：

男子：招偉立、何凱桐、何煒霖、葉英傑、黎偉傑、麥國暉、施純森、鄭子全、王干

女子：陳佩怡、陳淑琼、顧可容、陸依阳、萬貝怡、鄧芷妍、董秀賢、黃慧敏、楊凱寧

獨木舟：

競速項目：張朗然、張棹皓、張子衝、郭嘉煒、莫沅峰、蘇柏賢、蔡奕伸

激流項目：梁梓俊

國際象棋：高家瀚、鄺永祈、林景蔚、李奕衡、年遨文、馮予、梁凱婷、李在晴、梁瀝勻、劉天儀

象棋：陳振杰、鄭彥隆、馮家俊、黃學謙、林嘉欣

板球：

男子：巴巴爾哈亞特、簡卡巴、簡安納斯、埃桑汗、簡和智、簡卓鋒、馬士毅、亞迪、穆罕默德汗、利雅士、莫家誠、賀鈺成、高域斯、華山希

女子：雅卡莎、陳嘉敏、陳嘉瑩、陳秀霞、陳盛恩、張曉瑩、張桂軒、何倩怡、賴穎琪、呂曦妍、瑪利琳、文涓懿、潘寶怡、蕭美慧、杜綺珊

單車：

場地／公路項目：

男子：朱浚瑋、高肇蔚、劉允祐、梁峻榮、梁嘉儒、莫沚駿、繆正賢、伍柏亨、杜棹熙、曹棨光、翁浚皓

女子：程嬿珊、李思穎、梁寶儀、梁穎儀、吳思穎、童森、楊礎搖

山地項目：賴俊健、關旨君

李思穎早前主場出戰國際場地單車盃，不負眾望勇奪金牌，在今屆亞運中有力爭牌。（資料圖片／梁鵬威攝）
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霹靂舞：施嘉鑫、曾子驊、陳嘉怡、黃昭惠

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港隊霹靂舞代表，B-Boy C Plus，施嘉鑫。（資料圖片／鄭子峰攝）

龍舟：

男子：何沛麟、禤鉅津、洪子軒、美梓樂、高米宏、麥迪泓、林澔溱、劉展豪、劉子聖、李健豪、李偲、沈成豪、鄧淏聰、黃家皓

女子：鄒紫欣、張頌灝、姜愛儀、高惠雯、黎安琪、梁家琪、李朗怡、冼美欣、譚梓慧、鄧軒林、杜佩琪、黃立敏、黃月晴、胡卓慧

馬術：

盛裝舞步賽：蕭頴瑩、陳萃彥、何苑欣
三項賽：何苑欣、凌慇、蘇昱軒、林立信、吳蓓華（後備）
場地障礙賽：林立信、賴楨敏、黎嘉怡、馬琳

杭州亞運2023｜馬術港隊歷屆最大陣容　破天荒出戰所有項目爭牌
蕭頴瑩在上屆亞運馬術盛裝舞步為香港奪得金牌。（資料圖片／潘思維攝）

電子競技：陳卓傑、陳智勇、陳子賢、陳子軒、鄒樹德、鄭嘉軒、徐琛淇、范倬華、熊文嘉、洪碩麟、郭浩樺、林超宇、劉高文、羅慶隆、李家源、凌啟榮、麥富強、吳卓任、彭嘉傑、沈佳昊、司徒軒明、曾瑋麒、叢瑋廷、王嘉駿、黃育祥、丘敏龍、余梓軒、葉文豪、葉浩林、葉煒林、袁柏林

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劍擊：

男子花劍個人：張家朗、蔡俊彥
男子花劍團體：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加
女子花劍個人：陳諾思、鄭曉為
女子花劍團體：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄
男子重劍個人：何瑋桁、吳浩天
男子重劍團體：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申
女子重劍個人：江旻憓、佘繕妡
女子重劍團體：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望
男子佩劍個人：何思朗、羅浩天
男子佩劍團體：何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲
女子佩劍個人：歐倩瑩、梁洛文
女子佩劍團體：歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薛雅齊

