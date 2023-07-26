劍擊世界錦標賽｜18歲陳諾思首戰即挫中國劍手 男重周澤軒擔大旗
撰文：高詩琦
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在意大利米蘭舉行的劍擊世界錦標賽，周三（26日）上演女子花劍和男子佩劍個人賽正賽，港隊有3位女花劍手，包括陳諾思、鄭曉為和符妤名出戰，男佩亦有周澤軒打入正賽，本文為大家帶來港將最新戰報。
世界劍擊錦標賽直播資訊：
劍擊世錦賽直播連結（直至4強前）
【15:20】（女子花劍64強）今日率先登場的18歲港將陳諾思，在首圈對中國劍手陳情緣，陳諾思早段曾領先6：1，雖然曾遭對手追近至10：9，但她最後仍沉着應戰，最終以15：12鎖定勝局，首次出戰成年組世錦賽便成功闖入次圈。
港隊參賽名單：
世界錦標賽賽程及直播資訊：
7月22日：男子佩劍﹑女子重劍個人預賽
7月23日：男子重劍﹑女子花劍個人預賽
7月24日：男子花劍﹑女子佩劍個人預賽
7月25日：男子佩劍﹑女子重劍個人正賽（64強至決賽）
7月26日：男子重劍﹑女子花劍個人正賽（64強至決賽）
7月27日：男子花劍﹑女子佩劍個人正賽（64強至決賽）；男子佩劍﹑女子重劍團體賽（首圈至8強）
7月28日：男子佩劍﹑女子重劍團體賽（8強至決賽）；男子重劍﹑女子花劍團體賽（首圈至8強）
7月29日：男子重劍﹑女子花劍團體賽（8強至決賽）；男子花劍﹑女子佩劍團體賽（首圈至8強）
7月30日：男子花劍﹑女子佩劍團體賽（8強至決賽）
直播資訊：NowTV 630台（免費台）及631台直播（時段如下）
7月25日 630台晚上11時開始 631台晚上9時55分開始
7月26日 630台及631台晚上11時35分開始
7月27日 630台及631台晚上11時15分開始
7月28日 630台晚上11時開始 631台晚上6時55分及10時55分開始
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