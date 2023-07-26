杭州亞運會2023香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

港隊今屆派出歷來最大規模的930人代表團（包括681位運動員）出戰，參與40個體育項目，本文將列出所有港隊參賽項目跟運動員，並會按港協暨奧委會公布而持續更新。



港隊上屆取得史上最佳的8金18銀20銅，惟當時兩金得主李慧詩已退役，而已連續兩屆在跳馬項目摘金的石偉雄，則不在大會派發予傳媒的參賽名單之上。

然而港隊今屆有多位東京奧運獎牌得主在陣，包括出戰男子花劍個人及團體賽的張家朗、游泳女將何詩蓓、空手道運動員劉慕裳、乒乓球好手杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，均有望衝擊獎牌。

以下為港隊亞運名單：

韻律泳：莊逸芺、朱家泳、李娜迪、熊詩晴、藍諾恩、劉佳林、李姿賢、莫嘉殷、黃穎嘉、胡翹洛



跳水：阮柏彥、陳臨、陳梓銘



馬拉松游泳：冼展霆、方胤、林柏彤、聶芷彥



公開水域聶芷彥首戰亞運 挾亞洲第三名銜參賽

聶芷彥將參加生涯首屆亞運，笑言感期待惟不會以獎牌為目標，力爭最高名次。（資料圖片／葉詩敏攝）

游泳：



男子：陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩



女子：歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴



何詩蓓（左一）率領港隊在應屆世錦賽出戰女子4X100米自由泳接力接力，打破香港紀錄。（資料圖片楊宇翹攝）

水球：鄭希駿、鄭希文、鄭肇元、蔡顯傑、馮剛政、馮剛俊、葉晉匡、高浩維、江卓翹、古逸華、劉學譽、黃廷鏗、嚴偉豪



射箭：



男子反曲弓：郭賢霽、羅官博、温浚杰、梁焯然

女子反曲弓：潘煒晴、鄭奕喬、王卓盈、林淑貞

男子複合弓：李浩森、張卓昇、施陞儒、崔俊杰

女子複合弓：鄭鴻婷、陸燕衣、黃玉嫦、李慧康



田徑：



男子100米：李康傑、石錦程

男子200米：石錦程、陳俊浩

男子110米欄：梅政揚、李家耀

男子4X100米接力：陳一樂、吳家鋒、李康傑、石錦程、刁俊稀

男子跳高：祈尊康

男子跳遠：陳銘泰、高澔塱

男子標槍：許懷熙

男子20公里競走：錢文傑

女子100米：江俊淇、梁筠宜

女子200米：李紫桃

女子100米欄：呂麗瑤、盛楚殷

女子跳高：鍾慧欣、黃沅嵐

女子跳遠：俞雅欣、陳家倩

女子三級跳：陳彥霖

女子4×100米接力：梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江浚淇、羅芷元

女子20公里競走：程小雅

混合35公里競走接力：錢文傑、程小雅



羅芷元（左起）、江浚淇、李紫桃、梁筠宜和陳佩琦組成的香港女子接力隊，早前在全國賽打破港績，她們期望能在亞運再刷新紀錄。（資料圖片／葉詩敏攝）

羽毛球：



男子：陳延澤、鄒軒朗、吳英倫、羅卓謙、李卓耀、李晉熙、呂俊瑋、伍家朗、鄧俊文、楊盛才



女子：張雁宜、梁珈穎、盧善恩、呂樂樂、馬子雪、吳芷柔、吳詠瑢、謝影雪、楊雅婷、楊霈霖



鄧俊文、謝影雪於上屆亞運贏得混雙銀牌。（資料圖片／高詩琦攝）

棒球：陳卓希、陳卓喬、鄭鎧霆、張竣堯、趙嗣淦、馮安生、林澧謙、李浩誌、梁仲熙、梁皓男、梁家豪、盧灝霖、馬翰文、莫竣林、莫竣棓、吳有朋、施朗皓、譚浩賢、曾健南、溫子賢、黃睿鋒、胡子彤、翁浚暐



