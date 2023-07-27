劍擊世界錦標賽｜張家朗22:55爭獎牌　蔡俊彥負美國勁敵16強止步

世界劍擊錦標賽第6日，上演男子花劍及女子佩劍個人賽正賽。上屆銅牌得主張家朗負傷上陣，首圈將鬥韓國劍手李侊炫，隊友蔡俊彥、楊子加及崔浩然亦將陸續出場。

女子佩劍方面，三名劍手皆首圈止步。

本文將持續更新港隊戰況。



世界劍擊錦標賽直播資訊：

劍擊世錦賽直播連結（直至4強前）

【22:26】蔡俊彥在16強遇上美國勁敵Nick Itkin，雙方展開激戰，蔡俊彥一直僵持至9：10後卻連輸5分，最後輸9：15，無緣8強。至於張家朗8強賽事，將於香港時間22:55展開。

【22:00】來到16強，張家朗繼續速度制勝，面對捷克的祖賓尼治，張家朗開賽不久已領先7：1，更一度拉開優勢至11：3。進入尾局，祖賓尼治曾經反撲，但最終張家朗以15：8取勝，晉級8強。蔡俊彥將於香港時間22:15登場。

【21:00】被編入藍色劍道的蔡俊彥與比利時劍手Stef De Greef爭入16強。蔡俊彥首節領先6：4後，一口氣連取9分，跟張家朗一樣在一節內決勝，贏15：4晉級32強，將對中國的莫梓維或美國Nick Itkin的勝方。

【20:04】張家朗在次圈遇上匈牙利劍手Gergo Szemes，只花一節便以15：10取勝。不過比賽過程不無驚險，雖然他曾領先7：3，但戰至中段對手力追，張家朗一度被追至只得1分優勢。不過進入尾段，他再次以速度壓倒對手，最終晉級16強，將對捷克的祖賓尼治（Alexander Choupenitch）。另一香港劍手蔡俊彥稍後於32強出場。

張家朗（左）帶傷上陣。（FIE Facebook）

【18:30】楊子加及崔浩然先後於首圈出局，前者以7：15不敵美國的Miles Chamley-Watson，後者則以5：15負予日本的飯村一輝。至於蔡俊彥則與埃及劍手

【17:28】張家朗首圈面對韓國劍手李侊炫，未遇太大考驗，張家朗打到中局拉開比分至11：7。雖然李侊炫一度追至11：12，但張家朗幾次埋身補劍皆得分，最終勝15：11，次圈將對匈牙利劍手Gergo Szemes。崔浩然、楊子加及蔡俊彥將稍後出場。

崔浩然首圈止步。（FIE Facebook）

楊子加（左）首圈止步。（FIE Facebook）

女子佩劍三將無緣次圈

梁洛文﹑朱詠翹及歐倩瑩攜手打入正賽，梁洛文率先登場對意大利的Rossella Gregorio，首節落後3：8，次節積極搶攻，惜以10：15不敵對手；朱詠翹以7：15不敵「美國神童」Magda Skarbonkiewicz；歐倩瑩則以10：15出局，3名佩劍女將齊齊首圈畢業。

男花及女佩正賽64強港隊賽程（香港時間）：



女子佩劍

梁洛文 Vs Rossella Gregorio（意大利）6號劍道（1615）

朱詠翹 Vs Magda Skarbonkiewicz（美國）黃色劍道（1630）

歐倩瑩 Vs Larissa Eifler（德國）6號劍道（1630）



男子花劍

張家朗 Vs 李侊炫（韓國）黃色劍道（1700）

楊子加 Vs Miles Chamley-Watson（美國）紅色劍道（1750）

崔浩然 Vs 飯村一輝（日本）6號劍道（1750）

蔡俊彥 Vs Alaaeldin Abouelkassem（埃及）藍色劍道（1750）

