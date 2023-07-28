女子世界盃｜中國生死戰鬥海地不容有失　水慶霞首戰飲恨後再出發

中國女足在女子世界盃首戰遭丹麥絕殺，出線形勢現暗湧，今晚（28日）鬥海地不容有失。面對世界排名低39位的海地，「鏗鏘玫瑰」主帥水慶霞坦言不可輕敵，並指今場是關鍵一仗。



女子世界盃D組



中國 對 海地 今晚7點

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力爭第8度打入女子世界盃淘汰賽的中國隊，首戰一球飲恨不敵丹麥，出線形勢變得被動，倘若今仗不敵海地的話，就會篤定小組賽出局，換言之今仗許勝不許敗。

即使海地是首次打入世界盃決賽周，但上場對英格蘭的表現絕不失禮，看來不是想像般中的容易對付，主帥水慶霞直言不可鬆懈，「我們不應該以排名衡量海地的實力，小組各隊的實力都差不多，所以每一場都很關鍵。我們希望今仗先做好控球，對方個別球員能力不錯，要盡量減少對方的機會。」

女子世界盃｜中國女足飲恨而回 主帥水慶霞：未來兩仗是挑戰

女子世界盃2023｜中國女足遭丹麥頭槌絕殺 一球憾負出線有危機

中國女足主教練水慶霞。（路透社）

中國女足以亞洲冠軍身份參加世界盃，今仗在牌面中有優勢，水慶霞強調，不可以留戀過去，「亞洲冠軍已經是過去式，現在是世界盃，是另一個比賽，每支球隊都有特點，沒有一隊是弱的。我們要從零開始，以後的路還很長，中國女足需要改變才可重上高峰，這是我們一代的努力，而是未來也要繼續做。

「鏗鏘玫瑰」上仗末段遭絕殺，水慶霞坦言對麾下打擊甚大，「（上一場）很遺憾，最後關頭失守，全隊也盡全力了。外界不同聲音也會對球隊未來兩仗有影響，故此我們先放假，忘掉上場的失利，再作出調整。」

女子世界盃2023｜中國首戰與丹麥的宿命對決 鏗鏘玫瑰可否再綻放