3×3籃球：張國銓、林民淇、曾湛元、黃浩賢、陳穎欣、何佩盈、關海珮、吳欣潼



籃球：



男子：陳兆榮、李琪、梁嘉顯、梁兆華、卜聿揚、惠龍兒、鄧志恒、蔡再懃、徐遠成、徐遠征、楊睿騏、葉耀邦



女子：陳梓琪、陳偉萍、陳欣汶、古芷程、劉常學、李祉均、雷淑怡、唐曉蕾、徐穎榆、黃嘉汶、王宝詩、任栩燕



老將李琪領男子五人籃球隊戰亞運 「最後一次代表香港」

李琪（右一）將會最後一次代表香港隊出戰。（資料圖片／廖雁雄攝）

拳擊：曹星如



曹星如被一席話擊中重燃信心 首度出戰亞運

曹星如將出戰杭州亞運，是香港拳擊唯一代表。（資料圖片／廖雁雄攝）

橋牌：



男子：招偉立、何凱桐、何煒霖、葉英傑、黎偉傑、麥國暉、施純森、鄭子全、王干



女子：陳佩怡、陳淑琼、顧可容、陸依阳、萬貝怡、鄧芷妍、董秀賢、黃慧敏、楊凱寧



獨木舟：



競速項目：張朗然、張棹皓、張子衝、郭嘉煒、莫沅峰、蘇柏賢、蔡奕伸



激流項目：梁梓俊



國際象棋：高家瀚、鄺永祈、林景蔚、李奕衡、年遨文、馮予、梁凱婷、李在晴、梁瀝勻、劉天儀



象棋：陳振杰、鄭彥隆、馮家俊、黃學謙、林嘉欣



板球：



男子：巴巴爾哈亞特、簡卡巴、簡安納斯、埃桑汗、簡和智、簡卓鋒、馬士毅、亞迪、穆罕默德汗、利雅士、莫家誠、賀鈺成、高域斯、華山希



女子：雅卡莎、陳嘉敏、陳嘉瑩、陳秀霞、陳盛恩、張曉瑩、張桂軒、何倩怡、賴穎琪、呂曦妍、瑪利琳、文涓懿、潘寶怡、蕭美慧、杜綺珊



單車：



場地／公路項目：



男子：朱浚瑋、高肇蔚、劉允祐、梁峻榮、梁嘉儒、莫沚駿、繆正賢、伍柏亨、杜棹熙、曹棨光、翁浚皓



女子：程嬿珊、李思穎、梁寶儀、梁穎儀、吳思穎、童森、楊礎搖



山地項目：賴俊健、關旨君



李思穎早前主場出戰國際場地單車盃，不負眾望勇奪金牌，在今屆亞運中有力爭牌。（資料圖片／梁鵬威攝）

霹靂舞：施嘉鑫、曾子驊、陳嘉怡、黃昭惠



港隊霹靂舞代表，B-Boy C Plus，施嘉鑫。（資料圖片／鄭子峰攝）

龍舟：



男子：何沛麟、禤鉅津、洪子軒、美梓樂、高米宏、麥迪泓、林澔溱、劉展豪、劉子聖、李健豪、李偲、沈成豪、鄧淏聰、黃家皓



女子：鄒紫欣、張頌灝、姜愛儀、高惠雯、黎安琪、梁家琪、李朗怡、冼美欣、譚梓慧、鄧軒林、杜佩琪、黃立敏、黃月晴、胡卓慧



馬術：



盛裝舞步賽：蕭頴瑩、陳萃彥、何苑欣

三項賽：何苑欣、凌慇、蘇昱軒、林立信、吳蓓華（後備）

場地障礙賽：林立信、賴楨敏、黎嘉怡、馬琳



蕭頴瑩在上屆亞運馬術盛裝舞步為香港奪得金牌。（資料圖片／潘思維攝）

電子競技：陳卓傑、陳智勇、陳子賢、陳子軒、鄒樹德、鄭嘉軒、徐琛淇、范倬華、熊文嘉、洪碩麟、郭浩樺、林超宇、劉高文、羅慶隆、李家源、凌啟榮、麥富強、吳卓任、彭嘉傑、沈佳昊、司徒軒明、曾瑋麒、叢瑋廷、王嘉駿、黃育祥、丘敏龍、余梓軒、葉文豪、葉浩林、葉煒林、袁柏林



