本周免費體育電視直播｜32台追蹤世大運港隊　76台播利物浦對拜仁

香港免費電視台本周（7月31日至8月6日）提供豐富的體育賽事直播。

在成都舉行的世界大學生運動會（世大運）會是本周的焦點直播賽事，港台電視32台每日都會提供免費直播，播放乒乓球、羽毛球、網球、劍擊、體育、田徑及籃球等項目。HOY TV 77台及香港國際財經台76台本周都會免費直播多場足球友誼賽，例如周三的利物浦對拜仁慕尼黑。

另外，Now630台本周繼續免費直播女子足球世界盃，觀眾可以到網站觀看。



32台、76、77、82台本周免費體育直播表

**網上直播連結：32台、76台、77台**

31/07（周一）

【82台】0955-1200 第31屆世界大學生運動會 直擊

【32台】1855-2200 世大運乒乓球男女子團體準決賽

（了解更多：免費直播港隊世大運 張家朗奧運後再爭金+港隊焦點賽程及成績）

01/08（周二）

【32台】1455-2100 世大運乒乓球

02/08（周三）

【77台】1055-1300 國際足球友誼賽 - AC米蘭 對 巴塞隆拿

【32台】1725-2035 世大運羽毛球、游泳

【76台】1925-2130 國際足球友誼賽 - 利物浦 對 拜仁慕尼黑

03/08（周四）

【76台】0725-0930 國際足球友誼賽 - 祖雲達斯 對 皇家馬德里

【77台】0855-1100 國際足球友誼賽 - 馬德里體育會 對 皇家蘇斯達

【32台】0955-1300 世大運網球

【76台】1055-1300 國際足球友誼賽 - 西維爾 對 貝迪斯

04/08（周五）

【32台】1825-2200 世大運劍擊、體操

05/08（周六）

【32台】1255-2000 世大運劍擊

06/08（周日）

【32台】1755-2200 世大運田徑、籃球

女子足球世界盃Now 630台免費直播

現正舉行的女子足球世界盃雖然沒有在免費電視台直播（了解更多：女子世界盃2023賽程｜免費連結+賽程賽果總覽），但大部分比賽會在Now 630台免費直播，觀眾可以透過網站或應用程式觀看。以下為Now 630台本周女子足球世界盃的免費直播賽程（直播連結：Now630台）：

31/07（周一）

1450-1700 FIFA 女子世界盃2023 -日本 對 西班牙

1750-2000 FIFA 女子世界盃2023 -加拿大 對 澳洲

01/08（周二）

1450-1700 FIFA 女子世界盃2023 -葡萄牙 對 美國

1850-2100 FIFA 女子世界盃2023 -中國 對 英格蘭

02/08（周三）

1450-1700 FIFA 女子世界盃2023 -阿根廷 對 瑞典

1750-2000 FIFA 女子世界盃2023 -巴拿馬 對 法國

03/08（周四）

1750-2000 FIFA 女子世界盃2023 -韓國 對 德國

05/08（周六）

1250-1500 FIFA 女子世界盃2023 -十六強

1550-1800 FIFA 女子世界盃2023 -十六強