專訪｜張家朗給我們的信念　Don't Lose Your Way是劍擊更是人生
張家朗於2020東京奧運贏得男子個人花劍金牌。（資料圖片／高詩琦攝）

足球：

男子：
門將：伍瑋謙、龐焯熙、謝家榮
後衛：勞烈斯、周子謙、陳凱柏、陳晉一、曾以行、葉卓文、梁諾恆、亞歷斯祖
中場：林衍廷、黃皓雋、余在言、鄭進泓、趙聡悟
前鋒：孫銘謙、安永佳、劉家喬、簡嘉亨、潘沛軒、張憙延

女子：
門將：梁蔚雅、吳卓蔚、吳婉琪
後衛：朱素君、鍾貝琪、郭藹嵐、馬澤純、冼仲意、黃曦桐、胡彩瑤
中場：湛靜雯、陳穎霖、陳詠詩、陳綺馨、何玫薇、梁匡蕎、蘇鎧霖 、曾麗薇、曾柏同、王素嫻
前鋒：張煒琪、劉潤兒

港足公布決選名單　林衍廷第二度參賽：想表現自己

杭州亞運︱落選女足港將控訴：遊戲規則隨時改　唔係論能力去揀人
左起林衍廷、葉卓文、謝家榮、伍瑋謙及鄭進泓出席亞運授旗儀式。（資料圖片／袁志浩攝）

圍棋：陳志軒、陳嘉豪、陳乃申、何浩燃、何桂璋、胡俊彥、簡瑩、李樂怡、劉禹欣、楊蒨祺

高爾夫球：張雄熙、黑純一、許龍一、伍城鋒、陳芷澄、韓紫琳、劉弦

競技體操：詹文軒、吳家祺、吳翹充、陳卓琳、黃曉盈

彈網：賴舜熺、李冠煒、劉潔瑩

手球：

男子：陳浩諺、陳梓朗、張家豪、周錦綸、葉冠維、簡翊暉、簡翊文、郭斯鳴、劉健斌、李少聰、梁嵐熹、謝永暉、黃澤橋、黃俊灝、黃健、黃靈聰

女子：陳錦玲、張敏珊、張美娥、莊斯琪、馮詩銘、洪卓翹、葉惠明、李文雅、盧紀嵐、鄧敏婷、杜嘉敏、黃芷晴、黃穎彤、黃綺婷、鄔梨鈴、姚希欣

曲棍球：陳辭、陳靖嵐、陳伊汶、陳彥呈、鄭苑儀、張學頤、徐希恩、康嘉文、劉沛施、羅嘉敏、陸熙瑜、麥心瑜、周惠抒、顏悅、王清瓏、黃芷晴、黃慧琪、易卓彤

柔道：

男子60公斤以下級別：黎耀朗
男子66公斤以下級別：劉樂添
男子73公斤以下級別：麥康年
男子81公斤以下級別：李玨穎
女子48公斤以下級別：王嘉莉
女子52公斤以下級別：徐淑琪
女子57公斤以下級別：楊諾琳
女子63公斤以下級別：梁寶心

杭州亞運︱柔道港隊邀蒙古教練特訓　女將克服傷患爭牌：全因熱愛
4男4女運動員獲提名代表香港柔道隊出戰杭州亞運。（袁志浩攝）

空手道：

男子個人形：鄭子文
男子隊際個人形：鄭子文、洪晧崴、鄧宇軒
男子組手60公斤以下級別：周家謙
男子組手67公斤以下級別：鄭栩彬
女子個人形：劉慕裳
女子組手50公斤以下級別：曾綺婷
女子組手55公斤以下級別：蔡韻瑜
女子組手68公斤以上級別：何佳恩

空手道亞錦賽｜劉慕裳決賽挫日本宿敵　首奪亞洲冠軍再創歷史空手道亞錦賽｜劉慕裳十年煉就亞洲第一　無盡努力是進化不二法則空手道亞錦賽｜曾綺婷首奪自由組手亞洲冠軍　港隊摘今屆第二金空手道亞錦賽︱曾綺婷捱過低谷走上高峰　改寫歷史的意義遠超個人
劉慕裳於東京奧運贏得女子個人形銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

滾軸溜冰：陳文豐、李澤謙、梁悅靈、盧信均、王蘊妮

滑板：李嘉龍、陸俊彥、于朗、呂伊婷

賽艇：

男子雙槳艇：趙顯臻、陳至鋒、陳廸麟、何紹榮
男子雙槳艇：陳鈺文、麥可靖、陳柏匡、夏赫
男子單槳艇：林新棟、王瑋駿、周義評、黃浩然、杜兆保、楊文瀚
女子輕量級雙人雙槳艇：洪詠甄、黃湘儀
女子輕量級單人雙槳艇：梁穎桉
女子四人單槳無舵艇：許詠淇、梁瓊允、黃樂堯、張海琳
女子雙人雙槳艇：高楚翹、李凱橋