劍擊：



男子花劍個人：張家朗、蔡俊彥

男子花劍團體：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍個人：陳諾思、鄭曉為

女子花劍團體：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄

男子重劍個人：何瑋桁、吳浩天

男子重劍團體：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申

女子重劍個人：江旻憓、佘繕妡

女子重劍團體：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望

男子佩劍個人：何思朗、羅浩天

男子佩劍團體：何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲

女子佩劍個人：歐倩瑩、梁洛文

女子佩劍團體：歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薛雅齊



張家朗於2020東京奧運贏得男子個人花劍金牌。（資料圖片／高詩琦攝）

足球：



男子：

門將：伍瑋謙、龐焯熙、謝家榮

後衛：勞烈斯、周子謙、陳凱柏、陳晉一、曾以行、葉卓文、梁諾恆、亞歷斯祖

中場：林衍廷、黃皓雋、余在言、鄭進泓、趙聡悟

前鋒：孫銘謙、安永佳、劉家喬、簡嘉亨、潘沛軒、張憙延



女子：

門將：梁蔚雅、吳卓蔚、吳婉琪

後衛：朱素君、鍾貝琪、郭藹嵐、馬澤純、冼仲意、黃曦桐、胡彩瑤

中場：湛靜雯、陳穎霖、陳詠詩、陳綺馨、何玫薇、梁匡蕎、蘇鎧霖 、曾麗薇、曾柏同、王素嫻

前鋒：張煒琪、劉潤兒



港足公布決選名單 林衍廷第二度參賽：想表現自己

左起林衍廷、葉卓文、謝家榮、伍瑋謙及鄭進泓出席亞運授旗儀式。（資料圖片／袁志浩攝）

圍棋：陳志軒、陳嘉豪、陳乃申、何浩燃、何桂璋、胡俊彥、簡瑩、李樂怡、劉禹欣、楊蒨祺



高爾夫球：張雄熙、黑純一、許龍一、伍城鋒、陳芷澄、韓紫琳、劉弦



競技體操：詹文軒、吳家祺、吳翹充、陳卓琳、黃曉盈



彈網：賴舜熺、李冠煒、劉潔瑩



手球：



男子：陳浩諺、陳梓朗、張家豪、周錦綸、葉冠維、簡翊暉、簡翊文、郭斯鳴、劉健斌、李少聰、梁嵐熹、謝永暉、黃澤橋、黃俊灝、黃健、黃靈聰



女子：陳錦玲、張敏珊、張美娥、莊斯琪、馮詩銘、洪卓翹、葉惠明、李文雅、盧紀嵐、鄧敏婷、杜嘉敏、黃芷晴、黃穎彤、黃綺婷、鄔梨鈴、姚希欣



曲棍球：陳辭、陳靖嵐、陳伊汶、陳彥呈、鄭苑儀、張學頤、徐希恩、康嘉文、劉沛施、羅嘉敏、陸熙瑜、麥心瑜、周惠抒、顏悅、王清瓏、黃芷晴、黃慧琪、易卓彤



柔道：



男子60公斤以下級別：黎耀朗

男子66公斤以下級別：劉樂添

男子73公斤以下級別：麥康年

男子81公斤以下級別：李玨穎

女子48公斤以下級別：王嘉莉

女子52公斤以下級別：徐淑琪

女子57公斤以下級別：楊諾琳

女子63公斤以下級別：梁寶心



4男4女運動員獲提名代表香港柔道隊出戰杭州亞運。（袁志浩攝）

空手道：



男子個人形：鄭子文

