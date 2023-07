世界劍擊錦標賽第6日,上演男子花劍及女子佩劍個人賽正賽,上屆銅牌得主張家朗將與隊友衝擊獎牌,他首圈將鬥韓國劍手李侊炫,但負傷上陣的張家朗,未知有否他的表現。另外,女子佩劍3將亦將登場,力爭闖入次圈。



世界劍擊錦標賽直播資訊:

劍擊世錦賽直播連結(直至4強前)

張家朗負傷出戰世錦賽。(資料圖片/FIE圖片)

男花及女佩正賽64強港隊賽程(香港時間):



女子佩劍

梁洛文 Vs Rossella Gregorio(意大利)6號劍道(1615)

朱詠翹 Vs Magda Skarbonkiewicz(美國)黃色劍道(1630)

歐倩瑩 Vs Larissa Eifler(德國)6號劍道(1630)



男子花劍

張家朗 Vs 李侊炫(韓國)黃色劍道(1700)

楊子加 Vs Miles Chamley-Watson(美國)紅色劍道(1750)

崔浩然 Vs 飯村一輝(日本)6號劍道(1750)

蔡俊彥 Vs Alaaeldin Abouelkassem(埃及)藍色劍道(1750)