七人欖球：

男子：高凡迪爾、丹馬克、房傑鋒、靴貝特、李卡度、麥堅力、虎拿當尼、史戴爾斯、韋兆新、禾獲特、姚錦成

女子：歐陽倩怡、陳穎、陳楚琪、莊嘉欣、霍山文、何維銨、何芷媛、李念殷、藍嘉敏、高香慧、潘慧欣、韋諾蒔

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男子七人欖球隊在上屆亞運贏得冠軍。（資料圖片／潘思維攝）

帆船：祥傑、貝俊龍、陳建充、梁普澤、阿輝、蔡穎姿、易希澧、黃子晏、洛雅怡

射擊：陳浩輝、成灝澂

壘球：陳曉欣、陳家怡、陳穎琛、陳依琳、趙澆慰、許啟茵、賴穎思、林佩君、劉曉君、劉雪汶、羅卓楹、羅慧德、梁芷茵、盧泳恩、龐叡芝、黃楚曦、袁婧怡

運動攀登：歐智鋒、陳翔志、何卓希、黃卓楠、徐子喬、黃淨淳

壁球：劉子均、梁子軒、鄧銘漮、黃祉謙、陳善鈺、何子樂、李嘉兒、湯芷穎

亞運壁球增設混雙項目　港隊全新陣容出戰：望奪首屆獎牌創歷史

香港壁球隊上屆勇奪2金2銀，港將將力爭連續7屆奪牌。（資料圖片／廖雁雄攝）

乒乓球：何鈞傑、林兆恒、吳柏男、黃鎮廷、姚鈞濤、杜凱琹、李皓晴、李清韻、蘇慧音、朱成竹

乒乓｜朱成竹上海來港第十年　「小花」迷茫後更堅定向前乒乓世錦賽｜黃杜配與中國世一組合鏖戰5局飲恨　被逆轉摘銅而回
港乒女團在東京奧運歷史性奪得銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

跆拳道：陳頌賢、卓俊延、盧蔚豐、譚政南、朱洛儀、林小慧、羅倩兒、蘇園婷

網球：黃澤林、王康傑、張瑋桓、王康怡、胡可澄

黃澤林奪職業賽首冠創香港歷史　感言：網球是追逐進步的快樂
黃澤林（右）曾在拿度網球學校學法。（Instagram@coleman_wong）

三項鐵人：伍泰龍、奧斯卡、黃子圖、彭詩雅、蔡欣妍、賀詩樂

沙灘排球：林琪豐、王沛林、黃雯靖、袁廷芝、盧慧茵、杜詠彤

排球：

男子：張藝耀、程瀚林、趙汝恒、江卓軒、林思樂、梁浩賢、潘志良、蕭昌鴻、譚竣顯、溫迦南、黃永俊、袁思偉

女子：張曉諾、詹穎琳、馮芷茵、何健瑤、古蓉蓉、林綺亭、倪桂婷、彭泳琳、杜詠雯、楊秀美、嚴泳妮、余映姿

滑浪風帆：

男子iQFOiL：鄭清然
女子iQFOiL：馬君正
男子RS :X：歐令揚
女子RS :X：魏瑋恩

滑浪風帆｜馬君正領銜征戰亞運　「後陳晞文」港隊力爭奧運資格
除了馬君正（右二）外，其餘三名代表鄭清然、歐令揚及魏瑋恩均是首次出戰亞運。（資料圖片／廖雁雄攝）

武術：許得恩、劉子龍、陳穗津、何健欣、劉徐徐、莫宛螢、沈曉榆

【我的名字．莫宛螢】太極一心　打出韻味　不想僅跳四分鐘的舞
莫宛螢在上屆亞運的女子太極拳太極劍項目贏得銀牌。（資料圖片／高詩琦攝）
亞運會
杭州亞運2023
香港運動員
游泳
田徑
羽毛球
拳擊
香港單車隊
霹靂舞
劍擊
足球
體操
空手道
七人欖球
帆船及滑浪風帆
乒乓球
張家朗
張家朗
何詩蓓
何詩蓓