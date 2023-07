劍擊世界錦標賽｜張家朗負傷上陣首圈輕勝　女佩三將首圈止步

世界劍擊錦標賽第6日,上演男子花劍及女子佩劍個人賽正賽。上屆銅牌得主張家朗負傷上陣,首圈將鬥韓國劍手李侊炫,隊友蔡俊彥、楊子加及崔浩然亦將陸續出場。

女子佩劍方面,三名劍手皆首圈止步。

本文將持續更新港隊戰況。



世界劍擊錦標賽直播資訊:

劍擊世錦賽直播連結(直至4強前)

【17:28】張家朗首圈面對韓國劍手李侊炫,未遇太大考驗,張家朗打到中局拉開比分至11:7。雖然李侊炫一度追至11:12,但張家朗幾次埋身補劍皆得分,最終勝15:11,次圈將對匈牙利劍手Gergo Szemes。崔浩然、楊子加及蔡俊彥將稍後出場。

張家朗負傷出戰世錦賽。(資料圖片/FIE圖片)

女子佩劍三將無緣次圈

梁洛文﹑朱詠翹及歐倩瑩攜手打入正賽,梁洛文率先登場對意大利的Rossella Gregorio,首節落後3:8,次節積極搶攻,惜以10:15不敵對手;朱詠翹以7:15不敵「美國神童」Magda Skarbonkiewicz;歐倩瑩則以10:15出局,3名佩劍女將齊齊首圈畢業。

男花及女佩正賽64強港隊賽程(香港時間):



女子佩劍

梁洛文 Vs Rossella Gregorio(意大利)6號劍道(1615)

朱詠翹 Vs Magda Skarbonkiewicz(美國)黃色劍道(1630)

歐倩瑩 Vs Larissa Eifler(德國)6號劍道(1630)



男子花劍

張家朗 Vs 李侊炫(韓國)黃色劍道(1700)

楊子加 Vs Miles Chamley-Watson(美國)紅色劍道(1750)

崔浩然 Vs 飯村一輝(日本)6號劍道(1750)

蔡俊彥 Vs Alaaeldin Abouelkassem(埃及)藍色劍道(1750)