男子隊際個人形：鄭子文、洪晧崴、鄧宇軒

男子組手60公斤以下級別：周家謙

男子組手67公斤以下級別：鄭栩彬

女子個人形：劉慕裳

女子組手50公斤以下級別：曾綺婷

女子組手55公斤以下級別：蔡韻瑜

女子組手68公斤以上級別：何佳恩



劉慕裳於東京奧運贏得女子個人形銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

滾軸溜冰：陳文豐、李澤謙、梁悅靈、盧信均、王蘊妮



滑板：李嘉龍、陸俊彥、于朗、呂伊婷



賽艇：



男子雙槳艇：趙顯臻、陳至鋒、陳廸麟、何紹榮

男子雙槳艇：陳鈺文、麥可靖、陳柏匡、夏赫

男子單槳艇：林新棟、王瑋駿、周義評、黃浩然、杜兆保、楊文瀚

女子輕量級雙人雙槳艇：洪詠甄、黃湘儀

女子輕量級單人雙槳艇：梁穎桉

女子四人單槳無舵艇：許詠淇、梁瓊允、黃樂堯、張海琳

女子雙人雙槳艇：高楚翹、李凱橋



七人欖球：



男子：高凡迪爾、丹馬克、房傑鋒、靴貝特、李卡度、麥堅力、虎拿當尼、史戴爾斯、韋兆新、禾獲特、姚錦成



女子：歐陽倩怡、陳穎、陳楚琪、莊嘉欣、霍山文、何維銨、何芷媛、李念殷、藍嘉敏、高香慧、潘慧欣、韋諾蒔



男子七人欖球隊在上屆亞運贏得冠軍。（資料圖片／潘思維攝）

帆船：祥傑、貝俊龍、陳建充、梁普澤、阿輝、蔡穎姿、易希澧、黃子晏、洛雅怡



射擊：陳浩輝、成灝澂



壘球：陳曉欣、陳家怡、陳穎琛、陳依琳、趙澆慰、許啟茵、賴穎思、林佩君、劉曉君、劉雪汶、羅卓楹、羅慧德、梁芷茵、盧泳恩、龐叡芝、黃楚曦、袁婧怡



運動攀登：歐智鋒、陳翔志、何卓希、黃卓楠、徐子喬、黃淨淳



壁球：劉子均、梁子軒、鄧銘漮、黃祉謙、陳善鈺、何子樂、李嘉兒、湯芷穎



亞運壁球增設混雙項目 港隊全新陣容出戰：望奪首屆獎牌創歷史

香港壁球隊上屆勇奪2金2銀，港將將力爭連續7屆奪牌。（資料圖片／廖雁雄攝）

乒乓球：何鈞傑、林兆恒、吳柏男、黃鎮廷、姚鈞濤、杜凱琹、李皓晴、李清韻、蘇慧音、朱成竹



港乒女團在東京奧運歷史性奪得銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

跆拳道：陳頌賢、卓俊延、盧蔚豐、譚政南、朱洛儀、林小慧、羅倩兒、蘇園婷



網球：黃澤林、王康傑、張瑋桓、王康怡、胡可澄



黃澤林（右）曾在拿度網球學校學法。（Instagram@coleman_wong）

三項鐵人：伍泰龍、奧斯卡、黃子圖、彭詩雅、蔡欣妍、賀詩樂



沙灘排球：林琪豐、王沛林、黃雯靖、袁廷芝、盧慧茵、杜詠彤



排球：



男子：張藝耀、程瀚林、趙汝恒、江卓軒、林思樂、梁浩賢、潘志良、蕭昌鴻、譚竣顯、溫迦南、黃永俊、袁思偉



女子：張曉諾、詹穎琳、馮芷茵、何健瑤、古蓉蓉、林綺亭、倪桂婷、彭泳琳、杜詠雯、楊秀美、嚴泳妮、余映姿



滑浪風帆：



男子iQFOiL：鄭清然

女子iQFOiL：馬君正

男子RS :X：歐令揚

女子RS :X：魏瑋恩



除了馬君正（右二）外，其餘三名代表鄭清然、歐令揚及魏瑋恩均是首次出戰亞運。（資料圖片／廖雁雄攝）

武術：許得恩、劉子龍、陳穗津、何健欣、劉徐徐、莫宛螢、沈曉榆

